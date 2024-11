フィオレンティーナのGKダビド・デ・ヘアがクラブ史上3度目の記録に貢献した。



デ・ヘアは、2023年にマンチェスター・ユナイテッドを退団した後、1年間無所属となっていたが今夏フリーでヴィオラに加わった。第4節アタランタ戦から先発し、今季のチームの好調を堅守で支えている。



先日は、そんな彼の驚異的なスタッツが話題となった。セーブ率は82%でセリエAトップ。90分あたりのセーブ数「4.1」は2位。チームメイトのロビン・ゴセンスがデ・ヘアを「セリエA最高のGKの1人」だと称賛するほどの活躍を見せている。





4 - Fiorentina have kept a clean sheet in at least 4 consecutive away games in Serie A for the third time in their history, after the period between September and November 2007 (5) and between March and May 1966 (4). Wall.#TorinoFiorentina pic.twitter.com/ZxmEA5OHAX