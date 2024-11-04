¡ÖÆüËÜ¤Ç¤â¿ôÇ¯Á°¤ËÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¡Ä¡×¡¡µ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬¥¹¥Ú¥¤¥óÅìÉô¤Î¿å³²¤Ë»×¤¤¡¡Á¯Îõ¥´¥é¥Ã¥½¤â¥×¥ì¡¼¤·Æñ¤«¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹
¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤ÎÆüËÜÂåÉ½MFµ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬¥¹¥Ú¥¤¥óÅìÉô¤Ç¤Î¹¿¿åÈï³²¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤¿¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¡ØElDesmarque¡Ù¤¬Êó¤¸¤ë¡£
10·îËö¤Î½¸Ãæ¹ë±«¤Ç»à¼Ô¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤ë¥¹¥Ú¥¤¥óÅìÉô¤Ç¤Î¹¿¿åÈï³²¡£¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢½£¤Ê¤É¤ò½±¤Ã¤¿º£²ó¤Î¼«Á³ºÒ³²¤Ç»à¼Ô200¿Í°Ê¾å¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¡¢º£¤â¹ÔÊýÉÔÌÀ¼Ô¤ÎÁÜº÷¤¬Â³¤¯¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç²áµîºÇ°¥ì¥Ù¥ë¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ë¿å³²¤Ï1Æü¤«¤é4Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¥ê¡¼¥¬Âè12Àá¤Ë¤â±Æ¶Á¤·¡¢¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ëvs¥é¡¼¥¸¥ç¡¢¥Ð¥¸¥§¥«¡¼¥Î¡¢¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢vs¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤ÎÃæ»ß¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
3Æü¤Î¥»¥Ó¡¼¥¸¥ãÀï¤ÇÁ¯Îõ¥´¥é¥Ã¥½¤ò·è¤á¡¢¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿µ×ÊÝ¤â¡ØMovistar¡Ù¤ÇÂçºÒ³²¤Ë¸ÀµÚ¡£¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«»þÂå¤Î²¸»Õ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÈïºÒÃÏ½Ð¿È¤Ç²ñ¸«»þ¤ËÎÞ¤·¤¿¥Ó¥»¥ó¥Æ¡¦¥â¥ì¥Î¸½¥ª¥µ¥¹¥Ê´ÆÆÄ¤òÎ¸¤Ã¤¿¡£
¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¥Ó¥»¥ó¥Æ¡¦¥â¥ì¥Î¤Î¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â¿´ÇÛ¡£Èà¤ÏËÍ¤Î´ÆÆÄ¤Ç¡¢¥ê¡¼¥¬¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Èà¤Î¸Î¶¿¤¬¶ì¤·¤ß¡¢²ñ¸«¤Ç¤ÎÈà¤ò¸«¤Æ¡¢ËÍ¤â¤È¤Æ¤â¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¡×
¤½¤¦´ó¤êÅº¤Ã¤¿23ºÐ¥ì¥Õ¥Æ¥£¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ç¤â¿ôÇ¯Á°¤ËÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢ÈïºÒÃÏ¤Ë»×¤¤¤â¡£¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÆñ¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤«¤Î¥²¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÍ¼«¿È¤Ï·Ð¸³¤·¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÂçÊÑ¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤ì¤¿³¹¤ÎÊý¡¹¡¢¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¤Ê¤É¤ÇÌ¿¤òÍî¤È¤·¤¿Êý¡¹¤Ë¿´¤«¤é¤ª¸«Éñ¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤³¤Î»î¹ç¤ÇÌÛÅø¤òÊû¤²¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆñ¤·¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥×¥ì¡¼¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤È¤â¤Ë¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤Î¤³¤È¤ò¤·¤¿¡×
¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑºÇ¹âÊö¤ÎÇ®¤¤Àï¤¤
ÆüËÜ¿Í¤âÂ¿¿ô½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëCL¡õEL¤ò
WOWOW¤Ç´Ñ¤è¤¦
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
10·îËö¤Î½¸Ãæ¹ë±«¤Ç»à¼Ô¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤ë¥¹¥Ú¥¤¥óÅìÉô¤Ç¤Î¹¿¿åÈï³²¡£¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢½£¤Ê¤É¤ò½±¤Ã¤¿º£²ó¤Î¼«Á³ºÒ³²¤Ç»à¼Ô200¿Í°Ê¾å¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¡¢º£¤â¹ÔÊýÉÔÌÀ¼Ô¤ÎÁÜº÷¤¬Â³¤¯¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç²áµîºÇ°¥ì¥Ù¥ë¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ë¿å³²¤Ï1Æü¤«¤é4Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¥ê¡¼¥¬Âè12Àá¤Ë¤â±Æ¶Á¤·¡¢¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ëvs¥é¡¼¥¸¥ç¡¢¥Ð¥¸¥§¥«¡¼¥Î¡¢¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢vs¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤ÎÃæ»ß¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¥Ó¥»¥ó¥Æ¡¦¥â¥ì¥Î¤Î¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â¿´ÇÛ¡£Èà¤ÏËÍ¤Î´ÆÆÄ¤Ç¡¢¥ê¡¼¥¬¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Èà¤Î¸Î¶¿¤¬¶ì¤·¤ß¡¢²ñ¸«¤Ç¤ÎÈà¤ò¸«¤Æ¡¢ËÍ¤â¤È¤Æ¤â¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¡×
¤½¤¦´ó¤êÅº¤Ã¤¿23ºÐ¥ì¥Õ¥Æ¥£¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ç¤â¿ôÇ¯Á°¤ËÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢ÈïºÒÃÏ¤Ë»×¤¤¤â¡£¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÆñ¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤«¤Î¥²¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÍ¼«¿È¤Ï·Ð¸³¤·¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÂçÊÑ¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤ì¤¿³¹¤ÎÊý¡¹¡¢¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¤Ê¤É¤ÇÌ¿¤òÍî¤È¤·¤¿Êý¡¹¤Ë¿´¤«¤é¤ª¸«Éñ¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤³¤Î»î¹ç¤ÇÌÛÅø¤òÊû¤²¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆñ¤·¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥×¥ì¡¼¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤È¤â¤Ë¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤Î¤³¤È¤ò¤·¤¿¡×
¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑºÇ¹âÊö¤ÎÇ®¤¤Àï¤¤
ÆüËÜ¿Í¤âÂ¿¿ô½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëCL¡õEL¤ò
WOWOW¤Ç´Ñ¤è¤¦
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é