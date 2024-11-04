Daiichi-TV(ÀÅ²¬Âè°ì¥Æ¥ì¥Ó)

¼Ì¿¿³ÈÂç

Êâ¹Ô¼ÔÀìÍÑÄß¤ê¶¶¤È¤·¤Æ¤ÏÆüËÜ°ì¤ÎÄ¹¤µ¤ò¸Ø¤ë»°Åç¥¹¥«¥¤¥¦¥©ー¥¯¤Ç3ÆüÌë¡¢¥É¥íー¥ó¥·¥çー¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

»°Åç¥¹¥«¥¤¥¦¥©ー¥¯¤Î¥É¥íー¥ó¥·¥çー¤Ï2024Ç¯5·î¤Ë½é¤á¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢º£²ó¤Ç2²óÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

3ÆüÌë¤Ï¡¢Ìó300µ¡¤Î¥É¥íー¥ó¤¬¥×¥í¥°¥é¥à¤ÇÂâÎó¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢LED¤Î¸÷¤Ç¥¤¥é¥¹¥È¤äÊ¸»ú¤òÉÁ¤­¤Þ¤·¤¿¡£

¥·¥çー¤Ï¡ÖÀä·Ê¤ÈÈ¯»¶¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢ÉÙ»Î»³¤ÈÄß¤ê¶¶¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ä¡¢¥í¥ó¥°¥¸¥Ã¥×¡¢¥Ð¥®ー¤Ê¤É»°Åç¥¹¥«¥¤¥¦¥©ー¥¯¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤­¤ë¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤¬²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÌë¶õ¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

´Õ¾Þ¤ËË¬¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢Ìë¶õ¤ËÉâ¤«¤Ö¸÷¤È²»¤Î¥·¥çー¤Ë´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£