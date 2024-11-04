¡ÖºÇ¸å¤«¤éÆóÈÖÌÜ¤ÎÎø¡×Ãæ°æµ®°ìà°¦Ì¼á¤È10Ç¯¤Ö¤êºÆ¶¦±é¡Ä22ºÐ¸µ»ÒÌò¤Î¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¡Ö¥ª¥Þ¥»¤ÎÌ¼¤¬¤³¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤¯¡×¡Ö¥Ù¥ê¡¼¥·¥ç¡¼¥È¤â²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¸µ»ÒÌò¤Î22ºÐ½÷Í¥¤¬¡¢Éã¿ÆÌò¤ò±é¤¸¤¿ÇÐÍ¥Ž¥Ãæ°æµ®°ì(63)¤È10Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ¶¦±é¡£¤½¤ÎºÝ¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¶á±Æ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡ÖºÇ¸å¤«¤éÆóÈÖÌÜ¤ÎÎø¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤ÇÃæ°æ¤ÎÌ¼Ìò¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤Ï½÷Í¥Ž¥ÇòËÜºÌÆà(22)¡£Ãæ°æ¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤¹¤ë¡Ö¥¶¡¦¥È¥é¥Ù¥ë¥Ê¡¼¥¹¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤ÎÂè4ÏÃ¤Ë´µ¼ÔÌò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¡¢ºÆ¶¦±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬¥É¥é¥Þ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¸½¾ì¤Ë¤º¤Ã¤È¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÇòËÜ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÅº¤¨¤é¤ì¡¢Ãæ°æ¤È10Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶¦±é¤Ë´¿´î¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£»£±Æ¸½¾ì¤È»×¤ï¤ì¤ëÉÂ¼¼¤Ç¡¢´µ¼Ô¤È´Ç¸î»Õ¤È¤¤¤¦ÌòÊÁ¤Ç¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤âÅê¹Æ¡£ÇòËÜ¤ÎÎ¾¸ª¤Ë¼ê¤òÅº¤¨¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëÃæ°æ¤È¡¢Ìµ¼Ùµ¤¤Ê¾Ð´é¤Ç¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò·è¤á¤ëÇòËÜ¤Î»Ñ¤«¤é¤ÏµìÃÎ¤ÎÃç¤¬»Ç¤¨à¿Æ»Òá¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Â¾¤Ë¤âÉÂ¼¼¤Ç¥³¥Ã¥×¤ò°®¤ê¤·¤á¿ÀÌ¯¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÇòËÜ¤Î¥ï¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¢¤Î»þ¤Î¡ª¤ª¾î¤µ¤ó¡×¡ÖºÇ¸å¤«¤é2ÈÖÌÜ¤ÎÎøÂç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¿Æ»Ò¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÃ¯¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤Î¥ª¥Þ¥»¤ÎÏÂÊ¿¤µ¤ó¤ÎÌ¼¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¡¡Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡×¡Ö¥Ù¥ê¡¼¥·¥ç¡¼¥È¤â²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ï¤¡¡Á»ÒÌò¤Î»Ò¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡ÖºÇ¸å¤«¤éÆóÈÖÌÜ¤ÎÎø¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ï¡¢2012Ç¯1·î¤«¤é3·î¤Þ¤ÇÊüÁ÷¡£11·î¤Ë¤ÏSP¥É¥é¥ÞŽ¤2014Ç¯4·î¡Á6·î¤Ë¤Ï¡ÖÂ³¡¦ºÇ¸å¤«¤éÆóÈÖÌÜ¤ÎÎø¡×¤È¥·¥ê¡¼¥º²½¤¹¤ë¤Û¤É¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£