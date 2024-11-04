¡Öº£Æü¤Ï¾¡¤Ã¤¿¤«¤é¤¤¤¤¤¬¡Ä¡×¡¡¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê»Ø´ø´±¤¬Íè¤ëCL¤Ø²þÁ±µá¤à¡¡¡Ö¿åÍËÆü¤ÏÊÌ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Ê¤¤¤È¡×
¾¡Íø¤·¤¿¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤À¤¬¡¢¥Ï¥ó¥¸¡¦¥Õ¥ê¥Ã¥¯´ÆÆÄ¤¬ÆâÍÆ¤Ë²þÁ±¤ÎÍ¾ÃÏ¤¢¤ê¤ÈÉ¾¤¹¡£
¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï3Æü¤Î¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè12Àá¤Ç¥¨¥¹¥Ñ¥Ë¥ç¡¼¥ë¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¡£ÀèÈ¯Éüµ¢¥À¥Ë¡¦¥ª¥ë¥â¤Î2¥´¡¼¥ë¤Ë¹¥Ä´¥Ï¥Õ¥£¡¼¥Ë¥ã¤ÎÆÀÅÀ¤Ç3-1¤ÎÇòÀ±¤òÄÏ¤ß¡¢¼ó°Ì¸Ç¤á¤È¤Ê¤ë¥ê¡¼¥°Àï4Ï¢¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(CL)¤Î¥Ð¥¤¥¨¥ë¥óÀï¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤È¤Î¥¨¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥³¤ËÂ³¤¡¢¥¨¥¹¥Ñ¥Ë¥ç¡¼¥ë¤È¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼¤âÀ©¤·¡¢¸ø¼°Àï5Ï¢¾¡¤Î»Ø´ø´±¤À¤¬¡¢¸åÈ¾¤ËÉÔËþ¤²¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ø¥¹¥Ý¥ë¥È¡Ù¤¬Êó¤¸¤ë¡£
¡ÖÌÜÉ¸¤Ï3¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢3-1¤ÇÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¤ÏÄ´»Ò¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï»þ¡¹¤¢¤ë¤¬¤Í¡×¤È¤·¡¢¡Öº£Æü¤Ï¾¡¤Ã¤¿¤«¤é¤¤¤¤¤¬¡Ä¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Æ¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡Ö(CL¤Î)¿åÍËÆü(6Æü)¤ÏÊÌ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤È¤³¤í¡¢Á°È¾¤ò´Þ¤á¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤À¤¬¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞÂ³¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×
°ìÊý¤Ç¡¢¥Þ¥ë¥¯¡¦¥«¥µ¥É¤ÎÂæÆ¬¤ÇÃæÈ×¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬¤è¤êËÉÙ¤À¤¬¡¢¡Ö¥¬¥Ó¤È¥Õ¥ì¥ó¥¡¼(¡¦¥Ç¡¦¥è¥ó¥°)¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¡£¥¬¥Ó¤Î¤è¤¦¤Ë¥±¥¬¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÁª¼ê¤ÏÆÃ¤Ë¥±¥¢¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤ÎÃíÌÜ»î¹ç¤ÈWOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï3Æü¤Î¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè12Àá¤Ç¥¨¥¹¥Ñ¥Ë¥ç¡¼¥ë¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¡£ÀèÈ¯Éüµ¢¥À¥Ë¡¦¥ª¥ë¥â¤Î2¥´¡¼¥ë¤Ë¹¥Ä´¥Ï¥Õ¥£¡¼¥Ë¥ã¤ÎÆÀÅÀ¤Ç3-1¤ÎÇòÀ±¤òÄÏ¤ß¡¢¼ó°Ì¸Ç¤á¤È¤Ê¤ë¥ê¡¼¥°Àï4Ï¢¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(CL)¤Î¥Ð¥¤¥¨¥ë¥óÀï¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤È¤Î¥¨¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥³¤ËÂ³¤¡¢¥¨¥¹¥Ñ¥Ë¥ç¡¼¥ë¤È¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼¤âÀ©¤·¡¢¸ø¼°Àï5Ï¢¾¡¤Î»Ø´ø´±¤À¤¬¡¢¸åÈ¾¤ËÉÔËþ¤²¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ø¥¹¥Ý¥ë¥È¡Ù¤¬Êó¤¸¤ë¡£
¡Ö(CL¤Î)¿åÍËÆü(6Æü)¤ÏÊÌ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤È¤³¤í¡¢Á°È¾¤ò´Þ¤á¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤À¤¬¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞÂ³¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×
°ìÊý¤Ç¡¢¥Þ¥ë¥¯¡¦¥«¥µ¥É¤ÎÂæÆ¬¤ÇÃæÈ×¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬¤è¤êËÉÙ¤À¤¬¡¢¡Ö¥¬¥Ó¤È¥Õ¥ì¥ó¥¡¼(¡¦¥Ç¡¦¥è¥ó¥°)¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¡£¥¬¥Ó¤Î¤è¤¦¤Ë¥±¥¬¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÁª¼ê¤ÏÆÃ¤Ë¥±¥¢¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤ÎÃíÌÜ»î¹ç¤ÈWOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é