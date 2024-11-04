ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Î½õ¸À¤Ç³Ú¤·¤á¤¿¡¡¼¡¤ÎÌÜÉ¸¤Ï½Õ¤ÎÉñÂæ¡¡ÀéÍÕóÕÌÀ¤Î´äÅÄÁª¼ê
¡¡¡ÊÂè77²ó½©µ¨´ØÅìÃÏ¶è¹â¹»ÌîµåÂç²ñ½à·è¾¡¡¢ÀéÍÕóÕÌÀ0¡½6·²ÇÏ¡¦·òÂç¹âºê¡Ë
ÀéÍÕóÕÌÀ¡½·òÂç¹âºê¡¡¸Þ²óÉ½ÀéÍÕóÕÌÀ1»à°ìÎÝ¡¢´äÅÄ¤¬ÆóÅð¤ËÀ®¸ù=2024Ç¯11·î3Æü¡¢¥µ¡¼¥Æ¥£¡¼¥Õ¥©¡¼ÊÝÅÚ¥±Ã«¡¢¶ÜÂô¤ß¤Ê¤Û»£±Æ
¡¡5ÅÀ¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤Æ·Þ¤¨¤¿¼·²óÉ½¡£
¡¡2»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡¢ÀéÍÕóÕÌÀ¤Î´äÅÄ³¤æÆ¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ó¤È¤«º¹¤ò½Ì¤á¤¿¤¤¡£2µåÌÜ¡£³°³Ñ¤ËÄ¾µå¤¬Íè¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¤¤±¤ë¡×¡£¤¤¤¤´¶¿¨¤ÇÂª¤¨¤¿¡£¹â¤¯ÂÇ¤Á¾å¤¬¤ëÂÇµå¤ò²£ÌÜ¤ËÉ¬»à¤ËÁö¤Ã¤¿¡£°ÕÃÏ¤ÎÆóÎÝÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¡¢¸Þ²óÉ½¤ËÆóÅð¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤Ê¤ÉÉáÃÊ°Ê¾å¤ÎÎÏ¤ò½Ð¤»¤¿¡£
¡¡¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Î¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¹Å¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤è¡×¡£³À²ÖÁÕ¼ù¡Ê2Ç¯¡Ë¤Ë¸À¤ï¤ì¡¢ÎôÀª¤ÎÅ¸³«¤Ç¤â³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿¡£
¡¡³À²Ö¤È¤Ï¡¢Ìó12Ç¯¤ÎÃç¤À¡£ÊÝ°é±à¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¡¢¤È¤â¤ËÌîµå¤ËÇ®Ãæ¤·¤¿¡£¾¯Ç¯Ìîµå¥Á¡¼¥à¤Ç¤ÏÊá¼ê¤È¤·¤Æ³À²Ö¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤À¡£Ãæ³Ø¤Ç¤ÏÆð¼°ÌîµåÉô¤Ë½êÂ°¤·¡¢¥·¥Ë¥¢¥Á¡¼¥à¤Ç¹Å¼°Ìîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿³À²Ö¤ÈÆÃ·±¤ò½Å¤Í¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¹â¹»¤«¤é»Ï¤á¤¿¹Å¼°Ìîµå¤Ë¤â¤¹¤°¤Ë´·¤ì¤¿¡£¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤Â¸ºß¤À¡£
¡¡Ãç´Ö¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÎÉ¤¤¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤¿´ØÅìÂç²ñ¡£¤Ç¤â¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤³¤ÇÉé¤±¤¿¤³¤È¤Ï²ù¤·¤¤¡×¡£
¡¡¡Ö½©¡×¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¡£Åß¾ì¤Ï¡¢²Æ¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÎ¾ÂÇ¤Á¤ËËá¤¤ò¤«¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£¤â¤·ÁªÈ´¤Ë½Ð¤é¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤Î¶¯¤ß¤ÇÌöÆ°¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¶ÜÂô¤ß¤Ê¤Û¡Ë