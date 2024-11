「ディズニー」「スヌーピー」「ムーミン」「すみっコぐらし」の大人気キャラのクリスマスにぴったりのアイテムがベルメゾンから新登場! ”キャラクタークリスマス2024” で今年のクリスマスを彩ろう。「ディズニー」「スヌーピー」「ムーミン」「すみっコぐらし」のキャラクターが可愛らしくデザインされたクリスマス新作7アイテムが、2024年11月1日(金)からベルメゾンネットに登場する。

今回の新作を早速ご紹介!「ディズニー」からは、場所を選ばず手軽に飾れるコンパクトな「壁掛けクリスマスツリー&オーナメント」。そしてディズニーの物語の中で「クリスマスの場面」「クリスマスを連想させるシーン」をピックアップした2タイプの「クリスマスタペストリー」が登場。タペストリーはタッセルやリボンをあしらい、立体感や高級感を感じさせるデザインがポイントだ。そして「スヌーピー」からは、『オーナメント入りアドベントカレンダー&リースセット「スヌーピー」』が登場。本をモチーフにした収納箱に、24種類のPEANUTSの仲間たちをデザインしたミニオーナメントが付いた豪華なセットとなっており、日本ではグッズ化が珍しいモチーフも♪ スヌーピーと一緒にクリスマスまでのカウントダウンを楽しんで。「ムーミン」は北欧の暮らしを意識して開発した『吊り下げ棒付き刺繍のタペストリー「ムーミン」』・『刺繍入り巾着「ムーミン」』が登場。クリスマスグッズを少しずつ集めてクリスマスまでの準備期間を楽しむといった北欧の暮らしを意識し、手作り感とあたたかみがあるアイテムに仕上がっている。「すみっコぐらし」はリビングや子ども部屋に飾るだけでクリスマスの雰囲気を演出できる『壁掛けクリスマスツリー&オーナメントセット「すみっコぐらし」』がラインナップ。サンタクロースやクリスマスデザインに扮したキャラクターたちにご注目♪ご紹介したアイテムは、様々なライフスタイルや、インテリアのテイスト、マンション住まいなど昨今の住宅事情に対応できるように工夫した仕様がポイント。クリスマスの準備から当日まで、人気キャラクター達のアイテムで賑やかにクリスマスを盛り上げてね!(C)Disney(C)2024 Peanuts Worldwide LLC(C)Moomin Characters TM(C)2024 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.