³ô²Á¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¡©¡¡Ç÷¤ë¥¢¥á¥ê¥«ÂçÅýÎÎÁªµó
¡¡Àè½µËö¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«»Ô¾ì¤Ç¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤¬²¼Íî¤·¤¿Î®¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Á°¤ÎÆü¤è¤ê1000±ß°Ê¾åÃÍ¤ò²¼¤²¤Æ¼è°ú¤ò½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£½µ¡¢»Ô¾ì¤¬ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢²¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂçÅýÎÎÁªµó¤Ç¤¹¡£
¡¡Âç·ãÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤ë¥È¥é¥ó¥×»á¤È¥Ï¥ê¥¹»á¡£ÂçÅýÎÎÁª¸å¤Ï³ô²Á¤¬¾å¾º¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤É¤Á¤é¤¬¾¡¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¡¡¥Á¡¼¥Õ¡¦¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥¹¥È
¹ÌÚÎ´»á
¡Ö¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¾¡¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¡Ø¥È¥é¥ó¥×¡¦¥È¥ì¡¼¥É¡Ù¤Î´¬¤Ìá¤·¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£³ô¹â¡¦¥É¥ë¹â¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢³ô¤¬Çä¤é¤ì¡¢¥É¥ë¤âÇä¤é¤ì¤ëÅ¸³«¤Ë°ì»þÅª¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡¥Ï¥ê¥¹»á¤¬¾¡Íø¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Ç¤·¤ç¤«¡£
¹ÌÚ»á
¡Ö¥Ï¥ê¥¹»á¤¬¤É¤¦¤¤¤¦·ÐºÑÀ¯ºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹¤«¡¢¤Þ¤À¸«¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¹¥´¶¤·¤Ê¤¤¡£Ì±¼çÅÞ¤Î¥ê¥Ù¥é¥ë¤ÊÀ¯ºö¤È¤·¤Æ¡¢Ë¡¿ÍÀÇ¸ºÀÇ¡¦ÉÙÍµÁØ¤ËÂÐ¤·¤Æ²ÝÀÇ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢°ì»þÅª¤Ë³ô²Á¤â¤µ¤¨¤Ê¤¤Æ°¤¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡Ê¡Ö¥°¥Ã¥É¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×2024Ç¯11·î4ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Ë
¡¡º£½µ¡¢»Ô¾ì¤¬ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢²¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂçÅýÎÎÁªµó¤Ç¤¹¡£
¡¡Âç·ãÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤ë¥È¥é¥ó¥×»á¤È¥Ï¥ê¥¹»á¡£ÂçÅýÎÎÁª¸å¤Ï³ô²Á¤¬¾å¾º¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤É¤Á¤é¤¬¾¡¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¡¡¥Á¡¼¥Õ¡¦¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥¹¥È
¡Ö¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¾¡¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¡Ø¥È¥é¥ó¥×¡¦¥È¥ì¡¼¥É¡Ù¤Î´¬¤Ìá¤·¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£³ô¹â¡¦¥É¥ë¹â¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢³ô¤¬Çä¤é¤ì¡¢¥É¥ë¤âÇä¤é¤ì¤ëÅ¸³«¤Ë°ì»þÅª¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡¥Ï¥ê¥¹»á¤¬¾¡Íø¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Ç¤·¤ç¤«¡£
¹ÌÚ»á
¡Ö¥Ï¥ê¥¹»á¤¬¤É¤¦¤¤¤¦·ÐºÑÀ¯ºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹¤«¡¢¤Þ¤À¸«¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¹¥´¶¤·¤Ê¤¤¡£Ì±¼çÅÞ¤Î¥ê¥Ù¥é¥ë¤ÊÀ¯ºö¤È¤·¤Æ¡¢Ë¡¿ÍÀÇ¸ºÀÇ¡¦ÉÙÍµÁØ¤ËÂÐ¤·¤Æ²ÝÀÇ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢°ì»þÅª¤Ë³ô²Á¤â¤µ¤¨¤Ê¤¤Æ°¤¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡Ê¡Ö¥°¥Ã¥É¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×2024Ç¯11·î4ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Ë