¡ÚÏ¢µÙºÇ½ªÆü¡Û¡ÖÌïÉ§µÆ¤Þ¤Ä¤ê¡×¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¦¡¡½©¤ÎÉ÷Êª»í¡¡2000È¤ÎµÆ¤¬¶¥±é¡¡¡Ô¿·³ã¡Õ¡¡
ÌïÉ§¿À¼Ò¤Ç¤Ï½©¤ÎÉ÷Êª»í¡ÖµÆ¤Þ¤Ä¤ê¡×¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ÆÏ¢µÙºÇ½ªÆü¤Î4Æü¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ÇÆø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
11·î1Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ÖÌïÉ§µÆ¤Þ¤Ä¤ê¡×¡£
ÌïÉ§¿À¼Ò¤Î¶Æâ¤Ë¤Ï°¦¹¥¼Ô¤Ê¤É¤¬Ã°Àº¹þ¤á¤Æ°é¤Æ¤¿µÆ¡¢¤ª¤è¤½2000È¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤È¤·¤Ï½ë¤µ¤Î±Æ¶Á¤ÇÀ¸°é¤¬ÃÙ¤ìµ¤Ì£¤Çº£½µËö¤´¤í¤¬¸«¤´¤í¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤ª¤è¤½3ËüËÜ¤ÎµÆ¤¬»È¤ï¤ì¤¿¡ÖÂçÉ÷·Ê²ÖÃÅ¡×¡£
¤³¤È¤·¤Î¥Æー¥Þ¤Ï²ñÄÅÈØÄô»³¤Ç¤¹¡£
¡ãË¬¤ì¤¿¿Í¡ä
¡Ö¤È¤Æ¤â¤¤ì¤¤¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡ÖÈØÄô»³¤Í¡×
¡Ö½©¤é¤·¤¤¡×
¡Ö½©¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¡£¤³¤È¤·¤â¤â¤¦¾¯¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
ÌïÉ§µÆ¤Þ¤Ä¤ê¤Ï11·î24Æü¤Þ¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£