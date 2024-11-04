¡ÚÉðÂ¢ÌîSÅÐÏ¿ÇÏ¡Û¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼¥ï¥±¥¢¤Ê¤É18Æ¬
¡¡11·î9Æü¡ÊÅÚ¡ËÅìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡¢Âè29²óÉðÂ¢Ìî¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¡ÊG3¡¦3ºÐ¾å¥ª¡¼¥×¥ó¡¦¥À1600m¡Ë¤ÎÅÐÏ¿ÇÏ¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡Úº¬´ßS¡Û¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼¥ï¥±¥¢¤¬3Ï¢¾¡¤Ç½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ18Æ¬¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼
¥¢¡¼¥Ð¥ó¥¤¥§¡¼¥¬¡¼¡¡57.0
¥¤¡¼¥°¥ë¥Î¥ï¡¼¥ë¡¡56.0
¥¨¥ë¥²¥ë¡¼¥¸¡¡57.0
¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼¥ï¥±¥¢¡¡57.0
¥«¥º¥Ú¥È¥·¡¼¥ó¡¡57.0
¥¥¿¥Î¥ô¥£¥¸¥ç¥ó¡¡57.0
¥¯¥í¥¸¥·¥¸¥ç¡¼¡¡57.0
¥³¥¹¥¿¥Î¥ô¥¡¡¡57.0
¥µ¥ô¥¡¡¡57.0
¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥Û¡¼¥¯¡¡57.0
¥·¥ç¥¦¥Ê¥ó¥é¥¤¥·¥ó¡¡57.0
¥¼¥Ã¥È¥ê¥¢¥ó¡¡57.0
¥¿¥Þ¥â¥í¥Ã¥¯¡¡57.0
¥É¥ë¥Á¥§¥â¥¢¡¡57.0
¥Ó¥è¥ó¥É¥¶¥Õ¥¡¥¶¡¼¡¡57.0
¥Ú¥¤¥·¥ã¥¨¥¹¡¡57.0
¥Ú¥ê¥¨¡¼¥ë¡¡57.0
¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥Æ¥ó¥¹¥¤¡¡57.0