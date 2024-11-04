¼Ø¹Ô±¿Å¾¤Î·Ú¾èÍÑ¼Ö¡¡¡È°û¼ò±¿Å¾¡É¤ÇÃËÂáÊá¡¡¡Ö¥¢¥ë¥³ー¥ë¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¬¤«¤ê¤Ê¤¬¤é±¿Å¾¡×
Ê¡²¬»Ô¾ëÆî¶è¤Ç4ÆüÄ«¡¢¼Ø¹Ô±¿Å¾¤¹¤ë·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃË¤¬°û¼ò±¿Å¾¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È4Æü¸áÁ°5»þ¤¹¤®¡¢Ê¡²¬»Ô¾ëÆî¶èÊÌÉÜ¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¥Ñ¥È¥íー¥ëÃæ¤Î·Ù»¡´±¤¬¼Ø¹Ô¤·¤Ê¤¬¤éÁö¤ë·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ò¸«¤Ä¤±Ää»ß¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃË¤Î¸Æµ¤¤«¤é´ð½àÃÍ¤òÄ¶¤¨¤ë¥¢¥ë¥³ー¥ë¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢ÃË¤ò¼òµ¤ÂÓ¤Ó¤Î±¿Å¾¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÊ¡²¬»ÔÅì¶è¤Î²ñ¼Ò°÷¡¦¾¾²¬µðÌéÍÆµ¿¼Ô(22)¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¾¾²¬ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡ÖÂÎ¤Ë¥¢¥ë¥³ー¥ë¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¬¤«¤ê¤Ê¤¬¤é¡¡¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¾²¬ÍÆµ¿¼Ô¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¼Ö¤Ë¤Ï°û¼ò¤ò¤·¤¿Í§¿Í3¿Í¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ï°û¼ò±¿Å¾Æ±¾è¤Îµ¿¤¤¤â»ëÌî¤ËÄ´¤Ù¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£