¤Ê¤Ç¤·¤³¿¢ÌÚÍý»Ò¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥àÀï¤Ç¥´¡¼¥ë¡ª¡ÖºÇ¹â¤Ë¹â¤¯Èô¤ó¤À¡×¤È¸½ÃÏÃ¦Ë¹
¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î°ì°÷¤Ç¤¢¤ë¿¢ÌÚÍý»Ò¡£
¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à½÷»Ò¥Á¡¼¥à¤Ë½êÂ°¤¹¤ë25ºÐ¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï¡¢3Æü¤Î¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥àÀï¤Ç¸«»ö¤Ê¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£
Á°È¾37Ê¬¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤òÂÇÅÀ¤Î¹â¤¤¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÃ¡¤¹þ¤ó¤Ç¤ß¤»¤¿¤Î¤À¡ÊÆ°²è40ÉÃ¤«¤é¡Ë¡£
¸½ÃÏ¤Ç¿¢ÌÚ¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤Ï¤³¤¦ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥ê¡¼¥°¸ø¼°
¡Ö¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤Ï¿¢ÌÚ¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£¤³¤ì¤¬Á°È¾Í£°ì¤ÎÏÈÆâ¥·¥å¡¼¥È¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡×
BBC
¡Öº£µ¨¤Î¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ï¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼ÂÐ±þ¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤Þ¤¿¤â¤½¤ì¤¬Ïª¸«¡£¿¢ÌÚ¤¬ºÇ¹â¤Ë¹â¤¤¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤ò·è¤á¤¿¡×
¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¸ø¼°
¡ÖÁ°È¾½ªÈ×¡¢¿¢ÌÚ¤¬ºÇ¹â¤Ë¹â¤¯¥¸¥ã¥ó¥×¤¹¤ë¤È¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡×
Áê¼ê¥Á¡¼¥à¤â¸«»ö¤ÊÄ·Ìö¤À¤Ã¤¿¤ÈÃ¦Ë¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£¿¢ÌÚ¤Î¿ÈÄ¹¤Ï164cm¤Û¤É¤À¤¬¡¢¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¼«Â¾¤È¤â¤ËÇ§¤á¤ë¤Û¤ÉÆÀ°Õ¡£
Ä¹Ã«ÀîÍ£¤¬ºÇ¶¯¡ª¥²¡¼¥àEA FC25¤Î¡ÖÆüËÜºÇ¶¯½÷»Ò11¿Í¡×¤ÎÇ½ÎÏ
¤¿¤À¡¢»î¹ç¤Ï¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤¬2-1¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£