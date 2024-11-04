¸½Â¸¾¯¤Ê¤¤¼çÅÂÂ¤¡¡¹ñ½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤Îµì·Ä¸÷±¡µÒÅÂ¡¡°ìÈÌ¸ø³«¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í
¹ñ¤Î½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»°½Å¸©°ËÀª»Ô¤Îµì·Ä¸÷±¡¤ÎµÒÅÂ¤¬3Æü¡¢°ìÈÌ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÂçÀª¤Î¸«ÊªµÒ¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·Ä¸÷±¡¤Ï¡¢Àï¹ñ»þÂå100Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÃæÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢°ËÀª¿ÀµÜ¤Î¼°Ç¯Á«µÜºÆ³«¤Î¤¿¤á¤Ë¿Ô¤¯¤·¤¿ÆôÁÎ¤¿¤Á¤ò¤¿¤¿¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¹¾¸Í»þÂå½é´ü¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼çÅÂÂ¤¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë·úÃÛÍÍ¼°¤Ï¸½Â¸¤¹¤ë¤â¤Î¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢Îò»ËÅª²ÁÃÍ¤¬¹â¤¤µ®½Å¤Ê·úÃÛÊª¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¾åÃÊ¤Î´Ö¤ÏµÒÅÂ¤È¤·¤ÆºÇ¹âµé¤Î³Ê¼°¤òÈ÷¤¨¤¿Â¤¤ê¤Ç¡¢Ë¬¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï¤½¤ÎÀº¹ª¤µ¤Ë¸«Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µì·Ä¸÷±¡¤ÎÆÃÊÌ¸ø³«¤ÏÇ¯¤Ë1ÅÙ¹Ô¤ï¤ì¡¢¸½ºß¡¢·úÊª¤Î°ìÉô¤Ï¿ÀµÜº×¼ç¤¬º×Åµ¤Ê¤É¤Ç°ËÀª»Ô¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Î½É¼Ë¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£