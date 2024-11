及川光博が、豪華客船での船上ダンスパーティーをイメージし全国10ヶ所12公演で開催されたワンマンショーの映像リリースを発表した。本作品は千葉県・市川市文化会館大ホールからスタートした全国ツアーの中からツアー後半の昭和女子大学人見記念講堂での模様を収録している。ツアーのイメージカラーはスカイブルーで今年から導入されたスーパーキラキラ棒(ペンライト)は会場を様々な色に染める。熱いコールアンドレスポンスで、ベイベー&男子の歓声が響き渡る会場を最高潮に盛り上げるミッチーとオーディエンスの一体感は必見。ゴージャスな空間や華やかな衣装など非日常の世界観で、誰もが笑顔になれるミッチーの愛があふれるワンマンショーだ。

リリース情報







及川光博ワンマンショーツアー2024『DON’T THINK, POP!!』2024年12月25日発売[生産限定プレミアムBOX][Blu-ray+PhotoBook]VIZL-2388税込価格:\9,240(税抜価格 \8,400)本編DISC+24Pフォトブック三方背スリーブケース&デジパック仕様副音声:及川光博本人によるオーディオコメンタリー(求めすぎ?ver.)[生産限定プレミアムBOX][DVD+PhotoBook]VIZL-2389税込価格:\7,700(税抜価格 \7,000)本編DISC+24Pフォトブック三方背スリーブケース&デジパック仕様副音声:及川光博本人によるオーディオコメンタリー(求めすぎ?ver.)[セブンネットショッピング限定グッズ付きセット商品][Blu-ray+PhotoBook]+オリジナルロングTシャツ+セブンネットショッピング限定特典(概念くんアクリルカラビナ)税込価格:\11,990(税抜価格 \10,900)本編DISC+24Pフォトブック三方背スリーブケース&デジパック仕様副音声:及川光博本人によるオーディオコメンタリー(求めすぎ?ver.)[セブンネットショッピング生産限定グッズ付きセット商品][DVD+PhotoBook] +オリジナルロングTシャツ+セブンネットショッピング限定特典(概念くんアクリルカラビナ)税込価格:\10,450(税抜価格 \9,500)本編DISC+24Pフォトブック三方背スリーブケース&デジパック仕様副音声:及川光博本人によるオーディオコメンタリー(求めすぎ?ver.)■収録曲DON’T THINK, POP!!CRAZY A GO GO!!Amazing LoveGO AHEAD!!みず色ワンピースラブ・アンドロイド敏感・センシビリティー世界でいちばん熱い夏君がまってる神サマお願いこの宇宙にあなたは一人しかいない。Q.I.D.Shinin’ Star恋の嵐死んでもいいDream MakerDon’t Stop Me Babyバラ色の人生求めすぎてる?僕。