¥È¥é¥¸¥ã¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡¡¸æÆ²¶Ú¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë´¶Æ°¡¡À¼Í¥Ä©Àï¤Ë¡ÖÁ´¿ÈÁ´Îî¤Ç´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¡×
¡¡£Ô£ò£á£ö£é£ó¡¡£Ê£á£ð£á£î¤Î¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡Ê£²£µ¡Ë¤¬£³Æü¡¢Âçºå¡¦¸æÆ²¶Ú¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÂçºå¡¦¸÷¤Î¶Â±ã£²£°£²£´¡¡³«±ã¼°¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼±Ç²è¡Ö¥é¥¤¥ª¥ó¡¦¥¥ó¥°¡§¥à¥Õ¥¡¥µ¡×ÆÃÊÌ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÂçÌò¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤ê¡¢Æ±ºî¤ÎÄ¶¼Â¼Ì¥×¥ì¥ß¥¢¥à¿áÂØÈÇ¤Î¥¿¥«ÌòÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤ë¾¾ÅÄ¤Ï¡ÖºÇ½é¤Ï¥É¥Ã¥¥ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤«¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤µ¤ó¤È¤ª»Å»ö¤Ï¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤â¤¦¡¢Á´¿ÈÁ´Îî¤Ç´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¸å¤Ë¤Ï¡¢¸æÆ²¶Ú¤Î¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤â»²²Ã¡£ÂçºåÉÜ¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÃÎ»ö¤é¤È°ì½ï¤Ë¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤·¡¢ÊÂÌÚ¤Ë¸÷¤¬¤È¤â¤ë¤È¡Ö¤¦¤ª¡¼¡ª¤¤ì¤¤¡ª¡×¤È´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÆüÃæ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¸æÆ²¶Ú¥é¥ó¥¦¥§¥¤£²£°£²£´¡×¤Ë¤Ï¾¾Ê¿·ò¡Ê£·£°¡Ë¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¡Ö¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥Ð¸æÆ²¶Ú¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡×¤òÈäÏª¡£¥Ê¥Ë¥ï¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤òËä¤á¿Ô¤¯¤·¤¿Âç´Ñ½°¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£