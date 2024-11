宿敵ニューヨーク・ヤンキースを下して、4年ぶり8回目のワールドチャンピオンとなったドジャース。2024年11月1日(現地時間、日本時間2日)には優勝パレードが行われ、大谷翔平選手らはバスの上から、沿道に詰めかけたファンに向けて手を振った。本拠地ドジャー・スタジアムでも優勝セレモニーがあった。

ドジャースの公式X(@dodgers)は11月2日、この日の熱狂の様子を大量の写真、動画で伝えた。選手たちや家族にフォーカスした写真も多いなか、大谷選手と愛犬デコピンのツーショットも公開されている。

デコピンの表情は真顔

「Shohei and Decoy」と書かれた投稿では、目がハートの絵文字も添えて、2枚の写真を投稿。1枚目は、大谷選手が、背番号「17」ユニフォームを着たデコピンを抱っこして撮影されている。

大谷選手はかなり目を細め、うれしそうな表情。デコピンはカメラ目線で、かしこまった様子だ。「画像の説明」には「Shohei Ohtani and Decoy poses for a photo with blue and white confetti on them.」(大谷翔平とデコピンが青と白の紙吹雪が舞う中で撮影)と書かれている。

2枚目は、大谷選手がデコピンの耳のあたりに熱いキスをしているもの。「画像の説明」には「Shohei Ohtani kisses Decoy on his head.」(大谷翔平、デコピンの頭にキス)とあった。ちなみに、デコピンの表情は真顔といった様子で、大谷選手とは温度差があるのかもしれない?

日本のファンからは「デコピンとの2ショット、素敵ですね」「なんて良い写真」「可愛いすぎる」「デコピンかわいい」といった声が寄せられている。