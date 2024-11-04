¡Ú£Ä£å£Î£Á¡Û¥É¥é£±¡¦»°É©½Å¹©£×£å£ó£ôÃÝÅÄÍ´Åê¼ê¤¬¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¡È¥é¥¹¥ÈÅÐÈÄ¡É¡¡£³Ç¯´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ö¿Í´ÖÅª¤Ë¤âÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿¡£¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡¼Ò²ñ¿ÍÌîµåÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Î£±²óÀï¤¬£±£±·î£³Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢»°É©½Å¹©£×£å£ó£ô¤ÈÆüËÜÀ½Å´¼¯Åç¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÆüËÜ°ì¤ò¤È¤ëÌóÂ«¤ò²Ì¤¿¤»¤Ê¤¯¤Æ²ù¤·¤¤¡×¤³¤Î»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¤¿£Ä£å£Î£Á¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤Î»°É©½Å¹©£×£å£ó£ô¤ÎÃÝÅÄÍ´Åê¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤Ï¡¢³«¸ý°ìÈÖ¡¢¤½¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤ò¹¶¤á¤é¤ì¤ë¤Ê¤É£¶²ó¤ò£µ°ÂÂÇ£²¼ºÅÀ¡£È¿¾Ê¤¬»Ä¤Ã¤¿»î¹ç¤ÈÏÃ¤¹¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç»ý¤ÁÁ°¤Îµ¤Ç÷¤ÎÅêµå¤ò´Ó¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë¶ì³Ú¤ò·Ð¸³¤·¤¿»°É©½Å¹©£×£å£ó£ô¤Ç¤Î£³Ç¯´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢²£ÉÍ£Ä£å£Î£Á¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤Ï£²£¶Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤Ë¡£Ï¢ÇÆ¤Ø¸þ¤±¤¿Íè¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÉÔ²Ä·ç¤Ê¥Ô¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¯¡¢£²£µºÐ¤Î±¦ÏÓ¤¬¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤È±©¤Ð¤¿¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¢§¼Ò²ñ¿ÍÌîµåÆüËÜÁª¼ê¸¢ £±²óÀï¡Ê£±£±·î£³Æü¡Ë
¡¡ÆüËÜÀ½Å´¼¯Åç£²¡Ý£±»°É©½Å¹©£×£å£ó£ô