¡Ú¥Þ¥ó¥¬¡Û¡ÖËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ê¿ÍÀ¸¡×¤ËÉ¬Í×¤Ê¡¢¤¿¤Ã¤¿2¤Ä¤Î¾ò·ï
»°ÅÄµªË¼¤Î¼õ¸³¥Þ¥ó¥¬¡Ø¥É¥é¥´¥óºù2¡Ù¤òÂêºà¤Ë¡¢¸½ÌòÅìÂçÀ¸¡ÊÊ¸²ÊÆóÎà¡Ë¤ÎÅÚÅÄ½ß¿¿¤¬¶µ°é¤È¼õ¸³¤Îº£¤òÆÉ¤ß²ò¤¯Ï¢ºÜ¡Ö¥É¥é¥´¥óºù2¤Ç³Ø¤Ö¥Û¥ó¥Í¤Î¶µ°éÏÀ¡×¡£Âè13²ó¤Ï¡Ú¡Ö¥±¥¢¥ì¥¹¥ß¥¹¤ÎÄ¾¤é¤Ê¤¤¿Í¡×¤¬±Ê±ó¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤¿¤Ã¤¿1¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¡£
¥ß¥¹¤ò¤¯¤êÊÖ¤¹¿Í¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¥¯¥»¡×¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤
¡¡¥»¥ó¥¿¡¼»î¸³¤Î²áµîÌä¤ò²ò¤¤¤ÆÅìÂç¹ç³Ê¤Ø¤Î¼«¿®¤ò¼º¤Ã¤¿ÁáÀ¥ºÚ½ï¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÅìÂç¹ç³ÊÀÁÉé¿Í¡¦ºùÌÚ·úÆó¤ÏÃ¸¡¹¤È¿ÍÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡º£¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È¡Ö¼«Ê¬Ãµ¤·¤ÎÎ¹¤ò°ìÀ¸Â³¤±¤ë¥Ï¥á¤Ë´Ù¤ë¤ó¤À¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ä¡£¤½¤·¤Æ¿ÍÀ¸¤òÂæÌµ¤·¤Ë¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡Ö±¿¤Ë¾è¤ì¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¼ê»Ï¤á¤Ë¥»¥ó¥¿¡¼»î¸³¤Î²áµîÌä¤ò¼«¸ÊºÎÅÀ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¡£
¡¡¼«¸ÊºÎÅÀ¤È¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤â·ù¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¤¤¤¤ÅÀ¿ô¤ò¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¹þ¤ß¤ò¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ç°ì¤Ä¤Ò¤È¤ÄÄÙ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤«¤é¤¢¤Þ¤ê¿´ÃÏÎÉ¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤ÆÈá¤·¤¤¤³¤È¤Ë¡¢ËÜÊÔ¤Î¤è¤¦¤ËÁÛÁü¤è¤ê¤âÎÉ¤¤ÅÀ¿ô¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡£
¡¡¼Â¤Ï¡¢»ä¤Ï¼«¸ÊºÎÅÀ¤Ç¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¼«¸ÊºÎÅÀ¤ò¡ÖºÎÅÀ¡×¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£
¡Ö¼«¸ÊºÎÅÀ¡×¤ÎËÜ¼Á¤ÏºÎÅÀ¤ÎÀºÅÙ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤â¤·Àµ³Î¤ÊºÎÅÀ·ë²Ì¤¬ÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ê¤é¤Ð³Ø¹»¤ä½Î¤ÎÀèÀ¸¤ËÍê¤ó¤ÀÊý¤¬¤¤¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÅú°Æ¤Î¥¯¥»¡×¤ò¼«³Ð¤¹¤ë¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤ä¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤À¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î¥¯¥»¤Ï¡¢¶µ²Ê¤ä»þ´ü¤òÌä¤ï¤º°ì´Ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÂ¾¿Í¤Ë¤Ïµ¤¤Å¤¤Ë¤¯¤¤¡£
¼«¸ÊºÎÅÀ¤ÎËÜ¼Á¤Ï¡ÖÊ¬Îà¡×¤Ë¤¢¤ë
¡¡¤½¤â¤½¤â¡ÖÅú°Æ¤Î¥¯¥»¡×¤È¤Ï¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¿ô³Ø¡£·×»»¥ß¥¹¤ò¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¿Í¤ÏÂ¿¤¤¡£¤±¤ì¤É¤â¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê·×»»¥ß¥¹¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿ºÝ¤ËÅú¤¨¤é¤ì¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ïsin60¡ë¤ò1/2¤ÈÅú¤¨¤¿¤³¤È¤¬4²ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ä¡Ö17¤ÎÃÊ¤Î³Ý¤±»»¤ò5²ó¥ß¥¹¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
¡¡´Á»ú¥ß¥¹¤ä¥¹¥Ú¥ë¥ß¥¹¤â¤½¤¦¤À¡£¡È¡Ály¡É¤È½ñ¤¯¤Ù¤¤È¤³¤í¤ò¡È¡Álly¡É¤È½ñ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬²¿²ó¤¢¤ë¤«³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¡Ö¤·¤á¤¹¤Ø¤ó¡×¤È¡Ö¤³¤í¤â¤Ø¤ó¡×¤ò´Ö°ã¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¤É¤ÎÌÏ»î¤È¤É¤ÎÌÏ»î¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤«¡©
¡¡²¿¤ò¤É¤Î¤¯¤é¤¤´Ö°ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¥Ç¡¼¥¿²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼¡¤ËÆ±¤¸¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤¿»þ¤Ë´Ö°ã¤¤¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÌÏ»î¤À¤±¤Ï¤Ê¤¯ÉáÃÊ¤ÎÊÙ¶¯¤â¤³¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ÎÉ¸ËÜ¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢¼«¸ÊºÎÅÀ¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ï¼«Ê¬¤ÎºÎÅÀ¤ÈÂ¾¿Í¤ÎºÎÅÀ¤ÎÐªÎ¥¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤À¡£ÌÏ»î¤ÎºÎÅÀ¤Ï³ØÀ¸¥Ð¥¤¥È¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¡¢¸Ä¡¹¤ÎºÎÅÀ¤¬¤É¤ì¤Û¤ÉËÜÈÖ¤Î´ð½à¤ËÂ¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ÏµÄÏÀ¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤È¤â¤«¤¯³ÆÌÏ»î¤ÎºÎÅÀ´ð½à¤ÏÅ°ÄìÅª¤ÊÊ¬ÀÏ¤Î¤â¤È¤ËÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ½Ò¤ÎÌäÂê¤ò¼«¸ÊºÎÅÀ¤¹¤ëºÝ¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡Ö½ñ¤³¤¦¤È¤·¤¿¤³¤È¡×¤¬Á°Äó¤È¤Ê¤ê¤¬¤Á¤À¡£¤·¤«¤·¡¢ºÎÅÀ´±¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ÏÃÎ¤ëÍ³¤â¤Ê¤¤¡£Åú°Æ¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿µ½Ò¤òºÎÅÀ´ð½à¤Ë¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤ÆÃ¸¡¹¤ÈºÎÅÀ¤¹¤ë¤Î¤ß¤À¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬½ñ¤¤¤¿¤³¤È¡×¤ò¡ÖÌÏÈÏ²òÅú¡×¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤Î¤Ï°ìÄ«°ìÍ¼¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ËÈæ¤Ù¤ì¤Ð¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬½ñ¤³¤¦¤È¤·¤¿¤³¤È¡×¤È¡Ö¼«Ê¬¤¬½ñ¤¤¤¿¤³¤È¡×¤Îº¹¤òËä¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÆñ¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤
¡¡¼«Ê¬¤Î¥ß¥¹¤ò²Ä»ë²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÏÃ±¤Ê¤ëºî¶È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤Îºî¶È¤ÇÉ¬¤º¤Ö¤Ä¤«¤ë¾ãÊÉ¤Ï¡ÖÊ¬Îà¡×¤Ç¤¢¤ë¡£²¿¤«¤ò¡ÖÊ¬Îà¡×¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤è¤êÃê¾ÝÅª¤ÊÄêµÁ¤ò¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¥¹¥Ú¥ë¥ß¥¹¤È´Á»ú¥ß¥¹¤ÏÆ±¤¸¤â¤Î¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¥ß¥¹¤òÊ¬Îà¤·¤½¤Î¸¶°ø¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¼Â¤ÏÁ°¼Ô¤¬·ÁÍÆ»ì¤ÈÉû»ì¤ò´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¸å¼Ô¤Ï´Á»ú¤Î°ÕÌ£¤ÎÀ®¤êÎ©¤Á¤ò¸í²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤Èµ¤¤Å¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ÖÊ¬¤«¤ë¤³¤È¤ÏÊ¬¤±¤ë¤³¤È¡×¤È¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¥ß¥¹¤òÊ¬Îà¤·¹Í»¡¤·¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤³¤½¤¬³Ø¤Ó¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡ÖÊ¬Îà¡×¤³¤½¤¬¼«¸ÊºÎÅÀ¤ÎËÜ¼Á¤À¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë