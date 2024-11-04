½ÐÄ¥¤À¤ÈºÊ¤Ëµ¶¤ê¡¢Àî¤Ë¿È¤òÅê¤²¤¿¡Ö¥¥ã¥ê¥¢´±Î½¡×¡¡¤Ê¤¼¡È¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤ÌÑÁÛ¡É¤Ë¼è¤ê¤Ä¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«
¡¡30ÂåÈ¾¤Ð¤Î¥¥ã¥ê¥¢´±Î½¤È¤·¤ÆÂ¿Ë»¤ò¶Ë¤á¤ëµÜºê·Ã°ìÏº¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤Ï¡¢¤µ¤µ¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¿´¤òÉÂ¤ß¡¢²Ì¤Æ¤ËÆþ¿å¼«»¦¤ò»î¤ß¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿Èà¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Àº¿À²Ê°å¤Ç°å³ØÇî»Î¤ÎÀ¾Â¿¾»µ¬»á¤Ï¡¢¿Ç»¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡È¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤ÌÑÁÛ¡É¤Ë¼è¤ê¤Ä¤«¤ì¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ë¡½¡½¡£
¡ÊÁ°¸åÊÔ¤ÎÁ°ÊÔ¡Ë
¡¡¡ö¡ö¡ö
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢¡Ø¼«Ê¬¤Î¡Ö°Û¾ïÀ¡×¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¡Ù¡ÊÀ¾Â¿¾»µ¬Ãø¡¢Áð»×¼Ò¡Ë¤ÎÆâÍÆ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢°ìÉô¤òÈ´¿è¡¿ÊÔ½¸¤·¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Þ¥ó¥¬¡ÛÀº¿À²Ê°å¤äÎ×¾²¿´Íý³Ø¼Ô¤é¤¬´Æ½¤¤·¤¿¡Ö¼«»¦¥³¥ß¥Ã¥¯¡×
¥¥ã¥ê¥¢´±Î½¤¬ÈÈ¤·¤¿¡È¿¼¹ï¤Ê¡ÉËÞ¥ß¥¹
¡Öº£ÈÕ¤â¤Þ¤¿ÅúÊÛ½ñÎà¤Î½àÈ÷¤«¡Ä¡Ä¡×
¡¡Ë¿¾Ê¥¥ã¥ê¥¢´±Î½¤Î·Ã°ìÏº¤â¡¢º£Ç¯¤ÇÆþ¾Ê12Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¡£Æþ¾Ê¤·¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¹ñ¤òÊÑ¤¨¤ë»Å»ö¤¬¤·¤¿¤¤¡×¡ÖÀè¡¹¤Ï¹ñ²ñµÄ°÷¤Ë¤â¡×¤È¤¤¤¦Ç®¤¤´õË¾¤ËÇ³¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢°Õµ¤À¹¤ó¤À¤Ã¤¿Èà¤â¡¢¿Í°÷ºï¸º¤ä¹ñÀ¯¤Îº®Íð¤Ê¤É¤Ç¡¢ºÇ¶á¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ÈèÏ«¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤¤¬Â¿¤¤¡£¹ñ²ñ¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï¼ÁÌä¤Ø¤ÎÅúÊÛ½ñºî¤ê¤ÇÂ¿Ë»¤ò¶Ë¤á¤ë¤¬¡¢°ÊÁ°¤Û¤É¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÍ¯¤¤¤Æ¤³¤Ê¤¤¤³¤È¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Ìë¤âµ¢¤ê¤Ï½ªÅÅ¤òÆ¨¤·¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£´×ÀÅ¤Ê½»ÂðÃÏ¤Ë¤¢¤ë´±¼Ë¤Ëµ¢¤êÉô²°¤ËÆþ¤ë¤È¡¢ºî¤êÃÖ¤¤ÎÎÁÍý¤¬¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë¡£¾®³ØÀ¸¤ÎÄ¹½÷¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¿²¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ºÊ¤âºÇ¶á¤Ï·Ã°ìÏº¤Îµ¢¤ê¤òÂÔ¤¿¤º¤Ë½¢¿²¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤¦È¿ÌÌ¡¢¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤Îµ¢¤ê¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤ÉÔËþ¡¢ÅÜ¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤¤¤ëÍ¾Íµ¤Ï¤Ê¤¤¡£ÌÀÆü¤ÎÄ«¡¢¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÆüÉÕ¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¤¦º£Æü¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢6»þ¤Ë¤Ïµ¯¤¤Æ½Ð¤«¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¿çÌ²ÉÔÂ¤Ë¤Ï¶¯¤¤¤Ä¤â¤ê¤À¡£
¡¡Â¿Ë»¤ÊÀ¸³è¤¬Â³¤¯Ãæ¤Ç¡¢»×¤ï¤Ì»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£·Ã°ìÏº¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿»ö¶È¤ÎÃæ´ÖÊó¹ð½ñ¤ò¤Þ¤È¤á¤ë»þ´ü¤Ë¤Ê¤ê¡¢É½·×»»¥½¥Õ¥È¤Ç¤Î·ÐÍýºî¶È¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¥ß¥¹¤òÈÈ¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤·Ã°ìÏº¤¬¡¢Ã±½ã¤Ê¥³¥Ô¡¼ºî¶È¤ò´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡²ÝÄ¹¤«¤é¡Ö¤³¤Î¿ô»ú¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¹ç¤ï¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤è¤¯¤è¤¯¸«¤ë¤È·å¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿ô»ú¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤¿ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤è¡×²ÝÄ¹¤ÏÃ±¤Ê¤ëËÞ¥ß¥¹°·¤¤¤Ç¡¢µ¡·ù¤ò°¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯Âç¤é¤«¤ÊÂÐ±þ¤À¤Ã¤¿¡£¸øÅª¤ËÇÛÉÛ¤¹¤ëÁ°¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯ÃÊ³¬¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¶ÈÌ³¾å¤âÃ×Ì¿Åª¤Ç¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥ß¥¹¤Ï¡¢¹â¹»¤ä³Ø½¬½Î»þÂå¤«¤éÈÈ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡£¤Þ¤·¤Æ¡¢Æþ¾Ê¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢³ØÀ¸»þÂå¤È¤ÏÈæ¤Ù¤â¤Î¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¶ÛÄ¥´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Éé¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥ß¥¹¤Î»ö¼Â¤è¤ê¤â¡¢¥ß¥¹¤ò¤·¤¿¼«Ê¬¤ËÂÐ¤¹¤ë¼«¿®¤ä¿®Íê¤¬Âç¤¤¯ÍÉ¤é¤¤¤À¤³¤È¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢·Ã°ìÏº¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤Ê¾×·â¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°ÊÁ°¤Ï¼¡¡¹¤È²¡¤·´ó¤»¤ë»Å»ö¤ÎÉé²Ù¤ò¹îÉþ¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Î°ì·ï¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡Ö¤â¤·¤«¤·¤Æ¡¢¥ß¥¹¤ò¤¹¤ë¤«¤â¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤¬¤è¤®¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¸½¼Â¤È¤Ï¶èÊÌ¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê°Ì´
¡¡»Å»öÎÌ¤äÈèÏ«¤ÏÁý¤¨¤ë°ìÊý¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£·Ã°ìÏº¤Ï½ù¡¹¤Ë¡¢Éô½ð¤Î¶ÈÌ³·×²è¤¬¤¦¤Þ¤¯¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¡¢¼«Ê¬¤ÎÀÕÇ¤¤À¤È»×¤¤µÍ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Î¥ß¥¹¤¬°ú¤¶â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢·×²è¤Ë»Ù¾ã¤¬À¸¤¸¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡×
¡Ö²ÝÄ¹¤äÆ±Î½¤Ï¼«Ê¬¤ËÌÌ¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¥ß¥¹¤ò»ØÅ¦¤»¤º¤Ë±£¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤È¤Ç¿Í»ö¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×
¡¡·«¤êÊÖ¤¹¤¬¡¢·Ã°ìÏº¤Î¥ß¥¹¤Ï¡¢Ã¯¤Ç¤â¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤µ¤µ¤¤¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤Ç¡¢ÁÈ¿¥¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢·Ã°ìÏº¤Ï¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¿¼¹ï¤Ë¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼Â¤Ï¤³¤Î2¥ö·î¤Û¤É¡¢·Ã°ìÏº¤Ï¤Þ¤È¤â¤ËÌ²¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ìë¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ù¥Ã¥É¤Ç²£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â»Å»ö¤Ç¼«Ê¬¤¬¿ô»ú¤òÂç¤¤¯´Ö°ã¤¨¤Æ¡¢À¯¼£²È¤ä¹ñÌ±¤«¤éÇÍÅÝ¤µ¤ì¤ë»Ñ¤¬Ì´¤ËÉâ¤«¤Ö¡£¡Ö¤ªÁ°¤Ê¤ó¤«»à¤Í¡ª¡×¤È¾å»Ê¤ËÌÌÇÍ¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤Ç¡¢Èô¤Óµ¯¤¤ë¡£
¡¡´À¤ò¤Ó¤Ã¤·¤ç¤ê¤«¤¤¤¿¿ÈÂÎÁ´¿È¤Ç¡¢¡Ö¤Þ¤¿¤«¡Ä¡Ä¡×¤ÈÎ¯Â©¤ò¤Ä¤¯¡£¸½¼Â¤È¤Ï¶èÊÌ¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê°Ì´¤Ç¡¢µÙÂ©¤¹¤Ù¤Ìë¤Ë¤«¤¨¤Ã¤ÆÈèÏ«¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£»Å»ö¤âÀººÌ¤ò·ç¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄÌ¶ÐÅÅ¼Ö¤Ç¤ÎÆÉ½ñ¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤È¤â¤ÊµÙÆü¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢²ÈÂ²¤â°ÛÊÑ¤Ëµ¤¤Å¤¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢µÙÆü½Ð¶Ð¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤È¡¢·Ã°ìÏº¤ÎºÊ¤¬½µËö¤â»Ò¤É¤â¤Î¿Æ¤Î½¸¤Þ¤ê¤Ê¤É¤ÇË»¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢²ÈÂ²¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë»þ´Ö¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤ò¼Ú¤ê¤Æ¸þ¤«¤Ã¤¿Àè¤Ï¡Ä
¡¡·Ã°ìÏº¤Ï¡¢½µËö¤Ë¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤òÍ½Ìó¤·¤¿¡£ºÊ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÃÏÊýÀâÌÀ²ñ¤Ç½ÐÄ¥¤¹¤ë¡×¤È¤¦¤½¤ò¤Ä¤¡¢°ìÆü²È¤ò¶õ¤±¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£ÃÏÊý½ÐÄ¥¤Ï¤¿¤Þ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤ÇºÊ¤Ï¡ÖÉáÃÊ¤Ï1¥ö·î¤¯¤é¤¤Á°¤«¤éÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ëº£²ó¤ÏµÞ¤À¤Ê¡×¤È»×¤¦ÄøÅÙ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡·Ã°ìÏº¤ÏÃëÁ°¤Ë¼«Âð¤ò½Ð¤¿¤¢¤È¡¢¼Ö¤Ç2»þ´Ö¤Û¤É¤ÎË¿¸©¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¸©¤Ï·Ã°ìÏº¤¬4Ç¯Á°¤Ë½Ð¸þ¤·ÅÚÃÏ´ª¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¸©¤ÎÃæ¿´Éô¤Ë¤Ï¡¢Âç²Ï¤¬¤æ¤Ã¤¿¤ê¤ÈÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½Ð¸þ¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÍÄ¤«¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¿¤Þ¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¡¢²û¤«¤·¤¯»×¤¤½Ð¿¼¤¤Àî¤À¡£
¡¡¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿Î®¤ì¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬Ãí°Õ¿¼¤¯¸«¤ë¤È¡¢¤È¤³¤í¤É¤³¤í¤ËµÞ¤Ê¿åÎ®¤¬±²¤ò´¬¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ë¡£º£Æü¤Ï²º¤ä¤«¤Ê´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢±«¤¬¹ß¤Ã¤¿Æü¤Ë¤Ï¿åÎÌ¤¬Áý¤·¡¢¡ÈË½¤ìÀî¡É¤Î°ÛÌ¾¤ò¤È¤ë¤À¤±¤ÎÀî¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡µ¨Àá¤ÏÈÕ½©¤ÇÅ·µ¤¤Ï²÷À²¤Ê¤â¤Î¤Î¡¢¿Íµ¤¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¶¶¤Î¤¿¤â¤È¤Î°Å¤¤²Ï¸¶¤Ë¼Ö¤ò»ß¤á¤Æ¡¢·¤¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¼ÖÆâ¤ËÃÖ¤¡¢½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿°ä½ñ¤ò¾å¤ËÃÖ¤¤¤¿¡£
¡¡µ¤¤¬¤Ä¤¯¤È¡¢·Ã°ìÏº¤ÏÎä¤¿¤¤¿å¤ÎÃæ¤Ç¤ª¤Ü¤ì¤«¤±¡¢Äà¤ê¿Í¤ËÉ¬»à¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¿å¤ò¤«¤Ê¤ê°û¤ß¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Â¤Ë¤«¤¹¤ê½ý¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°Õ¼±¤ÏÊÝ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Äà¤ê¿Í¤¬·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¡¢3»þ´Ö¤Û¤É¤Ç¹²¤Æ¤Õ¤¿¤á¤¤¤¿ºÊ¤¬¸½¤ì¤¿¡£·Ù»¡¤«¤é¤Ï¶ÐÌ³Àè¤Ø¤ÎÏ¢Íí¤È°å¼Ô¤Ë¤«¤«¤ë¤³¤È¤ò¤¹¤¹¤á¤é¤ìµ¢Âðµö²Ä¤¬¤ª¤ê¤¿¡£µ¢¤ê¤Î¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤ÏºÊ¤¬±¿Å¾¤·¤¿¤¬¡¢ºÊ¤È²¿¤òÏÃ¤·¤¿¤«¤Îµ²±¤Ï¡¢·Ã°ìÏº¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¿¤À¤¿¤À¡¢¡Ö¤³¤Î¤³¤È¤¬¿¦¾ì¤ËÃÎ¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¡Ö¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢²¶¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¤ª¤·¤Þ¤¤¤À¡×¤È¤¤¤¦¶²ÉÝ¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉÔ°Â¤òÍÞ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤É¤ó¤É¤ó¸ÆµÛ¤¬¹Ó¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Â©¤ò»ß¤á¤è¤¦¤Ë¤â¡¢¶»³Ô¤¬¾¡¼ê¤ËÆ°¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤Î¤Þ¤ÞÏ¾¹ü¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¶²ÉÝ¤¬½±¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¿å¤Ç¤â°û¤á¤Ð¼£¤ë¤«¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ê¤¬¤·¤Ó¤ì¤Æ¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Î¿å¤â°û¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÌÜ¤ò¸«³«¤¤¤Æµã¤¤½¤¦¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëºÊ¤Î´é¤¬¸«¤¨¤¿¡£Íê¤ë¤Î¤Ï¡¢Èà½÷¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡Àº°ìÇÕÀ¼¤ò¿¶¤ê¹Ê¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¡ª¡×¤È¶«¤ó¤À¡£¡ÖÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤³¤¦¡¢¤½¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¤è¡¢·Ã¤Á¤ã¤ó¡×¤Á¤ç¤¦¤É¡¢Ä¹½÷¤¬¾®»ù²Ê¤Ç¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁí¹çÉÂ±¡¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤È20Ê¬¤°¤é¤¤¤ÇÃå¤¯¡£¤â¤¦¡¢¤½¤³¤ËÍê¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¼«»¦Ì¤¿ë¼Ô¤Ï¤Þ¤º¡¢Àº¿À¼À´µ¤òµ¿¤ï¤ì¤ë
¡¡¸áÁ°10»þ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤Ë¡¢¤ï¤¿¤·¤Î±¡ÆâÍÑPHS¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¤¤¿¡£
¡ÖÀèÀ¸¤Ë¿Ç¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×
¡¡¼ã¤¤¸¦½¤°å¤Î¶ÛÄ¥¤·¤¿À¼¤Ç¡¢´µ¼Ô¤Î´ÊÃ±¤ÊÀâÌÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ºòÌë¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯È¯ºî¤ÇµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¯¤ÈÆ±¤¸Æü¤ËÆþ¿å¼«»¦¤ò»î¤ß¤¿¤é¤·¤¤¡£¤¦¤ÄÉÂ¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤«¡¢Àº¿À²Ê¤È¤·¤Æ¤Î¸¡ºº¤ä¼£ÎÅ¤¬É¬Í×¤«¡¢É¾²Á¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ÍÍê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡µßµÞ¤Ç¼«»¦Ì¤¿ë¼Ô¤ÎÀº¿À¼À´µ¤¬µ¿¤ï¤ì¡¢µÞ¤Ê¿Ç»¡¤äÂÐ½è¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÂç¤¤ÊÁí¹çÉÂ±¡¤Ç¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¤³¤È¤À¡£
¡¡·Ã°ìÏº¤Ï¡¢Æ©ÌÀ¤ÊÅÀÅ©¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢4¿ÍÉô²°¤Î±ü¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Ë²£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ù¥Ã¥ÉÏÆ¤Ë¤Ï¡¢ºÊ¤¬¹Å¤¤É½¾ð¤ÇÌÜ¤òÊÄ¤¸¤Æ¤¦¤Ä¤à¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£¸½ºß¤ÎÄË¤¤¤È¤³¤í¤ä¤À¤ë¤¤¤È¤³¤í¡¢¿©»ö¤ä¿çÌ²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´ÊÃ±¤Ë¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢·Ã°ìÏº¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÅú¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¼¡¤Ë¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡¢¼«»¦Ì¤¿ë¤È¤¤¤¦´Î¿´¤ÎÏÃÂê¤Ë¿¨¤ì¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¡£
¡Ö¾ì½ê¤òÊÑ¤¨¤Æ¡¢ÀèÀ¸¤È¤À¤±ÏÃ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡×
¡¡ÊÌ¼¼¤Ç¡¢¤ï¤¿¤·¤È·Ã°ìÏº¤À¤±¤¬ÏÃ¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤·¤«¤Ë¡¢ÎÙ¤Î´µ¼Ô¤Ë¤Ï¡¢Ê¹¤«¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤â¤â¤Ã¤È¤â¤Ê¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤è¤ê¤â¡¢¤ï¤¿¤·¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¡Ö²¿¤«¡×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦°Õ»Ö¤¬´¶¤¸¼è¤ì¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤ÏµÙÂ©¤¹¤ë²ÁÃÍ¤â¤Ê¤¤¡×
¡Ö¤Ç¤Ï¡¢ËÜÂê¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£µÜºê¤µ¤ó¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤Ê¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
¤Ê¤ë¤Ù¤¯µÍÌäÄ´¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢Èà¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¤Ê¤¬¤éÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£Èá¤·¤¯ÉÔ°Â¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¤â¡¢·Ã°ìÏº¤Ï°ìµ¤¤ËÃý¤ê»Ï¤á¤¿¡£
¡Ö¤ï¤¿¤·¤Ï¡¢¿¦¾ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤Î¹ÔÀ¯¤Ë¤Þ¤Ç¡¢¤Ï¤«¤ê¤·¤ì¤Ê¤¤¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤ï¤¿¤·¤Î¥Ý¥«¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é²ñ¼Ò¤¬ÅÝ»º¤·¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÏ©Æ¬¤ËÌÂ¤Ã¤Æ»à¤ó¤À¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÀèÀ¸¤Ë¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¹ÔÀ¯¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¾®¤µ¤Ê¥ß¥¹¤¬Âç¤¤Ê·ë²Ì¤È¤·¤ÆÉ½¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤³¤³¤Ç¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢ÆÀºö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤ï¤¿¤·¤ÎÉ½¾ð¤Ë¡¢¤½¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¤²¤µ¤À¤í¤¦¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤Ð¥¦¥½¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤ò»¡¤·¤¿¤Î¤«¡¢¸ýÄ´¤ÏÀÅ¤«¤ÇÍÞÍÈ¤ÏË³¤·¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢·Ã°ìÏº¤Î¸À¼¤Ï¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¤¤¤¤µëÎÁ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤ª¤¤Ê¤¬¤é¡¢²¿¤«¤È¸À¤¨¤Ð¸øÌ³°÷Ã¡¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢º£²ó¤Î¤ï¤¿¤·¤Î¥ß¥¹¤ÏÊ¶¤ì¤â¤Ê¤¤»ö¼Â¤Ç¡¢³Ê¹¥¤Î¥Þ¥¹¥³¥ß¤Î¥Í¥¿¤Ç¤¹¡£¤À¤Ã¤¿¤éÀè¼ê¤òÂÇ¤Ã¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¿·Ê¹¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê»à¤ËÊý¤ò¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡Öº£¤Î¼«Ê¬¤Î¾õÂÖ¤ò¤É¤¦¤ª¹Í¤¨¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢·Ã°ìÏº¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£
¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î¹Í¤¨¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÏÆþ±¡¤·¤Æ¾¯¤·µÙÂ©¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×
¡¡¤·¤«¤·¡¢·Ã°ìÏº¤ÏÆþ±¡¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈµñÀä¤·¤¿¡£µñÈÝ¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¡ÖÆþ±¡¤¹¤ë¤ÈÀèÀ¸¤Ë¤â¡¢ºÊ¤Ë¤â¡¢¿¦¾ì¤Ë¤âÌÂÏÇ¤¬¤«¤«¤ë¡×¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤ÏµÙÂ©¤¹¤ë²ÁÃÍ¤â¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤¿¡¢¼«»¦Ì¤¿ë¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤È¡¢¤ï¤¿¤·¤Ï¿´ÇÛ¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤â¤Ã¤È¤â½ÅÍ×¤Ê¼ÁÌä¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¡£·Ã°ìÏº¤Ï¤ä¤äÈéÆù¸ò¤¸¤ê¤Ë¶ì¾Ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¡¢¡Ö¤½¤ó¤ÊÀè¤Î¤³¤È¤Ï¡¢¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¤È¡¢Í¾Íµ¤Î¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤ÇÅú¤¨¤ë¤Î¤ß¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ï¤¿¤·¤Ï¡¢·Ã°ìÏº¤òÀº¿À²ÊÉÂÅï¤ËÆþ±¡¤µ¤»¡¢¼£ÎÅ¤ò¹Ô¤¦É¬Í×¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤ò³Î¿®¤·¤¿¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡¡¤³¤Îµ»ö¤Î¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢°ú¤Â³¤¡Ø¼«Ê¬¤Î¡Ö°Û¾ïÀ¡×¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¡Ù¡ÊÁð»×¼Ò¡Ë¤è¤ê¡¢·Ã°ìÏº¤¬¼«»¦Ì¤¿ë¤Ø¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤ó¤ÀÉÂµ¤¤ÎÀµÂÎ¤ä¡¢²ÈÂ²¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÅö¤ÎËÜ¿Í¤Ë¡ÖÉÂ¼±¡×¡Ê¡á»ä¤ÏÉÂµ¤¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦°Õ¼±¡Ë¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡ÚÃø¼Ô¤Î¾Ò²ð¡Û
À¾Â¿¾»µ¬¡Ê¤Ë¤·¤À¡¦¤Þ¤µ¤¡Ë
Áá°ðÅÄÂç³Ø¶µ¼ø¡¢Áá°ðÅÄÂç³Ø¿çÌ²¸¦µæ½ê½êÄ¹¡¢Àº¿À²Ê°å¡£1970Ç¯ÀÐÀî¸©À¸¤Þ¤ì¡¢Åìµþ°å²Ê»õ²ÊÂç³ØÂ´¶È¡£¹ñÎ©Àº¿À¡¦¿À·Ð°åÎÅ¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼ÉÂ±¡¡¢¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³ØµÒ°÷¸¦µæ°÷¡¢¼«¼£°å²ÊÂç³Ø¹Ö»Õ¡¢¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³ØµÒ°÷¹Ö»Õ¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢Áá°ðÅÄÂç³Ø¥¹¥Ý¡¼¥Ä²Ê³Ø³Ø½Ñ±¡¡¦¶µ¼ø¡£ÆüËÜÀº¿À¿À·Ð³Ø²ñÀº¿À²ÊÀìÌç°å¡¢ÆüËÜ¿çÌ²³Ø²ñÁí¹çÀìÌç°å¡¢ÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶¨²ñ¸øÇ§¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥É¥¯¥¿¡¼¤Ê¤É¡£ÀìÌç¤Ï¿çÌ²°å³Ø¡¢Àº¿À°å³Ø¡¢¿ÈÂÎ±¿Æ°¤È¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¥±¥¢¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ËÂÎ¤ÎÃæ¤Ç²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ù¡ÊÁð»×¼Ò¡Ë¡¢¡ØµÙ¤àµ»½Ñ¡Ù¡ÊÂçÏÂ½ñË¼¡Ë¤Û¤«Â¿¿ô¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Êè,
ÆÁÅç,
¿À»ö,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
»×¤¤¤ä¤ê,
ÂçÁ¥,
ÃÖ¾²¹©»ö,
¥À¥¤¥¹,
²ð¸î,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö