2024Ç¯11·î4Æü¡Á11·î10Æü¤Î±¿Àª¡Ö¤ª¤Ò¤Ä¤¸ºÂ¡Ê²´ÍÓºÂ¡Ë¡× ¾Ï·î°½Çµ¤Î¡ÚÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÀ±Àê¤¤¡Û
Àê½Ñ¸¦µæ²È¡¦¿´Íý¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¾Ï·î°½Çµ¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£2024Ç¯11·î4Æü¡Á11·î10Æü¤Î±¿Àª¤òÀ¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤ÇÀê¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¡£
½çÈÖ¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
º£½µ¤Ï¡¢¿È¶á¤Ê¿Í¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤äÁ´ÂÎ¤ÎÎ®¤ì¤Î±Æ¶Á¤ò¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤è¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¡£
µ¤ÇÛ¤êÌÜÇÛ¤ê¤ò¤·¤Æ¡¢¿Ê¤ó¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë²ó¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÀÑ¶ËÅª¤Ë¼ê¤äÃÎ·Ã¤òÂß¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ÂÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌäÂê¤¬Æ°¤½Ð¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Ï¤º¡£
¿åÍËÆü°Ê¹ß¤Ï¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¡¢¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡£ÆÃ¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Ï¡Ö´ó¤êÆ»¡×¤Ç¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ªÅ¹¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤Î¤¾¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤è¤¤µ¤Ê¬Å¾´¹¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£
°¦¤Ï¡¢Îø¿Í¤È¿ÆÍ§·óÇ¤¤Ç¡£´Å¤µ¤ÈÁÖ¤ä¤«¤µ¤ò¾å¼ê¤Ë¥ß¥Ã¥¯¥¹¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)
¤ª¤Ò¤Ä¤¸ºÂ¡¿²´ÍÓºÂ¡Ê3·î21Æü¡Á4·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡ËÀ¤¤Î¤¿¤á¡¢¿Í¤Î¤¿¤á¡¢
¤½¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¡£
½çÈÖ¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
º£½µ¤Ï¡¢¿È¶á¤Ê¿Í¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤äÁ´ÂÎ¤ÎÎ®¤ì¤Î±Æ¶Á¤ò¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤è¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¡£
µ¤ÇÛ¤êÌÜÇÛ¤ê¤ò¤·¤Æ¡¢¿Ê¤ó¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë²ó¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÀÑ¶ËÅª¤Ë¼ê¤äÃÎ·Ã¤òÂß¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ÂÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌäÂê¤¬Æ°¤½Ð¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Ï¤º¡£
¿åÍËÆü°Ê¹ß¤Ï¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¡¢¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡£ÆÃ¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Ï¡Ö´ó¤êÆ»¡×¤Ç¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ªÅ¹¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤Î¤¾¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤è¤¤µ¤Ê¬Å¾´¹¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£
°¦¤Ï¡¢Îø¿Í¤È¿ÆÍ§·óÇ¤¤Ç¡£´Å¤µ¤ÈÁÖ¤ä¤«¤µ¤ò¾å¼ê¤Ë¥ß¥Ã¥¯¥¹¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)