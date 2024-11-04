32ºÐ¥·¥ó¥Þ¥Þ¡¦¾®ÎÓÎéÆà¡ÖºÇ¶á¤Þ¤¿¡¢Îø³è¤ò¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¡×¤â¡Ä¡Ö¤³¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾®ÎÓÎéÆà¡Ê32¡Ë¤¬4Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£Îø°¦´Ñ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖºÇ¶á¤Þ¤¿¡¢Îø³è¤ò¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¾®ÎÓ¡£¤·¤«¤·¡ÖÉÕ¤¹ç¤¦¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡¢¡¢¤³¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡Êª»ö¤Ë¥é¥Õ¤Ê¹Í¤¨Êý¤ò¤¹¤ë¤Û¤¦¤À¤±¤É¡¢ÉÕ¤¹ç¤¦¤Ã¤Æ²¿¡©¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Þ¤¹ºÇ¶á¡×¤È¡¢ÌÂ¤¤¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡¾®ÎÓ¤Ï¡Ö¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤«¤éÉÕ¤¹ç¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©»ä¤Ï¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ÈÉÕ¤¹ç¤¨¤Ê¤¤¤«¤éÈà»á¤¬¤¹¤°¤Ë¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¤¤¤¡Ö¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤«¤éÉÕ¤¹ç¤¦¤ÇÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÃ¯¤âµï¤Ê¤¤¤·¡¢¹ðÇò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¤Þ¤¢¤¤¤Ã¤«¡ª¤Ã¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÅö»þ¤Ï¡Ö¤Û¤ó¤¤Ç¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡¡Êâ¤ß´ó¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡¡¤Û¤ó¤¤Ç¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡¡µö¤»¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡¡ËÜµ¤¤Ç¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡¡¥Æ¥¥È¡¼¤Ê°·¤¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡¤½¤³¤Ë²¿¤Î¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤¹¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Ç¤Ë¡×¤È¡¢Îø¿Í¤òÂç»ö¤Ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö¤Ê¤ó¤«²ñ¤¦¤Î¤¬µÁÌ³¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ó¤À¤«¤é²ñ¤ï¤Ê¤¤ã¤À¤í¤Ã¤Æ¡¡¤½¤Î¤¦¤Á¡¢¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¤½¤Î»þ´Ö¤¬¶ìÄË¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢³Ú¤·¤¯²á¤´¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍÍ»Ò
¡£
¡¡¡Ö¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¤â¡ª¡©¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤ë»þÅÀ¤ÇÅú¤¨¤Ï½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê°ìÅÙ¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤ò»ýÂ³¤·¤Æ¹¥¤¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦ºÇ½é¤ÎÆþ¤ê¤ÎÏÃ¡£¡Ë¡×¤È¾®ÎÓ¡£¡Ö¤Ç¡¢³Ø¤ó¤À¤³¤È¤Ï¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¢¤ëÄøÅÙ¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤¬¡¡ÉÕ¤¹ç¤¦ºÇ½é¤Î¹¬¤»¤ÎÂè°ìÊâ¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡ª¡×¤È·ëÏÀÉÕ¤±¡Ö³§¤µ¤Þ¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£