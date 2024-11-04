£Ê£±¹Åç¡¡ÄËº¨¤Î£²Ï¢ÇÔ¤Ç¼ó°Ì´ÙÍî¡¡£Í£Æº´¡¹ÌÚ¡Ö¼õ¤±Æþ¤ì¤ÆÁ°¤Ë¿Ê¤à¤·¤«¤Ê¤¤¡×»Ä¤¹¤Ï£³»î¹ç¡¢¼ó°Ì¡¦¿À¸Í¤È¤Ï¾¡¤ÁÅÀ£²º¹
¡¡¡ÖÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£±¡¢¹Åç£°¡Ý£±µþÅÔ¡×¡Ê£³Æü¡¢¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥Ô¡¼¥¹¥¦¥¤¥ó¥°¹Åç¡Ë
¡¡Á°Àá¼ó°Ì¤Î¹Åç¤ÏµþÅÔ¤Ë£°¡Ý£±¤ÇÇÔ¤ì¡¢£²Ï¢ÇÔ¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¤ò£¶£µ¤«¤é¿¤Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Æ±£¶£·¤Î¿À¸Í¤È¾¡¤ÁÅÀ£²º¹¤Î£²°Ì¡££³°ÌÄ®ÅÄ¤ÏºÇ²¼°Ì¤ÎÄ»À´¤Ë£±¡Ý£²¤Ç¶¥¤êÉé¤±¡¢£µ»î¹ç¾¡¤Á¤Ê¤·¤Ç¾¡¤ÁÅÀ£¶£°¤Î¤Þ¤Þ¡££Ê£²¹ß³Ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÄ»À´¤Ï£±£³»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£¹ß³Ê·÷¤Î£±£¹°Ì»¥ËÚ¤Ï£ÃÂçºå¤È£±¡Ý£±¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£
¡¡ÄËº¨¤Î£²Ï¢ÇÔ¤Ç¼ó°Ì¤«¤é´ÙÍî¤·¤¿¡£ÆÀÅÀ¿ô£±°Ì¤Î¹¶·â¿Ø¤¬ÌÄ¤ê¤òÀø¤á¡¢¸ø¼°Àï¤Ç¤Ï£µ£´»î¹ç¤Ö¤ê¤Î´°ÉõÉé¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¹¥¥Ã¥Ù´ÆÆÄ¤Ï¡Öº£Æü¤ÎÉé¤±¤Ï¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸·¤·¤¤É½¾ð¡£Æþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤Æ¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¿À¸Í¤È¤Ï¾¡¤ÁÅÀ£²º¹¤Ç¡¢»Ä¤¹¤Ï£³»î¹ç¡£¼ç¾¤Î£Í£Æº´¡¹ÌÚ¤Ï¡Ö¼õ¤±Æþ¤ì¤ÆÁ°¤Ë¿Ê¤à¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£