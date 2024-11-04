BYD¡¢1¡Á10·î¤Î¿·¥¨¥Í¼ÖÈÎÇäÂæ¿ô36.5¡óÁý
¥É¥¤¥Ä¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ç³«¤«¤ì¤¿¼«Æ°¼Ö»º¶È¤Î¹ñºÝ¸«ËÜ»Ô¡Ö¥¢¥¦¥È¥á¥«¥Ë¥«¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È2024¡×¤ÇBYD¤Î¥Ö¡¼¥¹¤ò¸«³Ø¤¹¤ëÍè¾ì¼Ô¡£¡Ê9·î11Æü»£±Æ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/Ä¥ÈÁ¡Ë
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ11·î4Æü¡ÛÃæ¹ñ¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡ËÂç¼ê¡¢Èæ°¡íì¡ÊBYD¡Ë¤¬1Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿10·î¤Î¿·¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¼Ö¡ÊNEV¡ËÈÎÇäÂæ¿ô¤ÏÁ°Ç¯Æ±·îÈæ66.5¡óÁý¤Î50Ëü2657Âæ¡¢1¡Á10·î¤ÎÎß·×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ36.5¡óÁý¤Î325Ëü532Âæ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡10·î¤Î³¤³°¤Ç¤Î¿·¥¨¥Í¾èÍÑ¼ÖÈÎÇä¤Ï3Ëü1192Âæ¡£¼ÖºÜÅÅÃÓ¡¦ÃßÅÅÃÓ¤ÎÅëºÜÎÌ¤Ï¡¢10·î¤¬Ìó21.018¥®¥¬¥ï¥Ã¥È»þ¡¢1¡Á10·î¤¬Ìó148.738¥®¥¬¥ï¥Ã¥È»þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£