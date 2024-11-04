12ºÐÇ¯²¼¤Î½÷À¤«¤é¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤µ¤ì¤¿¤¬¡Ä¡ÖÈ¾Ç¯¸å¡¢¤¹¤Ç¤ËÎ¥º§¤ò¹Í¤¨¤¿¡×¿´Íý¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤Î30ÂåÃËÀ¤¬¡È¥â¥é¥Ï¥é²Ã³²¼Ô¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Þ¤Ç
¡¡¤«¤Ä¤Æ¡¢Ç¯²¼¤ÎºÊ¤¬¼«Ê¬¤Î»×¤¦ÄÌ¤ê¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÊ°¤ê¡¢Î¥º§À£Á°¤Þ¤ÇÄÉ¤¤µÍ¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿´Íý¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤ÎÂÀÅÄ´ð¼¡¤µ¤ó¡Ê49¡Ë¡£¼«¿È¤Î¡È¥â¥é¥Ï¥é²Ã³²¼ÔÂÎ¼Á¡É¤È¸þ¤¹ç¤¤»Ï¤á¤ë¤È¡¢°é¤Ã¤¿´Ä¶¤«¤é¼õ¤±¤¿Éé¤Î±Æ¶Á¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¤â¡¢¸þ¤¹ç¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ú²èÁü¡Û·ëº§¤«¤éÈ¾Ç¯¤Ç¡Ö¤¹¤Ç¤ËÎ¥º§¤ò¹Í¤¨¤¿¡×¡È¥â¥é¥Ï¥é²Ã³²¼Ô¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÂÀÅÄ´ð¼¡¤µ¤ó¤È12ºÐÇ¯²¼¤ÎºÊ¡¦ÎÜÈþ¤µ¤ó2¿Í¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë
¡¡¤³¤Îµ»ö¤Ï¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¡¦Ã¶ÌÚ¿ðÊæ¤µ¤ó¤Î¼èºà¤Ë¤è¤ë¡¢ÂÀÅÄ¤µ¤ó¤Î¡Ö¥È¥é¥¦¥Þ¡×ÂÎ¸³¤È¡¢¤½¤ì¤ò¹îÉþ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤À¡£
¡¡Ã¶ÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«Ãø¡ØÆÇÊì¤ÏÏ¢º¿¤¹¤ë »Ò¤É¤â¤ò¡Ö½êÍÊª°·¤¤¡×¤¹¤ëÊì¿Æ¤¿¤Á¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¿·½ñ¡Ë¤Ê¤É¤Î¼èºà¤ò¤¹¤ë¤¦¤Á¤Ë¡Ö»ùÆ¸µÔÂÔ¤äDV¡¢¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤¬µ¯¤³¤ëÇØ·Ê¤Ë¡¢²Ã³²¼Ô¤Î²áµî¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¿Æ¤«¤éÉé¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ°é¤Á¡¢¼«¤é¤â²Ã³²¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ö¥È¥é¥¦¥Þ¤ÎÏ¢º¿¡×¤³¤½¤¬¡¢¸½Âå¤òÀ¸¤¤ë¿Í¡¹¤Î¡ÖÀ¸¤¤Å¤é¤µ¡×¤ÎÂç¤¤ÊÍ×°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¤½¤ó¤Ê²¾Àâ¤Î¤â¤È¡¢ÂÀÅÄ¤µ¤ó¤ÎÈ¾À¸¤ËÇ÷¤ë¡£¡ÊÁ´3²ó¤Î1²óÌÜ¡¿Â³¤¤òÆÉ¤à¡Ë
ÂÀÅÄ´ð¼¡¤µ¤ó¡¡ËÜ¿ÍÄó¶¡
¢¡¢¡¢¡
DV¤ÎÉã¿Æ¤È¿®Íê¤Ç¤¤Ê¤¤Êì¿Æ
¡¡´ØÀ¾ºß½»¤ÎÂÀÅÄ´ð¼¡¤µ¤ó¡Ê49ºÐ¡Ë¤Ï¡¢Å´¹©½ê¤ò·Ð±Ä¤¹¤ëÉã¿Æ¤È¡¢Àì¶È¼çÉØ¤ÎÊì¿Æ¤Î¤â¤È¤Ç¡¢°ì¿Í¤Ã»Ò¤È¤·¤Æ°é¤Ã¤¿¡£
¡¡Î¾¿Æ¤Î½Ð²ñ¤¤¤ÏÉã¿Æ¤¬27ºÐ¡¢Êì¿Æ¤¬25ºÐ¤Î»þ¤ÎÃÎ¿Í¤Î¾Ò²ð¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¡£¤â¤È¤â¤ÈÅ´¹©½ê¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿Éã¿Æ¤Ï¡¢30Âå¤Î»þ¤ËÆÈÎ©¤·¤Æ¤«¤é¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡¢ÁáÄ«¤«¤é¿¼Ìë¤Þ¤ÇÆ¯¤¡¢ÆüÍËÆü¤â»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢²È¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤¿¤Þ¤Ë²È¤Ë¤¤¤ë»þ¤Ï¡¢²È»ö¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿Êì¿Æ¤òÅÜÌÄ¤ê¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢»þ¤Ë¤ÏÊ¿¼êÂÇ¤Á¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¾ï¤Ë¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍÄ¤¤º¢¤«¤éÍî¤ÁÃå¤¤¬¤Ê¤¯¡¢¿©¤ÙÊª¤Î¹¥¤·ù¤¤¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿ÂÀÅÄ¤µ¤ó¤â¡¢Æü¾ïÅª¤ËÉã¿Æ¤ËÅÜÌÄ¤é¤ì¡¢²¥¤é¤ì¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö·ù¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò»Ä¤¹¤È¡¢Éã¤Ë¥²¥ó¥³¥Ä¤Ç²¥¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µã¤¯¤È¡Øµã¤¯¤Ê¡ª¡Ù¤ÈÅÜÌÄ¤é¤ì¡¢¤Þ¤¿¥²¥ó¥³¥Ä¤Ç²¥¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËË¤òÊ¿¼êÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê»þÊì¤Ï¡¢¡Ø¤ä¤á¤Æ¡ª¡¡¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¹¤ë¤Î¡ª¡Ù¤È»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¡Ø¤¤¤¤²Ã¸º¤Ë¤·¤Æ¡ª¡¡¤â¤¦Î¥º§¤¹¤ë¡ª¡Ù¤ÈÈß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Éã¤¬¤½¤Î¾ì¤«¤é¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¡Ø¤ªÉã¤µ¤ó¤òÅÜ¤é¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡Ù¤ÈÉã¤òÍÊ¸î¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¿´¤«¤é¤ÏÊì¤ò¿®Íê¤Ç¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡²ÈÂ²3¿Í¤ÇÂ·¤Ã¤Æ¿©»ö¤ò¤·¤¿µ²±¤Ï¡¢Î¾¼ê¤Ç¿ô¤¨¤ë¤Û¤É¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÁáÄ«¤«¤é¿¼Ìë¤Þ¤ÇÆ¯¤¡¢ÆüÍËÆü¤â¤¤¤Ê¤¤Éã¿Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢Êì¿Æ¤â¼«Ê¬¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¿©»ö¤ò¤¹¤ë¿Í¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÂÀÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤¤¤Ä¤â1¿Í¤Ç¿©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Öº£»×¤¨¤Ð¡¢Êì¤ÏÂ¿Æ°¤ÇÉÔÃí°Õ¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¡¢ºß¸Ë´ÉÍý¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¿©ºà¤äÄ´Ì£ÎÁ¡¢¥«¥Ð¥ó¤äÍÎÉþ¡¢ÆüÍÑÉÊ¤Ê¤É¡¢Æ±¤¸¤â¤Î¤ò²¿¸Ä¤âÇã¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²ÈÁ´ÂÎ¤ÎÊÒÉÕ¤±¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ç¤¤º¡¢ÆÃ¤ËÊì¤ÎÉô²°¤ÏÉþ¤¬»³ÀÑ¤ß¤Ç¡¢Â¤ÎÆ§¤ß¾ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤òÉã¤ËÒë¤á¤é¤ì¡¢ÅÜÌÄ¤é¤ì¤¿¤êÊ¿¼êÂÇ¤Á¤ò¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢µã¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¾®³Ø¹»¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿ÂÀÅÄ¤µ¤ó¤¬¡¢¤¿¤Þ¤Ë²È¤Ë¤¤¤ëÉã¿Æ¤Ë³Ø¹»¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÏÃ¤·»Ï¤á¤ë¤È¡¢¡Ö¤¦¤ë¤µ¤¤¡ª¡×¡ÖÌÛ¤ì¡ª¡×¡Ö¤·¤ç¤¦¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¦¤Ê¡ª¡×¤ÈÊ¹¤¯¼ª¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¿©¤¤²¼¤¬¤ë¤È¡¢¡Ö¸ýÅú¤¨¤ò¤¹¤ë¤Ê¡ª¡×¤ÈÅÜÌÄ¤é¤ì¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤áÂÀÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢Éã¿Æ¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼¡Âè¤ËÂ¾¿Í¤âÏÃ¤·¤«¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÍ¤Ï40ºÐ¤Î»þ¤ËADHD¡ÊÃí°Õ·çÇ¡¡¦Â¿Æ°À¾ã³²¡Ë¤ÈASD¡Ê¼«ÊÄ¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥à¾É¡Ë¤Îº®¹ç·¿¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤½¤¦¤·¤¿È¯Ã£ÆÃÀ¤ÈÉã¤«¤é¤ÎDV¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Ã¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤µ¤Ê¤¤¡¢¸ý¿ô¤Î¾¯¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â¾¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ°Õ»×É½¼¨¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ç¤¤º¡¢¸À¸ì²½Ç½ÎÏ¤¬Äã¤¤¤Þ¤ÞÀ®Ä¹¤·¤¿ËÍ¤ò¡¢Êì¤ÏÉÔØâ¤Ë»×¤¤¡¢Àè²ó¤ê¤·¤Æ¿§¡¹¤È¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡Åö»þ¤ÎËÍ¤Ï¡¢¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¯¡¢¤«¤í¤¦¤¸¤Æ¡Ø·ù¤À¡Ù¤È¤¤¤¦°Õ»×É½¼¨¤À¤±¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Î¾¿Æ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢²Ä°¦¤²¤Î¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Êì¿Æ¤Ï´ð¼¡¤µ¤ó¤¬·ù¤¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤ò¶ËÎÏ½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢ËèÈÕ¥é¥ó¥É¥»¥ë¤ÎÃæ¤ò¤³¤Ã¤½¤ê³ÎÇ§¤·¡¢³Ø¹»¤Çº¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£¤½¤Î¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¤Î¤Ï¡¢30Ç¯¶á¤¯Àè¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
Éã¿Æ¤«¤é¤ÎË½ÎÏ¤¬¸º¤Ã¤¿Âå¤ï¤ê¤Ë¶µ»Õ¤«¤é¤ÎÂÎÈ³¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿
¡¡Éã¿Æ¤Î´é¿§¤ò±®¤Ã¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿´ð¼¡¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¾®³Ø¹»¹â³ØÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢Éã¿Æ¤«¤é¤ÎË½¸À¤äË½ÎÏ¤ÏÌÄ¤ê¤òÀø¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ª¤½¤é¤¯Ã±½ã¤Ë¡¢ËÍ¤¬À®Ä¹¤·¤¿¤³¤È¤È¡¢º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÉã¤¬»Å»ö¤ÇË»¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆËÍ¤¬¾¯Ç¯Ìîµå¤ä¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Éã¤È¤ÎÀÜ¿¨µ¡²ñ¤¬¸º¤Ã¤¿¤Î¤¬ÍýÍ³¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¡¢¶µ»Õ¤«¤é¤ÎÂÎÈ³¤¬Áý¤¨¡¢Ãæ³Ø¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÏÆþÉô¤·¤¿ÌîµåÉô¤Î¸ÜÌä¤ÎÀèÀ¸¤«¤éÅÜÌÄ¤é¤ì¤¿¤ê²¥¤é¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡´ð¼¡¤µ¤ó¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾®¡¦Ãæ³Ø¹»¤Ï¤«¤Ê¤ê¹Ó¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡½ê°â¡È¥ä¥ó¥¡¼¡É¤¿¤Á¤¬ËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸³è»ØÆ³¤Î¶µ»Õ¤È¤ä¤ê¹ç¤¤¡¢¶µ»Õ¤Î¼Ö¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¤¬³ä¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¹»Äí¤Î¶ù¤Ë¤¢¤ë¾ÆµÑÏ§¤¬ÇúÇË¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¼ø¶ÈÃæ¤ËÎÙÄ®¤Î¡È¥ä¥ó¥¡¼¡É¤¿¤Á¤¬³Ñºà¤ä¶âÂ°¥Ð¥Ã¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤ê¤È¡¢Ë½ÎÏÅª¤Ê¸÷·Ê¤¬Æü¾ïÅª¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê´Ä¶¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢´ð¼¡¤µ¤ó¤Ï¶µ»Õ¤ä¸ÜÌä¤«¤é¤ÎÂÎÈ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ã¯¤Ë¤âÁêÃÌ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÍ¤¬¿Í¤ËÁêÃÌ¤·¤Ê¤¤ÂÎ¼Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ØÃË¤Ï¼å²»¤òÅÇ¤¯¤Ê¡Ù¡Øµã¤¯¤Ê¡Ù¤ÈÉã¿Æ¤«¤é·«¤êÊÖ¤·¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢»þÂåÇØ·ÊÅª¤Ë¡Ø¶âÈ¬ÀèÀ¸¡Ù¤ä¡Ø¥Ó¡¼¡¦¥Ð¥Ã¥×¡¦¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¡Ù¤Ê¤É¤¬¾Þ»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥à¥«¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤¦´Ä¶¤¬ÉáÄÌ¤À¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÍ¼«¿È¡¢Åö»þ¤ÏÍ§¤À¤Á¤«¤éÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¸ÅÌ¤Î¿Æ¤¬³Ø¹»¤òÁÊ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â°ìÅÙ¤âÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Â¾¿Í¤ËÊ¸¶ç¤ò¸À¤Ã¤¿¤ê¡¢Çº¤ß¤òÁêÃÌ¤·¤¿¤ê¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡³Î¤«¤Ë30Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ï¡¢¸½Âå¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È³Ø¹»¤Ç¤ÎÌäÂê¤¬²Ä»ë²½¤µ¤ì¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢½÷»ÒÃæ³ØÀ¸°Ê¾å¤Ë¡¢ÃË»ÒÃæ³ØÀ¸¤¬Í§¤À¤Á¤ä¿Æ¤Ë¼«Ê¬¤ÎÇº¤ß¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë»Ñ¤ÏÁÛÁü¤·¤Ë¤¯¤¤¡£¤â¤È¤â¤È²ÈÄí¤ÇÉ¬Í×ºÇÄã¸Â¤Î²ñÏÃ¤·¤«¤·¤Ê¤¤´ð¼¡¤µ¤ó¤¬¡¢Éô³è¤Î¸ÜÌä¤«¤éË½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤ò¿Æ¤ËÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌîµåÉô¤Î¸ÜÌä¤Ï¡¢µ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤À¸ÅÌ¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤Î¥Ü¥±¤¬¡ª¡¡»¦¤¹¤¾¡ª¡×¡Ö¤ªÁ°¤é¤Ê¤ó¤«À¸¤¤Æ¤¤¤ë°ÕÌ£¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¡¢¥¯¥½¤¬¡ª¡×¤Ê¤É¤ÈÇÍëÊ»¨¸À¤òÍá¤Ó¤»¡¢¶áµ÷Î¥¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢Ê¿¼êÂÇ¤Á¤ò¶ô¤é¤ï¤»¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤í¤¯¤ËÌîµå¤ÎÎý½¬¤ò¤µ¤»¤º¡¢°úÂà¤Þ¤Ç¤Ò¤¿¤¹¤é³°¼þ¤òÁö¤é¤»¤¿¡£
¥¤¥¨¥¹¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë
¡¡¸ÜÌä¤ÎË½ÎÏ¤Ï´ð¼¡¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¸ý²¼¼ê¤Ê´ð¼¡¤µ¤ó¤Ï¼¡Âè¤Ë¡¢Í§¤À¤Á¤¿¤Á¤«¤é¤âÅÔ¹ç¤è¤¯ÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ÖÁê¼ê¤«¤é·ù¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢Æ¬¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤º¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¸À¤¤ÊÖ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¤È¡¢Áê¼ê¤Ë¤ÏÆ±°Õ¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢·ë²ÌÅª¤ËÅÔ¹çÎÉ¤¯¡Ø¥¤¥¨¥¹¥Þ¥ó¡Ù¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¹â¹»À¸¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢´ð¼¡¤µ¤ó¤Î²È¤Ë°¤¤Í§¤À¤Á¤¬½¸¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ä«¤Þ¤ÇËã¿ý¤ò¤·¤ÆµïºÂ¤é¤ì¤¿¤ê¡¢Éô²°¤ÎÃæ¤ÇµÊ±ì¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Û¤«¡¢´ð¼¡¤µ¤ó¤Î¤ª¶â¤Ç¥«¥é¥ª¥±¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼Ö¤ÎÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢Í§¤À¤Á¤È²ñ¤¦¤È¤¤ÏÉ¬¤ºÁ´°÷¤ò²È¤Þ¤ÇÁ÷·Þ¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡ÖÅö»þ¤Ï¡Ø¿Í¤Ë·ù¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Æ¡¢¸å¤«¤é¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ä¸À¤¤ÊÖ¤·¤¿¤¤¤³¤È¤¬»×¤¤Éâ¤«¤ó¤Ç¤â²¿¤â¸À¤¨¤º¡¢·ù¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¤â¼«¤éÃÇ¤ÁÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢·ù¡¹ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡Ä¡×
¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ò¼õ¤±¤Æ¤Î·ëº§
¡¡¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¤¿´ð¼¡¤µ¤ó¤Ï¡¢²»¶Á¤ÎÀìÌç³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¡£Â´¶È¸å¤Ï3Ç¯¤Û¤É¡¢¥Ð¥ó¥É³èÆ°¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¢¤È¤ÏÁÒ¸ËÆâºî¶È°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¡¢24ºÐ¤Î»þ¤Ë¡¢Éã¿Æ¤ÎÅ´¹©½ê¤òËÜ³ÊÅª¤Ë¼êÅÁ¤¤»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¤ä¤¬¤Æ30ºÐ¤Î»þ¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÎÌîµå¹¥¤¤¬½¸¤Þ¤ë¸òÎ®¥µ¥¤¥È¤Ç¸å¤ËºÊ¤È¤Ê¤ëÎÜÈþ¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¤¹¤°¤Ë¸òºÝ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÎÜÈþ¤µ¤ó¤Ï¹â¹»¤ò½Ð¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î18ºÐ¤Ç¡¢°û¿©Å¹¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬´ð¼¡¤µ¤ó¤¬32ºÐ¤Î»þ¡¢Éã¿Æ¤Î²ñ¼Ò¤¬ÅÝ»º¡£»ý¤Á²È¤À¤Ã¤¿¼Â²È¤â¼êÊü¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢Î¾¿Æ¤È¶¦¤Ë¼Ú²È¤Ë°Ü¤Ã¤¿¡£
¡¡´ð¼¡¤µ¤ó¤Ï¡¢¹©¾ì´Ø·¸¤Î»Å»ö¤òÅ¾¡¹¤È¤¹¤ë¤¬¡¢ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤¬Äã¤¯¡¢¼êÀè¤âÉÔ´ïÍÑ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¿·¤·¤¤´Ä¶¤ËÆëÀ÷¤á¤º²ñ¼Ò¤ÎÀèÇÚ¤Ë¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¡¢Àº¿ÀÅª¤ËÉÂ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤È¤¤ÏÉÂ±¡¤Ë¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£»×¤¨¤Ð¤¦¤Ä¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤Î¸å¡¢´ð¼¡¤µ¤ó¤Ï1Ç¯¤Û¤É¼Â²È¤Ë°ú¤¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¡Ö¿´Íý¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¡×¤òÃÎ¤ë¡£¼«¿È¤Î²óÉü¤Î¤¿¤á¡¢¤½¤·¤Æ¹¥´ñ¿´¤òËþ¤¿¤¹¤¿¤á¤Ë¡Ö¿´Íý¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¡×¤ò³Ø¤Ó¡¢¼ÂÁ©¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´ð¼¡¤µ¤ó¤Ï¡¢¾¯¤·¤º¤Ä²óÉü¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤½¤·¤Æ35ºÐ¤Î»þ¡¢¡Ö¿´Íý¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ò»Å»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿´ð¼¡¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç³Ø¤ó¤ÀÃÎ¼±¤ò³è¤«¤·¡¢¸øÅªµ¡´Ø¤äÊ¡»ã»ÜÀß¡¢´ë¶ÈÆâ¤Ç¤Î¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤Ë½¾»ö¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î3Ç¯¸å¡¢´ð¼¡¤µ¤ó¤¬38ºÐ¡¢ÎÜÈþ¤µ¤ó¤¬26ºÐ¤Î»þ¡¢´ð¼¡¤µ¤ó¤ÏÎÜÈþ¤µ¤ó¤«¤é¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÖºÊ¤òÍÜ¤¨¤ë¤Û¤É¤Î¼ýÆþ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ê¤êí´í°¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÊ¤«¤é¡ØÀ¸³èÈñ¤â·ëº§¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤âÀÞÈ¾¤Ç¤¤¤¤¤«¤é¡Ù¤ÈÄó°Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ê¤é¼«Ê¬¤Ë¤â¤Ç¤¤½¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¡¢·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¸òºÝ»þ¤«¤éÎÜÈþ¤µ¤ó¤ò¼Â²È¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Î¾¿Æ¤Ï¤¹¤°¤Ë½ËÊ¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬·ëº§¤«¤éÈ¾Ç¯¤Û¤É·Ð¤Ã¤¿»þ¤¹¤Ç¤Ë¡¢ÎÜÈþ¤µ¤ó¤ÏÎ¥º§¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡¼¡¼¡£
¡Ò12ºÐÇ¯²¼¤ÎºÊ¤Ë¡Ö»×¤¤ÄÌ¤ê¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤è¡×¤È¥â¥é¥Ï¥é¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¡Ä¤Ä¤¤¤ËÎ¥º§¤òÆÍ¤ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿É×¤¬»ê¤Ã¤¿¡È°Õ³°¤Ê»×¹Í¡É¡Ó¤ØÂ³¤¯
¡ÊÃ¶ÌÚ ¿ðÊæ¡Ë