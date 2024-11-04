¡ÖMBTI¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¡©¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤ËÌòÎ©¤Ä¤â¤Î¡ª¡ÚÎ¬¸ì¥¯¥¤¥º¡Û

¼Ì¿¿³ÈÂç

³Ø¹»¤ä»Å»ö¤Ê¤É¤ÇË»¤·¤¤ËèÆü¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¯¥¤¥º¤ÇÂ©È´¤­¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©º£²ó¤Ï¡¢·ä´Ö»þ´Ö¤Ç¤Ç¤­¤ëÎ¬¸ì¥¯¥¤¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª

¡ÖMBTI¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¸ì¡©

¡ÖMBTI¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©

º£Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ­³Ê¸¡ºº¤Î¤³¤È¡ª

¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©

Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©

Àµ²ò¤Ï¡ÖMyers-Briggs Type Indicator¡×¤òÎ¬¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡ª

MBTI¤È¤Ï¡¢¥æ¥ó¥°¤Î¥¿¥¤¥×ÏÀ¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿¡¢À¤³¦45¥õ¹ñ°Ê¾å¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹ñºÝµ¬³Ê¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿À­³Ê¸¡ºº¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£

²óÅú¤ò¤â¤È¤Ë½Ð¤ë·ë²Ì¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤ò¥¿¥¤¥×¤ËÊ¬Îà¤·¤¿¤êÀ­³Ê¤ò¿ÇÃÇ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤òÍý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎºÂÉ¸¼´¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤òºÇÂç¤ÎÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£

¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©

¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£

¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ

¡¦¡Ø[¸ø¼°]ÆüËÜMBTI¶¨²ñ¡Ù

Ê¸¡¿Ray WEBÊÔ½¸Éô