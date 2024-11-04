¡Ú±¨¹ü·Ü¡Û¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©¥Ë¥ï¥È¥ê¤ÎÃç´Ö¤ÎÄ»¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤Ç¤è¤¯»È¤¦¸ÀÍÕ¤Ê¤Î¤Ë¡¢¼Â¤Ï´Ö°ã¤Ã¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡ª¤½¤ó¤Ê´Á»ú¡¢°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ç¤â´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê´Á»ú¥¯¥¤¥º¤ò¤´¾Ò²ð¡£½¢³è¤ä¼Ò²ñ¿ÍÀ¸³è¤ÇÃÑ¤ò¤«¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢º£°ìÅÙ³Î¤«¤á¤Æ¤ª¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª

¡Ö±¨¹ü·Ü¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©

ÉáÃÊ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÌÜ¤Ë¤·¤Ê¤¤´Á»ú¤Ç¤¹¤è¤Í¡£

¤·¤«¤·¡¢°ìÉô¤ÎÎÁÍý¤ä·ÜÆù¤ò¹¥¤à¿Í¤Ë¤Ï¤ªÆëÀ÷¤ß¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£

¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¤Ê¤ó¤ÈÆÉ¤à¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£

Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©

Àµ²ò¤Ï¡¢¡Ö¤¦¤³¤Ã¤±¤¤¡×¤Ç¤·¤¿¡ª

¥Ë¥ï¥È¥ê¤ÎÃç´Ö¤Ç¤¢¤ë±¨¹ü·Ü¡£

ÈéÉæ¤äÆâÂ¡¡¢¹ü¤Ê¤É¤¬Á´¤Æ¹õ¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¤¹¡£

·ò¹¯¿©ÉÊ¤ä¼¢ÍÜ¶¯ÁÔ¤È¤·¤Æ¤Î¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¡¼¥×¤äÌôÁ·ÎÁÍý¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£

¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©

²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤Ë¤â¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¼«Ëý¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª

¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ

¡¦¡Ø¥Ç¥¸¥¿¥ëÂç¼­Àô¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë
¡¦¡ØÀºÁªÈÇ ÆüËÜ¹ñ¸ìÂç¼­Åµ¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë
¡¦¡ØÆüËÜÂçÉ´²ÊÁ´½ñ¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë

Ê¸¡¿Ray WEBÊÔ½¸Éô