【王子ちゃんに負けたくない!】著者:どろしぃ氏コアミックス

高校生の「姫里亀義(ひめさと きよし)」は、同じ学園に通う王子ちゃんこと「王子美鶴(おうじ みつる)」の幼馴染み。王子ちゃんは容姿端麗、高身長で、成績優秀、スポーツ万能おまけに爆乳というパーフェクトな美少女(?)。人気者の彼女に、自称不良の「姫里」は次々と勝負を挑み、彼女を振り向かせようとするのだが……。

本作「王子ちゃんに負けたくない!」は、どろしぃ氏によるラブコメ短編マンガ。ゼノン編集部のWebサイトにて2023年2月から配信されている。

幼い頃にした結婚の約束を、律儀に守ろうと必死で頑張る「姫里」。かっこ良い姿を見せたいのに空回りする姿がとてもかわいい。そして、そんな彼のことを楽しそうに見つめる「王子」。お互いの気持ちは同じなのに、何故かすれ違っている2人の様子がコミカルに描かれている。

【あらすじ】

自称不良の高校生・姫里は学園の超人気者・王子の幼馴染。王子を振り向かせるために次々と勝負を挑む姫里だが、運動も勉強も完璧な王子の前に為す術がなく……?

