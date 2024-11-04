¡Ô¹ñÌ±Ì±¼ç¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î28¿ÍÌÜ¤ÎÅöÁª¼Ô¡×¡Õ»ÊË¡»î¸³2ÅÙ¼ºÇÔ¤ÎÉ¹²Ï´üÀ¤Âå¤Ç¡¢ËÜ¿Í¤Ï¡ÖÆüËÜ°ìÆ°¤¯ÈæÎãÃ±ÆÈµÄ°÷¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡¡ÅÞ¤Î»öÌ³Êý¤È¸õÊä¼Ô¤òÎ¾Î©¤·¤ÆÅöÁª²Ì¤¿¤¹¤Þ¤Ç
¡¡Àè¤Î½°±¡Áª¤ÇµÄÀÊ¤ò4ÇÜ¤ËÁý¤ä¤·¤¿¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡£¤½¤Î¥é¥¹¥È1ÏÈ¡¢28ÈÖÌÜ¤ÇÈæÎãËÌ³¤Æ»¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÎÅöÁª¤ò¾¡¤ÁÆÀ¤¿¤Î¤¬ÅÞ¿¦°÷¤Î±±ÌÚ½¨¹ä»á¡Ê43¡Ë¤À¡£Æ±ÅÞ¤Ç½é¤á¤Æ¤ÎËÌ³¤Æ»¤Ç¤ÎÅöÁª¼Ô¤È¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£1¤«·îÁ°¤Ï½ÐÇÏ¤ÎÍ½Äê¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤Þ¤µ¤«¡¢¤Þ¤µ¤«¡×¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡ÈÁÛÄê³°¤Î½éÅöÁª¡É¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤Ê¤Î¤«¡¢±±ÌÚ»áËÜ¿Í¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¦±±ÌÚ½¨¹ä»á¡¢ÅöÁª¤Î½Ö´Ö¡£Â¾¡¢ÅöÁª¤ò¼õ¤±¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤é
¡¡±±ÌÚ»á¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ÅÞ¹ñ²ñÂÐºö°Ñ°÷Ä¹¤Î¸ÅÀî¸µµ×»á¤òÊäº´¤¹¤ë¤Î¤¬»Å»ö¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¾å»Ê¤Ë¤¢¤¿¤ë¸ÅÀî»á¤Ï¡ÖÅöÁª¤·¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¤éÌ¾Êí¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¤òÎ»¾µ¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢ÏÃ¤¬°ã¤¦¡ª¡×¤È´ò¤·¤¤ÈáÌÄ¤ò¤¢¤²¤¿¡£
¡¡¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤ä¿ºÍÕ²ìÄÅÌé´´»öÄ¹¤ÈÊú¤¹ç¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Åê³«É¼Æü¤«¤éÆüÉÕ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿10·î28Æü¸áÁ°2»þ47Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£±±ÌÚ»á¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö³«É¼¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¤¿¤á¤Ë¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤¿Éô²°¤ÎÊÒÉÕ¤±¤òºÑ¤Þ¤»¤¿¸å¡¢¡ÈËÌ³¤Æ»¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ï¤Þ¤ÀÉ¼¤¬¿¤Ó¤ë¤«¤â¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¹µ¤¨¼¼¤Ë»Ä¤Ã¤ÆÅÞ´´Éô¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ËÜÅö¤ËÂ®Êó¤¬Æþ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç³«É¼Â®Êó¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£
¡Ö¿·Ê¹³Æ»æ¤Î¾ðÀªÄ´ºº¤Ç¤âËÌ³¤Æ»¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡È¹ñÌ±¤¬µÄÀÊ³ÍÆÀ¤Î¸«¹þ¤ß¡É¤Ê¤ó¤Æ½ñ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ï°ì»æ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢´ü´ÖÃæ¤Ë¥Á¥é¥·¤Î¼õ¤±¼è¤ê¤Ê¤É¼ê±þ¤¨¤Ï´¶¤¸¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤Þ¤µ¤«µÄÀÊ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Û¤É¤Þ¤Ç¿¤Ó¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡£
¡¡¤½¤Î½Ö´Ö¤Ï¡¢°ì½ï¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î´é¤È¤«¡¢µÄÀÊ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÀÕÇ¤´¶¤Î½Å¤µ¤È¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê´¶¾ð¤¬°ìµó¤Ë²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê±±ÌÚ»á¡Ë
¸øÇ§¤¬½Ð¤¿¤Î¤Ï²ò»¶¤ÎÅöÆü
¡¡Éã¿Æ¤Î»Å»ö¤Î´Ø·¸¤ÇÍÄ¾¯´ü¤Ï¿ÀÆàÀî¸©¤äÊ¼¸Ë¸©Æâ¤òÅ¾µï¤·¡¢¹â¹»¤ÏÉ±Ï©»Ô¤Î¸©Î©¹â¹»¡¢Âç³Ø¤Ï¿®½£Âç³Ø¤ËÄÌ¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ë¤Ï±ï¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê±±ÌÚ»á¤Ë¸øÇ§¤¬½Ð¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤¬²ò»¶¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿10·î9Æü¡£ÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤¿ÊÌ¤Î¿·¿Í¸õÊä¤¬¼Âà¤·¤¿¤¿¤á¡¢ÅÞ¿¦°÷¤Î±±ÌÚ»á¤ËµÞî±¡¢Çò±©¤ÎÌð¤¬Î©¤Ã¤¿¡£
¡Ö¿´¤Î½àÈ÷¤Ï³§Ìµ¤Ç¤·¤¿¡£ÅÞ¤ÎÁªµó¤Î»öÌ³Êý¤È¤·¤Æ¡¢»ä¤Ï³¹Æ¬±éÀâ¤äÍ·Àâ·×²è¤ÎÃ´Åö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ9·î°Ê¹ß¡¢ÂÎÀ©¤Î½àÈ÷¤Ë¹²¤¿¤À¤·¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬¡¢¤È¡£¤¿¤À¡¢ÅÞ¤Î»ö¾ð¤â¤ï¤«¤ëÎ©¾ì¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×¡Ê±±ÌÚ»á¡Ë
¡¡ÅÞ¤Î»öÌ³Êý¤Î»Å»ö¤È¸õÊä¼Ô¤È¤ÎÆóÂ¤Î¤ï¤é¤¸¤òÍú¤¤¤¿Áªµó´ü´ÖÃæ¤ÏÂçË»¤·¤À¡£¶ÌÌÚÂåÉ½¤¬ÅÔÆâ³Æ½ê¤Ç³¹Æ¬±éÀâ¤ò¤ä¤ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¾ì½ê¼è¤ê¤Ï¤â¤Á¤í¤óÁ°ºÂ¤âÌ³¤á¡¢ÀçÂæ¡¢Âçºå¡¢Ê¼¸Ë¤Ê¤É³ÆÃÏ¤Ç¥Á¥é¥·ÇÛ¤ê¤ò¤·¤¿¤ê¤ÈÈô¤Ó²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á³¹Æ¬±éÀâ¤ÇËÌ³¤Æ»¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢4¡Á5Æü´Ö¤¬Àº°ìÇÕ¡£»¥ËÚ»ÔÆâ¤òÃæ¿´¤Ë³¹Æ¬¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¥Ï¥í¡¼¥ï¡¼¥¯¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿Ì±¼çÅÞÈë½ñ¤ÎÊç½¸
¡¡¤½¤Î¹ÃÈå¤¢¤Ã¤Æ½éÅöÁª¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿±±ÌÚ»á¤À¤¬¡¢À¯¼£¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢¼Â¤Ë¶öÁ³¤ÎÅ¸³«¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖË¡²ÊÂç³Ø±¡¤ò½¤Î»¤·¤¿¸å¡¢»ÊË¡»î¸³¤Ë2ÅÙ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤±¤ì¤É¥À¥á¤Ç¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð30ºÐÌÜÁ°¡£½¢¿¦É¹²Ï´ü¤Î¤¤¤Á¤Ð¤óºÇ¸å¤ÎÀ¤Âå¤Ç¡¢Í§¿Í¤¿¤Á¤Î¶ìÏ«¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡È¤â¤¦¤ä¤Ð¤¤¡É¤È»Å»öÃµ¤·¤òËÜ³Ê²½¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡½Ð²ñ¤¤¤Ï2011Ç¯¤Î¤³¤È¤À¡£
¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥Ï¥í¡¼¥ï¡¼¥¯¤Ë¹ñ²ñµÄ°÷¤ÎÈë½ñ¤Î»Å»ö¤ÎÊç½¸¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£Ì±¼çÅÞÀ¯¸¢¤Ø¤ÎÈãÈ½¤«¤é¡¢Èë½ñ¤Î¤Ê¤ê¼ê¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê±±ÌÚ»á¡Ë
¡¡¤³¤ó¤Êµ¡²ñ¤Ï¤á¤Ã¤¿¤Ë¤Ê¤¤¡¢¤È¹Í¤¨¤¿±±ÌÚ»á¤Ï¤¹¤°¤Ë±þÊç¡£¡ÖºÎÍÑ¤ÎÅÅÏÃ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ï2011Ç¯3·î11Æü¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤¬µ¯¤¤ëÆü¤Î¸áÁ°Ãæ¤À¤Ã¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë¤È¤¤¤¦
ÅÞ¤ÎÀ¯ºö¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á´À¤ò¤«¤¤¿¤¤
¡¡2011Ç¯¤ËÄ¹Ìî¸©Áª½Ð¤Î½°µÄ±¡µÄ°÷¤ÎÃÏ¸µ»öÌ³½ê¤Ë½¢¿¦¤·¤¿¤Î¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¡¢2012Ç¯¤ËÀ¯ºöÃ´ÅöÈë½ñ»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤¹¤ë¤È¡¢2022Ç¯3·î¤Þ¤Ç¤ËÌîÅÞ·Ï¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤ÎÃÏ¸µ»öÌ³½ê¤äµÄ°÷²ñ´Û¤ÎÈë½ñ¤È¤·¤ÆÄÌ»»11Ç¯¶ÐÌ³¤·¤¿¡£2022Ç¯7·î¤Î»²±¡Áª¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¸øÊç¤Ë±þ¤¸¤ÆÎ©¸õÊä¤¹¤ë¤âÍîÁª¡£¤½¤Î¸å¤ÏÎ¢Êý¤È¤·¤Æ¡¢Æ±ÅÞ¤Î»öÌ³¶É¤ËÅ¾¤¸¤¿¡£
¡¡º£²óÌö¿Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÈÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤½¤ì¤¾¤ì¤«¤é½©ÇÈ¤òÁ÷¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¹ñ²ñÆâ¤ÇÂ¸ºß´¶¤¬Çú¾å¤¬¤êÃæ¤À¤¬¡¢±±ÌÚ»á¤Ïµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤ë¡£
¡ÖÅÞ¤ÎÌ¾Á°¤Ç¤ªÍÂ¤«¤ê¤·¤¿µÄÀÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÅÞ¤ÎÀ¯ºö¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á´À¤ò¤«¤¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ËÌ³¤Æ»¤Ï¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¤â¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Å´Æ»¤ÎÇÑ»ß¤¬Â³¤¯¤Ê¤ÉËÜ½£¤È¤Ï°ã¤¦²ÝÂê¤âÂ¿¤¤ÃÏ°è¤Ç¤¹¡£ÃÏ°è¤Î²ÝÂê¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤¿¤á¤Ë¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï»³¤Û¤É¤¢¤ë¡£Æ±À¤Âå¤ÎÍ§¿Í¤«¤é¤âÎå¤Þ¤·¤ÎÏ¢Íí¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¡ÈÆüËÜ°ìÆ°¤¯ÈæÎãÃ±ÆÈµÄ°÷¡É¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡½¢¿¦É¹²Ï´üÀ¤Âå¤ÎÀ±¤È¤Ê¤ì¤ë¤«¡£¼«Ì±°ì¶¯»þÂå¤Ë½ª¤ï¤ê¤ò¹ð¤²¤¿¹ñ²ñ¤Ç¤Î¿·¿ÍµÄ°÷¤¿¤Á¤Î³èÆ°¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¢¡¼èºà¡¦Ê¸¡¿¹Ìî¿¿»Ì¡Ê¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È¡Ë
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ÇÛÀþ,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
¹©¾ì,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
²ð¸î,
Ê©ÃÅ,
¾åÅÄ,
ÆÁÅç,
ºßÂð°åÎÅ,
»ûÅÄ²°