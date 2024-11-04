Ì´¤ÎÁª¼ê¸¢Á´¹ñÂç²ñ¤ò¤«¤±¤¿Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢»°½Å¸©Âç²ñ¤Î½à·è¾¡¤¬¡¢2Æü¤ËÅì°÷Ä®¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢·è¾¡¤Î¥«¡¼¥É¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

Âè1»î¹ç¤Ï¡¢º£Ç¯²Æ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿»°½Å¹â¹»¤È¡¢4Ç¯¤Ö¤ê¤Î·è¾¡¤òÁÀ¤¦»ÍÆü»Ô¹©¶È¤Î°ìÀï¡£

»î¹ç¤Ï1ÂÐ1¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç±äÄ¹Àï¤ËÆþ¤ê¡¢¤½¤Î¸å¸ß¤¤¤Ë1ÅÀ¤º¤ÄÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢PKÀï¤ËÆÍÆþ¡£

»ÍÆü»Ô¹©¶È¤¬PKÀï¤òÀ©¤·¡¢4Ç¯¤Ö¤ê¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£

Âè2»î¹ç¤Ï¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¤òÁÀ¤¦ÄÅ¹©¶È¤È¡¢Âç²ñÏ¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦»ÍÆü»ÔÃæ±û¹©¶È¤Î°ìÀï¡£

·ã¤·¤¤±«¤Î±Æ¶Á¤ÇÆñ¤·¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¡¢¸åÈ¾³«»ÏÁá¡¹¡¢ÄÅ¹©¶È¤¬ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤È¡¢Î©¤ÆÂ³¤±¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²°ú¤­Î¥¤·¤Þ¤¹¡£

»î¹ç¤Ï·ë¶É¡¢2ÂÐ0¤ÇÄÅ¹©¶È¤¬¾¡Íø¤·¡¢·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£

»°½Å¸©Âç²ñ¤Î·è¾¡Àï¡¢»ÍÆü»Ô¹©¶È¤ÈÄÅ¹©¶È¤Î°ìÀï¤Ï9Æü¤Ë»°½Å¸òÄÌG ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÅÎ Îë¼¯¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£