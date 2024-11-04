¥Ö¥é¥¤¥È¥óÀï¤ÇÉé½ý¸òÂå¤Î¥³¥Ê¥Æ¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ç·Ú½ý¤òÊó¹ðŽ¢¼¡¤Î»î¹ç¤Ë¤Ï´Ö¤Ë¹ç¤¦Ž£
¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½DF¥¤¥Ö¥é¥Ò¥Þ¡¦¥³¥Ê¥Æ¤¬Éé½ý¾õ¶·¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¥³¥Ê¥Æ¤Ï2Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè10Àá¤Î¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡õ¥Û¡¼¥ô¡¦¥¢¥ë¥Ó¥ª¥óÀï¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢Á°È¾½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¸ª¤òÉé½ý¤¹¤ë¤È¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤ËDF¥¸¥ç¡¼¡¦¥´¥á¥¹¤È¤Î¸òÂå¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¼ç¾¤Î¥ô¥£¥ë¥Ò¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¤Ï»î¹ç¸å¤Ë¡ÖÈà¤Î¥±¥¬¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¿¼¹ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥³¥Ê¥ÆËÜ¿Í¤â¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¶á¶·¤òÊó¹ð¡£
¸ª¤ò¸ÇÄê¤·¤¿¾õÂÖ¤Î¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤È¶¦¤Ë¡¢¿´ÇÛ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÄÖ¤Ã¤¿¡£
Ž¢±þ±ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£ËÍ¤Î¥±¥¬¤Ï¡¢¹¬¤¤¤Ê¤³¤È¤ËÂç»ö¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£º£Æü¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¹üÀÞ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£¼¡¤Î»î¹ç¤Ë¤Ï´Ö¤Ë¹ç¤¦¤À¤í¤¦Ž£
2021Ç¯²Æ¤ËRB¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¤«¤é¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ë²ÃÆþ¥³¥Ê¥Æ¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ÈÂÐ¿Í¼éÈ÷¤Î¶¯¤µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Î¼çÎÏ¤ËÄêÃå¡£
ºòµ¨½ªÈ×¤Ï¥¸¥ã¥ì¥ë¡¦¥¯¥¢¥ó¥µ¡¼¤Ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤¬¿·¤¿¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÃ¥´Ô¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï14»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·2¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤ÎÃíÌÜ»î¹ç¤ÈWOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
¥³¥Ê¥Æ¤Ï2Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè10Àá¤Î¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡õ¥Û¡¼¥ô¡¦¥¢¥ë¥Ó¥ª¥óÀï¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢Á°È¾½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¸ª¤òÉé½ý¤¹¤ë¤È¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤ËDF¥¸¥ç¡¼¡¦¥´¥á¥¹¤È¤Î¸òÂå¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¼ç¾¤Î¥ô¥£¥ë¥Ò¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¤Ï»î¹ç¸å¤Ë¡ÖÈà¤Î¥±¥¬¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¿¼¹ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥³¥Ê¥ÆËÜ¿Í¤â¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¶á¶·¤òÊó¹ð¡£
Ž¢±þ±ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£ËÍ¤Î¥±¥¬¤Ï¡¢¹¬¤¤¤Ê¤³¤È¤ËÂç»ö¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£º£Æü¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¹üÀÞ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£¼¡¤Î»î¹ç¤Ë¤Ï´Ö¤Ë¹ç¤¦¤À¤í¤¦Ž£
2021Ç¯²Æ¤ËRB¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¤«¤é¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ë²ÃÆþ¥³¥Ê¥Æ¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ÈÂÐ¿Í¼éÈ÷¤Î¶¯¤µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Î¼çÎÏ¤ËÄêÃå¡£
ºòµ¨½ªÈ×¤Ï¥¸¥ã¥ì¥ë¡¦¥¯¥¢¥ó¥µ¡¼¤Ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤¬¿·¤¿¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÃ¥´Ô¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï14»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·2¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤ÎÃíÌÜ»î¹ç¤ÈWOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é