¸µ£Á£Ë£Â¡¦´äÅÄ²ÚÎç¡¡µÞ¤¤çµ¢¹ñ¡Ö½÷Í¥¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×Î±³ØÀè¤Ë£Î£Ù¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³ÌÀ¤«¤¹
¡¡¸µ£Á£Ë£Â¤Ç½÷Í¥¤Î´äÅÄ²ÚÎç¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£³Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢¼ç±é±Ç²è¡ÖºÇ¸å¤Î¾èµÒ¡×Âç¥Ò¥Ã¥È¸æÎéÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÉÚ²È¥Î¥ê¥Þ¥µ¤é¤È½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡´äÅÄ¤Ï£Ó£Î£Ó¤Ç±Ç²è¤ÎÈ¿¶Á¤òÃÎ¤ê¡¢Î±³ØÀè¤ÎÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤«¤é£´¥«·î¤Ö¤ê¤ËµÞ¤¤çµ¢¹ñ¡££Î£Ù¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÜÅö¤Ï¤º¤Ã¤È¥¢¥¤¥É¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢½÷Í¥¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡££Á£Ë£Â¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¡Ø¾Íè¤ÎÌ´¤Ï½÷Í¥¤Ç¤¹¡£¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¥¤¤ËÎ©¤Á¤Þ¤¹¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¡¢¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¥¤¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ËÆ´¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¾Ð´é¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÉÚ²È¤Ï´äÅÄ¤ò¸«¤Æ¡Öº£Æüµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡×¤È»£±Æ»þ¤È¤ÎÊÑËÆ¤Ö¤ê¤Ë¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¡£´äÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¬¡¢¤Á¤ç¤¦¤É£´¥«·î¤Î¤«¤Ö¤ì¶ñ¹ç¤Ç¤¹¡×¤ÈÊÖ¤·¡¢²ñ¾ì¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£