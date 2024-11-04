À¤³¦½é¡ÖÌÚÂ¤¡×¿Í¹©±ÒÀ±¡¡ÂÇ¤Á¾å¤²¤Ø
¡¡°ìÊÕ¤¬10¥»¥ó¥Á¤Ç¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Î¡ÖÌÚ¤ÎÈ¢¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£¼Â¤Ï¡¢¤³¤ì¤ÏµþÅÔÂç³Ø¤È½»Í§ÎÓ¶È¤¬³«È¯¤·¤¿À¤³¦½é¤ÎÌÚÂ¤¿Í¹©±ÒÀ±¡ÖLigno Sat¡×¤Ç¤¹¡£
µþÅÔÂç³Ø¡¡ÅÚ°æÎ´ÍºÆÃÄê¶µ¼ø
¡Öº£¤Þ¤Ç¤É¤Î¹ñ¤Î±§Ãè³«È¯¤â·×²è¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢±§Ãè¤ÇÌÚ¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬¡¢¿ÍÎà¤¬±§Ãè¤Ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ç±Ê±ó¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤±¤ë1¤Ä¤ÎÊýË¡¤Ç¤¢¤ë¤È¡×
¡¡½¾Íè¤Î¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥àÀ½¤Î¿Í¹©±ÒÀ±¤Ï¡¢Ìò³ä¤ò½ª¤¨Âçµ¤·÷¤ËºÆÆÍÆþ¤¹¤ë»þ¤Ë¡Ö¥¢¥ë¥ß¥ÊÎ³»Ò¡×¤È¤¤¤¦ÈùÎ³»Ò¤òÊü½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÎ³»Ò¤¬Âçµ¤±øÀ÷¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌÚÂ¤¤Î¿Í¹©±ÒÀ±¤ÏÇ³¤¨¿Ô¤¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÎ³»Ò¤¬È¯À¸¤»¤º´Ä¶¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÌÚÂ¤¿Í¹©±ÒÀ±¤Ï5Æü¡¢±§Ãè¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ê¡Ö¥°¥Ã¥É¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×2024Ç¯11·î4ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Ë
µþÅÔÂç³Ø¡¡ÅÚ°æÎ´ÍºÆÃÄê¶µ¼ø
¡Öº£¤Þ¤Ç¤É¤Î¹ñ¤Î±§Ãè³«È¯¤â·×²è¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢±§Ãè¤ÇÌÚ¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬¡¢¿ÍÎà¤¬±§Ãè¤Ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ç±Ê±ó¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤±¤ë1¤Ä¤ÎÊýË¡¤Ç¤¢¤ë¤È¡×
¡¡½¾Íè¤Î¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥àÀ½¤Î¿Í¹©±ÒÀ±¤Ï¡¢Ìò³ä¤ò½ª¤¨Âçµ¤·÷¤ËºÆÆÍÆþ¤¹¤ë»þ¤Ë¡Ö¥¢¥ë¥ß¥ÊÎ³»Ò¡×¤È¤¤¤¦ÈùÎ³»Ò¤òÊü½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÎ³»Ò¤¬Âçµ¤±øÀ÷¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌÚÂ¤¤Î¿Í¹©±ÒÀ±¤ÏÇ³¤¨¿Ô¤¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÎ³»Ò¤¬È¯À¸¤»¤º´Ä¶¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÌÚÂ¤¿Í¹©±ÒÀ±¤Ï5Æü¡¢±§Ãè¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ê¡Ö¥°¥Ã¥É¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×2024Ç¯11·î4ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Ë