¡Ö£±£°£³Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¸«Ä¾¤·¡¢ÍèÇ¯ÅÙÌÜ»Ø¤¹¡á¹ñÌ±¡¦¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¡¡¡½½°±¡Áª·ë²Ì¤Î¼õ¤±»ß¤á¤Ï¡£
¡¡¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤¹·ÐºÑÀ¯ºö¤òÁÊ¤¨¡¢¼ã¤¤¿Í¡¢¸½ÌòÀ¤Âå¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÌÀ³Î¤ËÆÏ¤¤¤¿¤³¤È¤¬µÄÀÊ¤òÁý¤ä¤·¤¿Í×°ø¤À¡£¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÏÀ¯ºöËÜ°Ì¤Ç¡¢¶¨ÎÏ¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¶¨ÎÏ¤¹¤ë¡£
¡¡¡½¡Ö¶ÌÌÚ¼óÁê¡×¤òÌÜ»Ø¤¹Æ°¤¤¬¤¢¤ì¤Ð¾è¤ë¤«¡£
¡¡¾è¤é¤Ê¤¤¡£À¯ºö¼Â¸½¤òºÇÍ¥Àè¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÌîÅÞ¤ÇÆ°¤¤¬½Ð¤Æ¤â¡Ë»²±¡¤Ï¼«Ì±¡¢¸øÌÀÎ¾ÅÞ¤¬²áÈ¾¿ô¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñÌ±Ì±¼ç¤ÈÀ¯ºö¶¨µÄ¤ò¤·¤è¤¦¤È·è¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢¤³¤ì¤òÆ°¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¤·¤Ã¤«¤êÀ¯ºö¼Â¸½¤ò¤·¤¿¤¤¡£º£¤Ï¥Ý¥¹¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¯ºö¼Â¸½¤¬Íß¤·¤¤¡£
¡¡¡½¼óÁê¤ÏÄü¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡Äü¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬º£¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¡½Í¿ÅÞ¤È¤ÎÀ¯ºö¶¨µÄ¤ÇÂÅ¶¨¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤«¡£
¡¡¡Ê¸øÌó¤ò¡Ë£±£°£°¡ó¤Ç¤¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤¹¤ÈÁÊ¤¨¡¢¡ÊµÄÀÊ¤ò¡Ë£´ÇÜ¤Ë¤·¤¿°Ê¾å¤Ï¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤µ¤Ê¤¤¤ÈÂÌÌÜ¤À¡£¡Ê½êÆÀÀÇÉéÃ´¤¬À¸¤¸¤ë¡Ë£±£°£³Ëü±ß¤Î¹µ½ü³Û¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ï¾ù¤ì¤Ê¤¤¡£º£¤Î·ÐºÑ¾õ¶·¤«¤é¤¹¤ë¤ÈÉÔ²Ä·ç¤À¡£
¡¡¡½°ú¤¾å¤²³Û¤Ï£±£·£¸Ëü±ß¤«¡£
¡¡¶¯¤¯µá¤á¤¿¤¤¡£¤Þ¤º¤Ï£±£·£¸Ëü±ß¤À¡£ºÇ½é¤«¤éÈ¯¼ÍÂæ¤ò²¼¤²¤ëÏÃ¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£
¡¡¡½À¯ÉÜ»î»»¤Ç¤Ï£·Ãû¡Á£¸Ãû±ß¤ÎÀÇ¼ý¸º¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¹ñ¤¬¼è¤ê²á¤®¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò¡Ê¹ñÌ±¤Ë¡ËÊÖ¤¹¡££·Ãû±ß¤â¡Ê¹ñÌ±¤Î¡Ë¼ê¼è¤ê¤¬Áý¤¨¤ì¤ÐÁêÅö¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¡£Çä¤ê¾å¤²¤¬Áý¤¨¤ì¤ÐË¡¿ÍÀÇ¡¢¾ÃÈñÀÇ¤âÁý¤¨¤ë¡£½½Ê¬ÏÅ¤¨¤ëÀÇ¼ý¤¬Æþ¤ë¡£
¡¡¡½Í¥Àè¤Ï¡Ö£±£°£³Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¸«Ä¾¤·¤È¥¬¥½¥ê¥ó¸ºÀÇ¤«¡£
¡¡¤½¤³¤¬ºÇÍ¥Àè¤À¡£
¡¡¡½¾ÃÈñÀÇ£µ¡ó¤Ø¤Î¸ºÀÇ¤Ï¡£
¡¡Ã»´ü¤Î·ÐºÑÀ¯ºö¤È¤·¤Æ¤ÏÍ¸ú¤ÇÉ¬Í×¤À¡£¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤âÆ±»þ¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢Áê¼ê¤â¤¢¤ë¤³¤È¤À¡£¤Þ¤º¤Ï£±£°£³Ëü±ß¤Î°ú¤¾å¤²¤ò¹â¤¤Í¥Àè½ç°Ì¤Ç¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¡£
¡¡¡½ÍèÇ¯ÅÙ¤«¤é¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¤«¡£
¡¡Ç¯Ëö¤ÎÀÇÀ©²þÀµ¤Ç³ÎÌó¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ê£²£°£²£µÇ¯ÅÙÍ½»»°Æ¤Ø¤Î¡Ë¶¨ÎÏ¤ÏÆñ¤·¤¤¡£Ã±¤Ë¸¡Æ¤¤À¤±¤Ç¤Ï¡Ö¤Ï¤¤¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¡½Í¿ÅÞ¤È¤Î¶¨µÄ¤Î¿Ê¤áÊý¤Ï¡£
¡¡¡ÊÍ¿ÅÞÀÇÄ´¤È¤Ï¡ËÊÌÊª¤À¡££³ÅÞ¤Ç¤Î¶¨µÄ¤òÀè¹Ô¤µ¤»¡¢¤½¤ì¤òÍ¿ÅÞ¤ËÆþ¤ì¹þ¤à¡£
¡¡¡½Íè²Æ¤Î»²±¡Áª¤Ë¤É¤¦Î×¤à¤«¡£
¡¡¤è¤ê±Æ¶ÁÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ëÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤áµÄÀÊ¤òÁý¤ä¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¡¡¡½º£¸å¤ÎÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¤Î´Ø·¸¤Ï¡£
¡¡À¯ºö¤´¤È¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤¿¤¤¡£À¯¼£²þ³×¤Ï¤«¤Ê¤ê¶¦ÄÌ¤·¤Æ¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¡£ÅÞ¼ó²ñÃÌ¤â´î¤ó¤Ç¼õ¤±¤¿¤¤¡£¡¡