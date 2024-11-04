41Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÎ¾¹»Í¥¾¡¡¡°ÕÃÏ¤È¥×¥é¥¤¥É¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤Ã¤¿Ä«ÌÀ¤È»Í¹©¡¡²Ö±àÀÚÉä¤ÏÃêÁª¤ÇÄ«ÌÀ¡¡Á´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼»°½Å¸©Âç²ñ
²Ö±à½Ð¾ì¤ò¤«¤±¤¿Á´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼»°½Å¸©Âç²ñ¤Î·è¾¡¤¬3Æü¤ËÎë¼¯»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢41Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÎ¾¹»Í¥¾¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·è¾¡¤ÏÂç²ñ13Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦ÀÄ¤Î¥¸¥ã¡¼¥¸Ä«ÌÀ¤È¡¢½éÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹ÀÖ¤Î¥¸¥ã¡¼¥¸»ÍÆü»Ô¹©¶È¤Î8Ç¯Ï¢Â³¡¢Æ±¤¸ÂÐÀï¥«¡¼¥É¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¤Ï¡¢»ÍÆü»Ô¹©¶È¤¬Á°È¾16Ê¬¤Ë¡¢¥»¥ó¥¿¡¼»³Ãæ¤ÎÆÍÇË¤«¤é¥Õ¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤ÎµÜºê¤¬ÀèÀ©¥È¥é¥¤¤ò·è¤á¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢»ÍÆü»Ô¹©¶È¤ÏÂ³¤±¤Æ2¤Ä¤Î¥È¥é¥¤¤òÃ¥¤¤¡¢19ÂÐ0¤È¥ê¡¼¥É¤·¤ÆÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤Þ¤¹¡£
¸åÈ¾³«»ÏÁá¡¹¤Ë¤â¥È¥é¥¤¤ò¤¢¤²¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿»ÍÆü»Ô¹©¶È¤ËÂÐ¤·¡¢ÄÉ¤¤ÉÕ¤¤¿¤¤Ä«ÌÀ¡£¸åÈ¾4Ê¬¤Ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥«¡¼ÃæÀ¾¤¬¥È¥é¥¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ë¥â¡¼¥ë¤«¤é¥È¥é¥¤¤â·è¤áÅÀº¹¤ò26ÂÐ19¤È7ÅÀ¤Ë½Ì¤á¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¸åÈ¾23Ê¬¡£°ÕÃÏ¤È¥×¥é¥¤¥É¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤Ã¤¿·è¾¡Àï¤Ï¡¢26ÂÐ26¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç»î¹ç½ªÎ»¡£
¥È¥é¥¤¿ô¤¬Æ±¤¸¤Î¤¿¤áÎ¾¹»Í¥¾¡¤È¤Ê¤ê¡¢Á´¹ñÂç²ñ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤ëÃêÁª¤Î·ë²Ì¡¢Ä«ÌÀ¤¬13Ç¯Ï¢Â³15²óÌÜ¤Î²Ö±à¤ÎÀÚÉä¤òÄÏ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
°ËÆ£³¡¿Í¼ç¾¤Ï¡Ö»ÍÆü»Ô¹©¶È¤Î»×¤¤¤âÇØÉé¤Ã¤Æ²Ö±à¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼Âç²ñ¤Ï12·î7Æü¤ËÁÈ¹ç¤»ÃêÁª²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢27Æü¤Ë²Ö±à¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¤Ç³«Ëë¤·¤Þ¤¹¡£