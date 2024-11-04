¡ÖÂ¼½Å¤ÎM¤Ï¥ÉM¤ÎM¡Ä¡×Â¼½Å°ÉÆààÅÜ¤é¤ìÈ¿¾Ê¥è¥³´é¥·¥ç¥Ã¥È!?á ¥Õ¥¡¥ó¡Ö¤Û¤ó¤Ã¤È¤ËÈþ¿Í¡×¡ÖÄ¶¥¯¡¼¥ë¤Ê´¶¤¸¤Ç¥¥Þ¥Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡¸µHKT48¤ÎÂ¼½Å°ÉÆà¡Ê26¡Ë¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡¢¥Ç¥³¥ë¥ÆºÝÎ©¤Ä½©¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â¼½Å¤Ï¡Ö¤½¤³¤ËÃ¯¤«¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¤È¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¡¢²£¤·¤«¤ß¤Æ¤Þ¤»¤ó¤Í¡©Â¼½Å¤Ç¤¹¡£¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤«ÆÃÊÌµ¤Ê¬¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¤«¤ÏÌµ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Æü¤Ï¥Ô¥ó¥¯¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡Á¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß¡¢¹õ¤Î¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¤Ë¥Ô¥ó¥¯¤Î¥â¥Õ¥â¥Õ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤ò±©¿¥¤ê¡¢¹õ¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤¿²£´é¥·¥ç¥Ã¥È2Ëç¤ò¥¢¥Ã¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï½êÂ°¤Î¥Ä¥¤¥ó¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤Î´¶¼Õº×¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡ÖÌ¤½Ï¤ÊÂ¼½Å¤ò¤Ó¤·¡ª¡ª¤Ð¤·¡ª¡ª¤·¤´¤¤¢¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿ºÇ¹â¤Î»öÌ³½ê¤Ç¤¹¡ªº£Æü¤â¼óº¬¤Ã¤³¤òÄÏ¤Þ¤ì¤Æ¶ù¤Ã¤³¤ÎÊý¤ÇÅÜ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡ÁÃæÎ¬¡Á¡Ø¥Ä¥¤¥ó¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤Î¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÏÇÀ±¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡Ù¤È¼ÒÄ¹¤Ë²ñ¤¦ÅÙ¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬Ëè²ó¡Øok¡ª¤¤¤¤¤Í¡ª¡Ù¤ÈÎ®¤µ¤ì¤ë¤Î¤â·ë¹½¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¤³¤³¤Þ¤Ç¤¯¤ë¤ÈÂ¼½Å¤ÎM¤Ï¥ÉM¤ÎM¤Êµ¤¤â¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¡¢»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÅ·»È¡×¡Ö²Ä°¦¤¯¤Æ¥»¥¯¥·¡¼¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥Ã¥¹¤Í¡×¡Ö¤Û¤ó¤Ã¤È¤ËÈþ¿Í¡¢¤ª¤¤ì¤¤¡×¡ÖÄ¶¥¯¡¼¥ë¤Ê´¶¤¸¤Ç¥¥Þ¥Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£