¿·¤¿¤ÊÇÀ¿åÁê¤Ë¹¾Æ£Âó»á¡¢Ë¡Áê¤ËÎëÌÚ³¾Í´»áµ¯ÍÑ¤ÇÄ´À°¡¡½°±¡Áª¤Ç¸½¿¦Âç¿ÃÍîÁª
ÀÐÇË¼óÁê¤¬¿·¤¿¤ÊÇÀÎÓ¿å»ºÁê¤Ë¹¾Æ£Âó»á¡¢Ë¡Áê¤ËÎëÌÚ³¾Í´»á¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÇË¼óÁê¤Ï¡¢Àè·î¹Ô¤ï¤ì¤¿½°±¡µÄ°÷Áªµó¤Ç¾®Î¤ÇÀ¿åÁê¤ÈËÒ¸¶Ë¡Áê¤¬ÍîÁª¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¸åÇ¤Áª¤Ó¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
À¯¸¢´´Éô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸åÇ¤¤Ë¤ÏÇÀ¿åÁê¤Ë¹¾Æ£Âó¸µÇÀ¿åÁê¡¢Ë¡Áê¤ËÎëÌÚ³¾Í´¸µ³°Ì³ÉûÂç¿Ã¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¹¾Æ£»á¤Ï¡¢°ÂÇÜÀ¯¸¢»þÂå¤ËÇÀ¿åÁê¤òÌ³¤á¤¿·Ð¸³¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÎëÌÚ»á¤Ïµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ì¤Ð½éÆþ³Õ¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢ÀÐÇËÆâ³Õ¤Î³ÕÎ½¤ÎÃæ¤Ç¤ÏºÇÇ¯¾¯¤È¤Ê¤ê¡¢ºþ¿·´¶¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤¿·Á¤Ç¤¹¡£ÀÐÇË¼óÁê¤Ï¡¢º£·î11Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤ÇºÆ¤Ó¼óÁê¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤ì¤ÐÄ¾¤Á¤ËÁÈ³Õ¤ËÆþ¤ê¡¢Âè2¼¡ÀÐÇËÆâ³Õ¤òÈ¯Â¤µ¤»¤ë¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£