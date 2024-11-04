Ãæ¹ñ¤¬´Ú¹ñ¤òÃ»´üÂÚºß¥Ó¥¶ÌÈ½üÂÐ¾Ý¹ñ¤Ë¡¢¡Ö¥¦¥§¥¤¥Ü¡¼¤ËµØ´Ú¥³¥á¥ó¥È»¦Åþ¡×¤ÈÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢
ÊÆ¥Ü¥¤¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡ÊVOA¡Ë¤ÎÃæ¹ñ¸ìÈÇ¥µ¥¤¥È¤Ï2Æü¡¢Ãæ¹ñ³°¸òÉô¤¬´Ú¹ñ¤Ê¤É9¥«¹ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤Î15Æü°ÊÆâ¤ÎÃ»´üÂÚºß¥Ó¥¶¤ò8Æü¤«¤é2025Ç¯Ëö¤Þ¤ÇÌÈ½ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢Ãæ¹ñ¤ÎSNS¡¦ÈùÇî¡Ê¥¦¥§¥¤¥Ü¡¼¡Ë¾å¤Ç¤Ï´Ú¹ñ¤òº¨¤à¡ÖµØ´Ú¡×¥³¥á¥ó¥È¤¬¡Ö°ìÀÆ¤ËÊü¤¿¤ì¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
Â¾¤ÎÂÐ¾Ý¹ñ¤Ï¥¹¥í¥Ð¥¥¢¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¡¢¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¡¢¥¢¥ó¥É¥é¡¢¥â¥Ê¥³¡¢¥ê¥Ò¥Æ¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡£
VOA¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤ÏÃæ¹ñÎ¹¹Ô¤Î¥Ë¡¼¥º¤¬²óÉü¤·¡¢º£Ç¯1·î¤ËÃæ¹ñ¤òË¬¤ì¤¿´Ú¹ñ¿Í¤ÏÁ°Ç¯Æ±·îÈæ908¡¥7¡óÁý¤Î±ä¤Ù14Ëü200¿Í¤ÈµÞÁý¡£Î¹¹ÔÀè¤È¤·¤Æ¤Ï09Ç¯¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È±Ç²è¡Ö¥¢¥Ð¥¿¡¼¡×¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì½ê¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¸ÐÆî¾Ê¤ÎÄ¥²È³¦¤¬ÆÃ¤Ë¿Íµ¤¤À¡£
´Ú¹ñ¤ÎÎþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¤¬´Ú¹ñ¤ò¥Ó¥¶ÌÈ½üÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤¤¤¦¡£
¥¦¥§¥¤¥Ü¡¼¾å¤Ç¤Ï¡Ö´Ú¹ñ¤ò¥Ó¥¶ÌÈ½ü¡×¤¬¥Û¥Ã¥È¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÖÄ¥²È³¦¤ÏËÀ»Ò¡ÊÃæ¹ñ¿Í¤¬»È¤¦´Ú¹ñ¿Í¤ÎÊÎ¾Î¡Ë¤Ë±øÀ÷¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡ÖÃæ¹ñ¤Î´Ä¶¤ò±øÀ÷¤·¤ËÍè¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤í¡£´Ú¹ñ¿Í¤Î¼Á¤ÏÆÃ¤Ë°¤¤¡×¡Ö¹â¹âÅÙËÉ±Ò¥ß¥µ¥¤¥ë¡ÊTHAAD¡Ë¤Î¤³¤È¤ò¤â¤¦Ëº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤Ê¤É¤ÎµØ´Ú¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ÌøÀî¡Ë