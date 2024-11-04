¤Þ¤ë¤ÇÊ¤¤¤¤«¤Ö¤µ¤ë¤è¤¦¡Ä¹ÈÍÕ¸«¤´¤í¡¡Ì¾½ê¡ÖÃæ¶¶¡×¤«¤é10Ê¬¤Û¤É¤ÎÍ·ÊâÆ»¤ä¿À¼ÒÊ©³Õ¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¡¡´ôÉì¡¦¹â»³»Ô
»°Ï¢µÙºÇ½ªÆü¡¢´ôÉì¸©¹â»³»Ô¤ÎÍ·ÊâÆ»¤Ç¡¢¹ÈÍÕ¤¬¸«¤´¤í¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¤Þ¤ë¤ÇÊ¤¤¤¤«¤Ö¤µ¤ë¤è¤¦¡Ä¹ÈÍÕ¸«¤´¤í¡¡Ì¾½ê¡ÖÃæ¶¶¡×¤«¤é10Ê¬¤Û¤É¤ÎÍ·ÊâÆ»¤ä¿À¼ÒÊ©³Õ¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¡¡´ôÉì¡¦¹â»³»Ô
¿¿¤ÃÀÖ¤Ë¿§¤Å¤¤¤¿¥â¥ß¥¸¡£¹â»³»Ô¤Ë¤¢¤ëÅì»³Í·ÊâÆ»¤Î¹ÈÍÕ¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ï¡¢´Ñ¸÷Ì¾½ê¡ÖÃæ¶¶¡×¤«¤éÊâ¤¤¤Æ10Ê¬¤Û¤É¤Î¾ì½ê¤Ç¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È»¶ºö¤Ç¤¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤¿¤ê¤Ë¤Ï»û¼ÒÊ©³Õ¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¡¢¤³¤³Å·¾È»û¤Ç¤ÏÆ¬¾å¤Î¥â¥ß¥¸¤¬¤Þ¤ë¤ÇÊ¤¤¤¤«¤Ö¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
»û¤ÏËèÇ¯¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¹ÈÍÕ¤Ç¿¿¤ÃÀÖ¤ËÀ÷¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¹â»³¤Î4ÆüÄ«¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤Ï¡¢Ê¿Ç¯¤è¤ê¤â2ÅÙ¹â¤¤6¡¥8ÅÙ¤Ç¡¢ÆüÃæ¤Îµ¤²¹¤â20ÅÙ¤Þ¤Ç¤¢¤¬¤Ã¤Æ²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤°ìÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£