映画『ホワイトバード はじまりのワンダー』が12月6日より全国公開

いじめがきっかけで学校を退学処分となった問題児のジュリアン。過ちを犯した彼の時間はあの時から止まったままだった。すっかり自分を見失っていた彼のことを心配したおばあちゃんは、今まで誰にも話せなかった衝撃の過去を語り始める。「勇気あるやさしさは、人々を変えることができる」ということを教えるために――。

55の言語に翻訳され、全世界で1500万部を超す大ベストセラーとなったR・J・パラシオによる世界的ベストセラー小説「ワンダー」を映画化した2018年のヒット作『ワンダー 君は太陽』。

そのアナザーストーリーとなる映画『ホワイトバード はじまりのワンダー』が12月6日より全国公開となる。

いじめた側の救済までを描く



原作はR・J・パラシオの「ホワイトバード」。いじめられた側だけでなく、いじめた側の救済までを描かないと「ワンダー」の真の世界観は完結しない。そんな作者R・J・パラシオの決意に胸を打たれた映画『ワンダー 君は太陽』のプロデューサー陣が、「ホワイトバード」を映画化するために再集結した。

オスカー女優ヘレン・ミレンをはじめ、「X-ファイル」シリーズのジリアン・アンダーソン、映画出演2作目にして主役に抜擢されたアリエラ・グレイザーらが出演している。

本題に入る前に、本作が生まれるきっかけとなった『ワンダー 君は太陽』について少しだけ触れておきたい。

出演はジュリア・ロバーツ、オーウェン・ウィルソン、ジェイコブ・トレンブレイら。同作の主人公オギーは、遺伝子の疾患で、人とは異なる顔で生まれてきたというだけで、『スター・ウォーズ』が大好きで宇宙飛行士に憧れている普通の男の子だった。

そんな彼もそれまでは宇宙飛行士のヘルメットで顔を隠し、学校へ行かずに自宅学習を続けてきた。だが彼が10歳となったときに、両親は息子を外の世界である学校へ送り出すことを決意する。

学校にはオギーのことを好奇の目で見たり、いじめたりする者もいたが、それでも彼は家族の愛に勇気づけられながら困難に立ち向かう。やがて学校の同級生たちも、話がおもしろく、やさしいオギーの魅力に気付くようになる――という物語だ。

そして今回紹介する『ホワイトバード はじまりのワンダー』は、そのオギーをいじめていたジュリアン(ブライス・カイザー)にスポットを当てた物語となる。

ニューヨークの新しい高校に通いはじめたジュリアンも今では、友人たちにも心を閉ざし、学校での居場所を失っていた。そんなある日、画家として世界的に成功している祖母サラ(ヘレン・ミレン)がパリから訪ねてくる。

孫が犯した過ちを知るサラは、ジュリアンの「あの経験で学んだのは人に深入りしないこと。意地悪もしないしやさしくもしない。ただ普通に接する」という冷めた言葉に胸を痛める。そこでサラは、それまで語ろうとしなかった少女時代について、孫に話して聞かせることを決意する。

ナチスドイツ占領下で過ごした祖母の話

それはフランスがナチスドイツの占領下にあった1942年のことだった。フランスの片田舎に住んでいたサラ(アリエラ・グレイザー)は、両親の愛情を一身に受けて育った普通の少女だった。

だがある瞬間を境に、彼女の存在は加速度的に「よそ者」と見なされるようになる。普段利用していた店には「ユダヤ人お断り」の貼り紙が目立つようになり、ほのかに思いを寄せていたクラスメイトからはユダヤ人として侮辱されてしまう。自分自身は何も変わっていないのに――。サラは戸惑いを隠せなかった。

そんな中、ついにサラが通っていた学校でも、ユダヤ人の一斉検挙が行われるという報せが飛び込んでくる。ユダヤ人の生徒たちは、教師たちの手引きにより学校の裏から逃げだそうと試みるが、とあるクラスメイトの密告により生徒たちが次々と捕らえられてしまう。

そんな危機的な状況の中、ひとり身を隠していたサラを助けたのは、クラスメイトのジュリアン(オーランド・シュワート)だった。



学校のクラスメイトたちがナチスのユダヤ人迫害に協力する中、逃げ場のないサラに手を差し伸べたのはジュリアンだった© 2024 Lions Gate Films Inc. and Participant Media, LLC. All Rights Reserved.

幼い頃に患ったポリオの後遺症で足が不自由だったジュリアンは、クラスメイトから「トゥルトー」(カニ)と呼ばれ、からかわれていた。

サラ自身もそれまでジュリアンに関心を寄せることもなく、名前すら知らなかった男子だった。だがサラに密かな恋心を抱いていたジュリアンは、サラを家の納屋にかくまうことにする。

もしナチスに見つかれば命の危険にさらされるにもかかわらず、ジュリアンの両親も必死になって彼女を守ってくれた。人を一面でしか見ていなかったことに気づいたサラは、ジュリアンが豊かな知性と気高い精神を持つことを知るようになるが――。

本作のメガホンをとったのは、ハル・ベリーにアカデミー賞主演女優賞をもたらした『チョコレート』で、世界的映画監督となった名匠マーク・フォースター。

その後も「ピーターパン」の誕生秘話をジョニー・デップとケイト・ウィンスレットを迎えて描いた『ネバーランド』や、「くまのプーさん」のその後の物語となる『プーと大人になった僕』といった人間ドラマの秀作を発表する一方で、『007/慰めの報酬』やブラッド・ピット主演のゾンビ映画『ワールド・ウォーZ』といった大作映画も手がけるなど、規模の大小を問わず、数多くの意欲的な作品を発表してきた。

人々を分断してはいけない

そんな彼が本作の脚本を手にしたのは2020年、コロナ禍のために街がロックダウンされ、外出もままならないときだった。

登場人物たちの境遇に感情移入しながら読んだというフォースター監督は、そこに描かれた人間のやさしさ、親切心、命をかけて隣人を助ける勇気、希望と慈愛といったテーマに心打たれ、晴れやかな気分になったといい、読み終わった後に感動のあまり涙があふれたという。



ユダヤ人に対するナチスの迫害が日に日に激しさを増す中で、ジュリアンと過ごす時間がサラにとって救いとなった。© 2024 Lions Gate Films Inc. and Participant Media, LLC. All Rights Reserved.

海外メディアのインタビューで「そんなふうに泣いてしまったのは『ネバーランド』に続いて2度目のことだった。この作品にも同じものを感じた」と語っていたフォースター監督だが、まさに今、この作品こそ伝えるべき物語だと確信したという。

ナチスによるユダヤ人迫害という恐怖が支配する絶望的な状況において、それでも困っている人に勇気を持って手を差し伸べることができるのだろうか。恐怖にかられて迫害に加担してしまうかもしれないし、見て見ぬふりをして恐怖をやり過ごしてしまうかもしれない。人間はどちらの道にも進みうる。

それでもフォースター監督が「この映画は人々を分断してはいけないこと、人間は誰もが愛される存在なのだということを指し示している」と訴える通り、この映画が絶望の中に生まれる希望について考えるきっかけになりそうだ。

(壬生 智裕 : 映画ライター)