¹â¶¶±Ñ¼ù¡¢Áø¶ø¤·¤¿¿ÍÊª¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡Ö¥Ï¥ï¥¤¤ËÍè¤ë¤È¿§¡¹¤Ê¿Í¤Ë²ñ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÇÐÍ¥¤Î¹â¶¶±Ñ¼ù¤¬2Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£Áø¶ø¤·¤¿¿ÍÊª¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢±Ñ¼ù¤Ï¡Ö¥Ï¥ï¥¤¤ËÍè¤ë¤È¿§¡¹¤Ê¿Í¤Ë²ñ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡Ö¥¢¥é¥â¥¢¥Ê¤Î¥Þ¥ê¥Ý¥µ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç°æ¾å¸øÂ¤¤µ¤ó¤È¥Ð¥Ã¥¿¥ê¡ª¡ª¤Ç¤¹¡×¤È¸µ·ÝÇ½¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î°æ¾å¸øÂ¤»á¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤½¤ÎÀá¤Ï¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡ÖÀµ·î¤Î¥Ï¥ï¥¤¤Î¶õ¹Á¤Ç¤ÏËèÇ¯¥Þ¥¤¥¯¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤ª¸µµ¤¤Ç²¿¤è¤ê¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡Ö¥¢¥é¥â¥¢¥Ê¤Î·Ê¿§¤¬Èþ¤·¤¤¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥Þ¥ê¥Ý¥µ¡ª²÷À²¤Ç¥Ï¥ï¥¤¤½¤Î¤â¤Î¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¿¿Ëã¤â»ä¤â¤´µ¡·ù¤Ç¤¹¡×¤ÈÌ¼¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¹â¶¶¿¿Ëã¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡Ö¥µ¥é¥À¤äÌ¾ÊªÎÁÍý¤Î¥·¡¼¥Õ¡¼¥É¥«¥ì¡¼¤â»Ý¤¤¤Ê¤¢¡×¤ÈÎÁÍý¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤ËËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡ÖÂ¹¤Á¤ã¤ó¤¬¿²¤Æ¤·¤Þ¤¤¡×¡Ö½Å¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡ª¡×¤ÈÂ¹¤òÊú¤¤«¤«¤¨¤¿¼«¿È¤È¿¿Ëã¡¢ºÊ¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤·¡Ö¶ÚÆù¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤ªÃãÌÜ¤Ë½Ò¤Ù¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¸øÂ¤¤µ¤ó¡¢¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÇÒ¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤ª²ñ¤¤½ÐÍè¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö²û¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£