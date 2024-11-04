¥à¡¼¥ó¡¦¥ê¡¼¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡Úº£½µ¤ÎÀ±¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¿11·î4Æü¡Ý11·î10Æü¡Û -
ÉÔ°ÂÄê¤Ê±¿µ¤¡£´Ë¤¯¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¾·¤¤½¤¦¡£
»Å»ö¤â¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ëµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤ÆÆ°¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÌÜ¾å¤Ø¤Î¸ÀÆ°¤â¿µ½Å¤Ë¡£
Îø°¦¤Ï¿ÊÅ¸¤·¤Ê¤¤¹¥¤¤ÊÁê¼ê¤Ë¤·¤Ä¤³¤¯¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬¤Á¡£°ìÃ¶µ÷Î¥¤ò¤ª¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤â¡£
¤Þ¤¿¡¢ÈþÍÆ¤Ï¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¿©»ö¤¬¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÀ®¸ù¤Î¶áÆ»¡£
»Å»ö¤â¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ëµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤ÆÆ°¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÌÜ¾å¤Ø¤Î¸ÀÆ°¤â¿µ½Å¤Ë¡£
Îø°¦¤Ï¿ÊÅ¸¤·¤Ê¤¤¹¥¤¤ÊÁê¼ê¤Ë¤·¤Ä¤³¤¯¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬¤Á¡£°ìÃ¶µ÷Î¥¤ò¤ª¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤â¡£
¤Þ¤¿¡¢ÈþÍÆ¤Ï¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¿©»ö¤¬¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÀ®¸ù¤Î¶áÆ»¡£