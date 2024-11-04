ÅÅ¼ÖÆâ¤Ë¥½¥Õ¥¡¤ä¥¤¥¹»ý¤Á¹þ¤ß¡Ä³ÆÃÏ¤ÎÅ´Æ»¤Ç¡È¥Ù¥ó¥ÁÂ²¡ÉÁê¼¡¤°¡¡ÊÒÆ»2»þ´Ö¤Î°ÜÆ°¤âÄÌ¾ï¤ÎÀÊ¤Ë¤ÏºÂ¤ì¤º¡Ä¼ÖÆâ¤ÇºÂ¤ê¤ä¤¹¤¤·Á¾õ¤Î°Ø»Ò¤âÈÎÇä¡¡Ãæ¹ñ
Ãæ¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¡¢ÅÅ¼ÖÆâ¤Ë°Ø»Ò¤ä¥½¥Õ¥¡¤ò»ý¤Á¹þ¤ó¤ÇºÂ¤ë¡Ö¥Ù¥ó¥ÁÂ²¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿Í¡¹¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°Ø»Ò¤ò»ý¤Á¹þ¤àÍýÍ³¤Ë¤Ï¡¢¼ÖÆâ¤Îº®»¨¤äÄ¹»þ´Ö¤Î¾è¼Ö¤Ê¤ÉÃæ¹ñÆÃÍ¤ÎÅ´Æ»»ö¾ð¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤ë¤Ç¼«Âð¡Ä¥½¥Õ¥¡»ý¤Á¹þ¤ß¤¯¤Ä¤í¤°¾èµÒ
Ãæ¹ñ¤ÎÅ´Æ»¤Ç¡¢¡Ö¥Ù¥ó¥ÁÂ²¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿Í¡¹¤ÎÆ°²è¤¬³È»¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¹ñ¡¦ËÌµþ»Ô¤Ç¡¢Âç¤¤Ê²ÙÊª¤òÇØÉé¤Ã¤¿ÃËÀ¤¬¥Û¡¼¥à¤«¤é¤½¤Î¤Þ¤ÞÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¤È¡¢ÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥½¥Õ¥¡¤ò²¼¤í¤·¡¢¤½¤Î¾å¤ËºÂ¤ê»Ï¤á¤¿¡£
»ý¤Á¹þ¤ó¤À¥½¥Õ¥¡¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°ÃËÀ¤Ï¡¢Á´¤¯°¤Ó¤ì¤ëÍÍ»Ò¤â¤Ê¤¯¡¢¾è¤ê¹ç¤ï¤»¤¿ÎÙ¤Î¾èµÒ¤ÈÃÌ¾Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÜÅªÃÏ¤Î±Ø¤ËÃå¤¯¤È¡¢ÃËÀ¤ÏºÆ¤Ó¥½¥Õ¥¡¤òÇØÉé¤¤µî¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿¹Ô°Ù¤Ï¡Ö¥Ù¥ó¥ÁÂ²¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¹º½£»Ô¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿ÊÌ¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢ÃË½÷¤¬²ÈÄí¤Ç»È¤¦¤è¤¦¤ÊÃã¿§¤¤°Ø»Ò¤òÎó¼ÖÆâ¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¡¢¹ø³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿Éð´Á»Ô¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿ÊÌ¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢ÃËÀ¤¬°Ø»Ò¤Ë¤Õ¤ó¤¾¤êÊÖ¤ê¡¢¼ª¤ò¤«¤¤«¤¤ÈÁß¤¡¢¤Þ¤ë¤Ç¼«Âð¤Îµï´Ö¤Ë¤Ç¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤³¤¦¤·¤¿¥Ù¥ó¥ÁÂ²¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡¢¾å³¤»Ô¤ÎÃÏ²¼Å´¤Ç¤âÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢°Ø»Ò¤Î»ý¤Á¹þ¤ß¹Ô°Ù¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤ÇÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
Ãæ¹ñÆÃÍ¤ÎÅ´Æ»»ö¾ð¡Äº®»¨¤¬À¸¤à¥Ù¥ó¥ÁÂ²
¼þ°Ï¤Ë¤ÏÄÌ¾ï¤ÎºÂÀÊ¤ËºÂ¤ë¾èµÒ¤â¤ª¤ê¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶°Ø»Ò¤ò»ý¤Á¹þ¤àÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÃæ¹ñÆÃÍ¤ÎÅ´Æ»»ö¾ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬µó¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¾å³¤»Ô¤ÈÁÉ½£»Ô¤ò·ë¤ÖÃÏ²¼Å´11¹æÀþ¤Îº®»¨¤Ç¡¢¤³¤ÎÏ©Àþ¤ÏÊÒÆ»Ìó2»þ´Ö³Ý¤«¤ê¡¢¼ÖÆâ¤Ï¾ï¤ËÂçº®»¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ºÂÀÊ¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉºÂ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¾è¤ê´¹¤¨¤ë±Ø¤â¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÅÓÃæ¤ÇÀÊ¤¬¶õ¤¯¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤³¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡Ö¥Ù¥ó¥ÁÂ²¡×¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤è¤¦¤È¡¢ÅÅ¼ÖÆâ¤Ç¤è¤êºÂ¤ê¤ä¤¹¤¤·Á¾õ¤Î°Ø»Ò¤òÈÎÇä¤¹¤ë¿Í¤ÎÆ°²è¤Þ¤Ç¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
°ÂÁ´¤Î¤¿¤á¡¢°Ø»Ò¤Î»ÈÍÑ¤ò¹µ¤¨¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó³Ý¤±¤é¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤¬¡¢Åö¶É¤¬¸·¤·¤¯¼è¤êÄù¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡×11·î1ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë