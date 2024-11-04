¡Ú¶è´Ö¾Þ°ìÍ÷¡Û½éVÔ¢ÕÜ±¡ÂçÕÜ¤ÏÃæÈ×¤Î¶è´Ö¤Ç2¿Í¼õ¾Þ¡¡2°Ì¶ðß·Âç³Ø¤ÏÄ¹µ÷Î¥¶è´Ö¤Ë¶¯¤µÈ¯´ø¡¡3°ÌÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤â2¿Í¼õ¾Þ¡¡¹õÅÄÄ«Æü¡õ»³ËÜÊâÌ´¤¬¶è´Ö¿·¡ÒÁ´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¡Ó
¡þÃáÉãµÜ»òÇÕ Âè56²óÁ´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁÂÐ¹»Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ê3Æü¡¢Ç®ÅÄ¿ÀµÜÀ¾ÌçÁ°-°ËÀª¿ÀµÜÆâµÜ±§¼£¶¶Á° Á´8¶è´Ö 106.8 Ò¡Ë
Á´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤¬3Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Ô¢ÕÜ±¡ÂçÕÜ¤¬5»þ´Ö9Ê¬56ÉÃ¤ÇÈá´ê¤Î½éÍ¥¾¡¤òÃ£À®¡£10·î¤Î½Ð±À±ØÅÁ¤ËÂ³¤º£µ¨2´§¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿2°Ì¤Ë¶ðß·Âç³Ø¤È3°Ì¤ËÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤È¡È3¶¯¡É¤¬½Ð±À±ØÅÁ¤ÈÆ±¤¸½ç°Ì¤Ø¡£¤³¤Î3¹»¤«¤é¶è´Ö¾Þ¤Ï2¿Í¤º¤ÄÀ¸¤Þ¤ì¡¢2¶è´Ö¤Ç¿·µÏ¿¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£»Ë¾åµ©¤Ë¤ß¤ëÂçÀÜÀï¤Î¥¹¥¿¡¼¥È
1¶è(9.5¥¥í)¤Ç¶è´Ö¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤ÏÆüËÜÂÎ°éÂç³Ø¤ÎÊ¿ÅçÎ¶ÅÍÁª¼ê(3Ç¯)¤Ç¤·¤¿¡£¥¹¥í¡¼¥Ú¡¼¥¹¤ÎÅ¸³«¤Ç½ªÈ×¤Þ¤ÇÂç¤¤ÊÀèÆ¬½¸ÃÄ¤ò·ÁÀ®¡£ºÇ¸å¤ÏÊ¿ÅçÁª¼ê¤¬¥¹¥Ñ¡¼¥È¹çÀï¤òÀ©¤·¡¢ 28Ê¬18ÉÃ¤ÇÁö¤ê¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ô¢ÕÜ±¡ÂçÕÜ¤Î²Å¿ô½ãÊ¿Áª¼ê(3Ç¯)¤¬2ÉÃº¹¤ÇÂ³¤¡¢20°Ì¤ÎÎ©Ì¿´ÛÂç³Ø¤Þ¤Ç¤¬14ÉÃº¹¤ÈÂçÀÜÀï¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¤·¤¿¡£
Ê¿ÅçÁª¼ê¤Ï¡ÖÀµÄ¾¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¡×¤È¾Ð´é¡£¡Öº£Ç¯1·î¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ç1¶è¤òÁö¤ê¶è´ÖºÇ²¼°Ì¤È²ù¤·¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÁ´ÆüËÜ¤³¤½¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¾å°Ì¤Ç¤ÈÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¡¦ÄáÀîÀµÌé¡Ö°ì½ï¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¶è´Ö¾Þ¤Ï¡È1ÉÃº¹¡É¤ÎÀÜÀï±é¤¸¤¿¥é¥¤¥Ð¥ë¤ò¤¿¤¿¤¨¤ë
2¶è(11.1¥¥í)¤Ï¡¢ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤ÎÄáÀîÀµÌéÁª¼ê(4Ç¯)¤¬ÁÏ²ÁÂç³Ø¤ÎµÈÅÄ¶Á(4Ç¯)¤Ë1ÉÃº¹¤Ç¾¡Íø¤·¡¢¶è´Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¡£ºòÇ¯5¶è¿·µÏ¿¤ò½Ð¤·¤¿µÈÅÄÁª¼ê¤¬¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤ëÃæ¡¢¤Û¤ÜÆ±»þ¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤¿ÄáÀîÁª¼ê¤Ï¤½¤ÎÇØ¸å¤Ø¡£2¿Í¤Î¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ë¸åÂ³¤ò°ú¤Î¥¤·¤Þ¤¹¡£5000¥á¡¼¥È¥ë¤ÇÆüËÜÁª¼ê¸¢4°Ì¤ÎÄáÀîÁª¼ê¤¬¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÀ¸¤«¤·¥¹¥Ñ¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢µÈÅÄÁª¼ê¤â¿©¤é¤¤¤Ä¤¥Ç¥Ã¥É¥Ò¡¼¥È¡£ÀèÆ¬¤ÇÅÏ¤·¤¿ÄáÀîÁª¼ê¤¬31Ê¬04ÉÃ¤Ç¤ï¤º¤«1ÉÃº¹¤Ç¤Î¶è´Ö¾Þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÄáÀîÁª¼ê¤Ï¡Ö¶è´Ö¾Þ¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥Ã¥×¤ÇÅÏ¤·¤Æ¸å¤í¤Èº¹¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤ÆÁö¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½Ð±À¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤»¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤Þ¤¿¡ÖµÈÅÄ¶Á¤¯¤ó¤¬¶¯¤¯¤Æ¡¢ËÍ¤¬¤Þ¤À¤Þ¤À¼å¤¤¤Î¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¼¡¤ËµÈÅÄ¤¯¤ó¤È°ì½ï¤ËÁö¤ë¤È¤¤Ï¡¢ËÍ¤¬Á°¤Ë½Ð¤ëÅ¸³«¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Î·ãÆ®¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Î±³ØÀ¸¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬2Ç¯Ï¢Â³¶è´Ö¾Þ¤Ç¾ëÀ¾Âç³Ø¤ò¾å°Ì¤Ë²¡¤·¾å¤²¤ë
3¶è(11.9¥¥í)¤Ç¶è´Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¾ëÀ¾Âç³Ø¤Î¥ô¥£¥¯¥¿¡¼ ¥¥à¥¿¥¤(3Ç¯)¤Ç¤¹¡£10°Ì¤«¤é¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¥¿¥¹¥¤ò5°Ì¤Þ¤Ç²¡¤·¾å¤²¤ë²÷Áö¡£33Ê¬22ÉÃ¤Î¥¿¥¤¥à¤Ç2Ç¯Ï¢Â³3¶è¤Ç¶è´Ö¾Þ¤Ë¡¢¥¥à¥¿¥¤Áª¼ê¤Ï¡Ö2Ç¯Ï¢Â³¤Ç³ÍÆÀ¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿2¶è»þÅÀ¤Ç16°Ì¤È½ÐÃÙ¤ì¤¿¶ðß·Âç³Ø¤Ï¡¢°ËÆ£ÁóÍ£Áª¼ê(3Ç¯)¤¬¶è´Ö2°Ì¤ÎÁö¤ê¤Ç¡¢8¿ÍÈ´¤¤ò¤ß¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¡¦¹õÅÄÄ«Æü¤¬½¾Íè¤Î¶è´ÖµÏ¿¤ò13ÉÃ¾å²ó¤ë²÷Áö
4¶è(11.8¥¥í)¤Ï¡¢ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤Î¹õÅÄÄ«ÆüÁª¼ê(3Ç¯)¤¬¶è´ÖµÏ¿¤Î²÷Áö¡£ÅöÆüÊÑ¹¹¤ÇÄï¤Î¹õÅÄÁ³Áª¼ê¤ËÂå¤ï¤ê¤³¤Î¶è´Ö¤ËÆþ¤Ã¤¿¹õÅÄÁª¼ê¤Ï¡¢¥¢¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤Î¤¢¤ë¥³¡¼¥ë¤Ë¤â°ÂÄê´¶È´·²¤ÎÁö¤ê¤òÈäÏª¡£Âè52²óÂç²ñ¤ÇÀÐ¸¶æÆÂÀÏºÁª¼ê(Åö»þÅì³¤Âç³Ø)¤¬µÏ¿¤·¤¿33Ê¬16ÉÃ¤ÎµÏ¿¤ò13ÉÃ¾å²ó¤ë¶è´Ö¿·µÏ¿¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¸åÂ³¤È¤Ï1Ê¬16ÉÃ¤Îº¹¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¹õÅÄÁª¼ê¤Ï¡¢¡ÖÀèÆ¬¤Ç¥¿¥¹¥¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¸åÂ³¤òÎ¥¤¹¤³¤È¤¬ËÍ¤Î»Å»ö¡£¤½¤Î¾å¤Ç¶è´Ö¾Þ¤ò¼è¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¶è´Ö¤Ïºä¡¢¾å¤ê²¼¤ê¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¸åÈ¾¼«Ê¬¤ÎÆÀ°ÕÊ¬Ìî¤Ç¤¢¤ëÅÐ¤ê¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÎÏ¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¤ß¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¸åÈ¾¤ØÈ¿·â¤ÎÎ®¤ì¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿Ô¢ÕÜ±¡ÂçÕÜ¤ÎÌîÃæ¹±µü¡¡µîÇ¯¤Î²ù¤·¤µ¤òÎÏ¤Ë
5¶è(12.4¥¥í)¤Ï Ô¢ÕÜ±¡ÂçÕÜ¤ÎÌîÃæ¹±µüÁª¼ê(2Ç¯)¤¬È¿·â¤ÎÎ®¤ì¤ò¤Ä¤¯¤ë²÷Áö¡£ÀèÆ¬¤ÎÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤È¤Ï1Ê¬27ÉÃº¹¤Î3°Ì¤Ç¥¿¥¹¥¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤È¡¢3¥¥í²á¤®¤Ë¾ëÀ¾Âç¤ò¤«¤ï¤·¤Æ2°Ì¤ËÉâ¾å¡£ÆÈÁö¤·¤Æ¤¤¤¿ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤òÌÔÄÉ¤·¡¢41ÉÃº¹¤Ë¤Ä¤á¤Æ¥¿¥¹¥¥ê¥ì¡¼¡£ÁÏ²ÁÂç³Ø¤ÎÎ±³ØÀ¸¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó ¥à¥Á¡¼¥ËÁª¼ê(2Ç¯)¤ò¾å²ó¤ë35Ê¬35ÉÃ¤Î¥¿¥¤¥à¤Ç¶è´Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤òÀª¤¤¤Å¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ÌîÃæÁª¼ê¤Ï¡ÖÁ°È¾5¥¥í¤«¤é¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ÇÍ½Äê¤è¤êÂ®¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¤Ê¤ó¤È¤«Ç´¤êÀÚ¤ì¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ºòµ¨¤ÏÁ´ÆüËÜ¤äÈ¢º¬¤Ç½Ð¾ì¤¬³ð¤ï¤º¡£¤½¤ì¤Ç¤â10·î¤Î½Ð±À±ØÅÁ¤ËÂ³¤¯¶è´Ö¾Þ¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö²ù¤·¤µ¤¬º£Ç¯¤Î±ØÅÁ¥·¡¼¥º¥ó¤Ë2ËÜ¶è´Ö¾Þ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¤Ç¤¢¤ë¶è´Ö¾Þ¤¬¤È¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ô¢ÕÜ±¡ÂçÕÜ¤ÎÀª¤¤²ÃÂ®¡ª2¶è´ÖÏ¢Â³¶è´Ö¾Þ
6¶è(12.8¥¥í)¤Ï¡¢Ô¢ÕÜ±¡ÂçÕÜ¤Î»³ËÜÊâÌ´Áª¼ê(4Ç¯)¤¬¶è´Ö¿·µÏ¿¤Î²÷Áö¡£¡Ö3¥¥í²á¤®¤Ëº¹¤·¹þ¤ß¤¬¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸åÈ¾¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¥Ú¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¡£Âè54²óÂç²ñ¤ËµÈµïÂçÏÂÁª¼ê(Åö»þÃæ±ûÂç³Ø)¤ÎµÏ¿¤ò14ÉÃ¾å²ó¤ë36Ê¬47ÉÃ¤Î¶è´Ö¿·µÏ¿¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ÀèÆ¬¤ÎÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤ÎÇòÀÐ¸÷À±Áª¼ê(4Ç¯)¤Ë4ÉÃº¹¤ËÇ÷¤ê¡¢2¶è´ÖÏ¢Â³¶è´Ö¾Þ¤È¥Á¡¼¥à¤ÎÀª¤¤¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
»³ËÜÁª¼ê¤Ï¡Ö¶è´Ö¾Þ¤ò¤È¤ë¤³¤È¤¬ºÇÄã¸Â¤Î»Å»ö¡£¤½¤³¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê»Å»ö¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡ÖÀÄ³Ø¤µ¤ó¤òÈ´¤¯¤Ã¤Æ¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÎÏÉÔÂ¤À¤Ê¡×¤È²ù¤·¤µ¤â¤Î¤¾¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¢£³ÆÂç³Ø¤Î¥¨¡¼¥¹¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿7¶è¤Ï¶ðß·Âç³Ø¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤¬º²¤ÎÁö¤ê
7¶è(17.6¥¥í)¤Ï¡¢¶ðß·Âç³Ø¤Î¼ç¾¤Î¼Ä¸¶¸öÂÀÏ¯Áª¼ê(4Ç¯)¤¬¶è´Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀèÆ¬¤òÁè¤¦ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤ÎÂÀÅÄÁóÀ¸Áª¼ê(4Ç¯)¤ÈÔ¢ÕÜ±¡ÂçÕÜ¤ÎÊ¿ÎÓÀ¶À¡Áª¼ê(4Ç¯)¤¬¤·Îõ¤ÊÁè¤¤¡£4ÉÃº¹¤ÇÀè¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿ÂÀÅÄÁª¼ê¤¬¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ÇÈô¤Ð¤·¤Æ¡¢°ì»þ¤Ï10ÉÃ°Ê¾å¤Îº¹¤ò¤Ä¤±¤ì¤Ð¡¢Ê¿ÎÓÁª¼ê¤¬½ªÈ×¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯Å¸³«¡£Î¾¼Ô¤ÎÁè¤¤¤Ï4ÉÃº¹¤Î¤Þ¤ÞÆ±¥¿¥¤¥à¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢2Ê¬47ÉÃº¹¤Î5°Ì¤Ç¥¿¥¹¥¤ò¼õ¤±¤¿¼Ä¸¶Áª¼ê¤Ï¡¢Á°¤òÁö¤ë¾ëÀ¾Âç³Ø¤ÈÁÏ²ÁÂç³Ø¤òÈ´¤3°Ì¤Ø¡£Ã±ÆÈÁö¤Ç¸ÉÆÈ¤ÊÀï¤¤¤ÎÃæ¤Ç49Ê¬57ÉÃ¤ÈÂÀÅÄÁª¼ê¤äÊ¿ÎÓÁª¼ê¤ò10ÉÃ¾å²ó¤ë¶è´Ö¾Þ¡£³ÆÂç³Ø¤Î¥¨¡¼¥¹ÂÐ·è¤Ë¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½øÈ×¤ÏÂç¤¤¯½ÐÃÙ¤ì¤¿Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤Ë¡Ö1¶è¤«¤é6¶è¤Þ¤Ç¤ÎÁª¼ê¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢Èà¤é¼«¿È¤¬»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿Áö¤ê¤Î»Ò¤â¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬É¬Í×°Ê¾å¤ÎÀÕÇ¤¤òÉé¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬¾¯¤·¤Ç¤âÁ°¤ØÁ°¤Ø¤È¥¿¥¹¥¤ò¤Ä¤Ê¤°¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÁö¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¤³¤Î¶è´Ö¤Ï¡¢¶ðß·Âç³ØOB¤ÎÅÄß·Î÷Áª¼ê¤¬49Ê¬38ÉÃ¤Î¶è´ÖµÏ¿¤òÊÝ»ý¡£¡Ö²áµî¤ÎÀèÇÚÊý¤ÎµÏ¿¤òÄÉ¤Ã¤Æ¹Ô¤³¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êÅÄß·¤µ¤ó¤Ï¶¯¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½Ð±À±ØÅÁ¤Ç¤Ï¥¢¥ó¥«¡¼¶è´Ö¤ÇÊ¿ÎÓÁª¼ê¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ï2°Ì¡£¼Ä¸¶Áª¼ê¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ç1¾¡1ÇÔ¡£È¢º¬±ØÅÁ¤Ç¤ÏÀÄ»³³Ø±¡¤ÎÂÀÅÄ¤¯¤ó¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£È¢º¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Ã¯¤¬°ìÈÖ¶¯¤¤¤«¥Ï¥Ã¥¥ê¤µ¤»¤¿¤¤¡×¤ÈÄù¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¤³¤ì¤¬²¦¼Ô¶ðß·Âç³Ø¤ÎÄìÎÏ¡ª¾×·â¤ÎÌÔÄÉ¤Ë»Ø´ø´±¤â¾Ð´é
ºÇ½ª8¶è(19.7¥¥í)¤Ï¡¢¶ðß·Âç³Ø¤Î»³ÀîÂóÇÏÁª¼ê(3Ç¯)¤¬ÅÜ¤È¤¦¤ÎÌÔÄÉ¤ò¤ß¤»¤Þ¤·¤¿¡£
ÀèÆ¬¤È2Ê¬37ÉÃº¹¤Î3°Ì¤Ç¥¿¥¹¥¤ò¼õ¤±¤¿»³ÀîÁª¼ê¤Ï¡¢½øÈ×¤«¤é¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¥ì¡¼¥¹¤òÅ¸³«¡£¤¢¤Þ¤ê¤ÎÌÔÄÉ¤ËÔ¢ÕÜ±¡ÂçÕÜ¤Î8¶è¤òÁö¤Ã¤¿¾å¸¶Î°æÆÁª¼ê(3Ç¯)¤â¥ì¡¼¥¹ÅÓÃæ¤Ë¸å¤í¤Î¶ðß·Âç³Ø¤È¤Îº¹¤ò±èÆ»¤ÎÃç´Ö¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤Û¤É¡£¥´¡¼¥ë¼êÁ°¤ÇÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤òÈ´¤¡¢Í¥¾¡¤·¤¿Ô¢ÕÜ±¡ÂçÕÜ¤È¤Ï28ÉÃº¹¤Î2°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£ÎòÂåºÇÂ¿16²ó¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ë²¦¼Ô¤Î°ÕÃÏ¤ò¤ß¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿»³ÀîÁª¼ê¤Ï¡¢57Ê¬09ÉÃ¤Ç¶è´Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¡£Áá°ðÅÄÂç¡¦ÅÏÊÕ¹¯¹¬Áª¼ê¤Î8¶èÆüËÜ¿ÍºÇ¹âµÏ¿¡Ê56Ê¬59ÉÃ¡Ë¤Ë¤ÏÆÏ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2Ê¬µÍ¤á´ó¤ë¾×·â¤ÎÌÔÄÉ¡£¶ðß·Âç³Ø¤ÎÆ£ÅÄÆØ»Ë´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¤³¤È¤À¤è¡ª¡×¤È»³ÀîÁª¼ê¤ÎÆ¬¤ò¤Ý¤ó¤Ý¤ó¤È¤¿¤¿¤¡¢¾Ð´é¤Ç¤¿¤¿¤¨¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Á¡¼¥àÊÌ¤Î¶è´Ö¾Þ¤Ï¡¢Í¥¾¡¤·¤¿Ô¢ÕÜ±¡ÂçÕÜ¡¢2°Ì¤Î¶ðß·Âç³Ø¡¢3°Ì¤ÎÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤È¡È3¶¯¡É¤«¤é2¿Í¤º¤Ä³ÍÆÀ¤·¡¢ÆüËÜÂÎ°éÂç³Ø¤È¾ëÀ¾Âç³Ø¤«¤é1¿Í¤º¤Ä¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¦³Æ¶è´Ö¾å°Ì3¿Í
¢¡1¶è¡Ê9.5¥¥í¡Ë
1°Ì 28Ê¬18ÉÃ Ê¿ÅçÎ¶ÅÍ¡ÊÆüËÜÂÎ°éÂç³Ø3Ç¯¡Ë
2°Ì 28Ê¬20ÉÃ ²Å¿ô½ãÊ¿¡ÊÔ¢ÕÜ±¡ÂçÕÜ3Ç¯¡Ë
3°Ì 28Ê¬20ÉÃ ¾®Êë±Éµ±¡ÊÁÏ²ÁÂç³Ø4Ç¯¡Ë
¢¡2¶è¡Ê11.1¥¥í¡Ë
1°Ì 31Ê¬4ÉÃ ÄáÀîÀµÌé¡ÊÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø4Ç¯¡Ë
2°Ì 31Ê¬5ÉÃ µÈÅÄ¶Á¡ÊÁÏ²ÁÂç³Ø4Ç¯¡Ë
3°Ì 31Ê¬37ÉÃ ¥¢¥â¥¹ ¥Ù¥Ã¥È¡ÊÅìµþ¹ñºÝÂç³Ø2Ç¯¡Ë
¢¡3¶è¡Ê11.9¥¥í¡Ë
1°Ì 33Ê¬22ÉÃ ¥ô¥£¥¯¥¿¡¼ ¥¥à¥¿¥¤¡Ê¾ëÀ¾Âç³Ø3Ç¯¡Ë
2°Ì 33Ê¬39ÉÃ °ËÆ£ÁóÍ£¡Ê¶ðß·Âç³Ø3Ç¯¡Ë
3°Ì 33Ê¬59ÉÃ ÄÔ¸¶µ±¡ÊÔ¢ÕÜ±¡ÂçÕÜ2Ç¯¡Ë
¢¡4¶è¡Ê11.8¥¥í¡Ë
1°Ì 33Ê¬03ÉÃ ¹õÅÄÄ«Æü¡ÊÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø3Ç¯¡Ë¢¨¿·
2°Ì 33Ê¬41ÉÃ ºØÆ£¾Ìé¡Ê¾ëÀ¾Âç³Ø3Ç¯¡Ë
3°Ì 33Ê¬44ÉÃ Ã«ÃæÀ²¡Ê¶ðß·Âç³Ø1Ç¯¡Ë
¢¡5¶è¡Ê12.4¥¥í¡Ë
1°Ì 35Ê¬35ÉÃ ÌîÃæ¹±µü¡ÊÔ¢ÕÜ±¡ÂçÕÜ2Ç¯¡Ë
2°Ì 35Ê¬41ÉÃ ¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó ¥à¥Á¡¼¥Ë¡ÊÁÏ²ÁÂç³Ø2Ç¯¡Ë
3°Ì 36Ê¬8ÉÃ »³¸ý½×Ê¿¡ÊÁá°ðÅÄÂç³Ø1Ç¯¡Ë
¢¡6¶è¡Ê12.8¥¥í¡Ë
1°Ì 36Ê¬47ÉÃ »³ËÜÊâÌ´¡ÊÔ¢ÕÜ±¡ÂçÕÜ4Ç¯¡Ë¢¨¿·
2°Ì 37Ê¬24ÉÃ ÇòÀÐ¸÷À±¡ÊÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø4Ç¯¡Ë
3°Ì 37Ê¬39ÉÃ °Â¸¶³¤À²¡Ê¶ðß·Âç³Ø2Ç¯¡Ë
¢¡7¶è¡Ê17.6¥¥í¡Ë
1°Ì 49Ê¬57ÉÃ ¼Ä¸¶¸öÂÀÏ¯¡Ê¶ðß·Âç³Ø4Ç¯¡Ë
2°Ì 50Ê¬7ÉÃ ÂÀÅÄÁóÀ¸¡ÊÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø4Ç¯¡Ë
2°Ì 50Ê¬7ÉÃ Ê¿ÎÓÀ¶À¡¡ÊÔ¢ÕÜ±¡ÂçÕÜ4Ç¯¡Ë
1°Ì 57Ê¬9ÉÃ »³ÀîÂóÇÏ¡Ê¶ðß·Âç³Ø3Ç¯¡Ë
2°Ì 57Ê¬48ÉÃ ÌîÂôÍª¿¿¡ÊÁÏ²ÁÂç³Ø3Ç¯¡Ë
3°Ì 58Ê¬12ÉÃ ¹©Æ£¿µºî¡ÊÁá°ðÅÄ³Ø2Ç¯¡Ë