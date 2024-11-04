ÆüËÜ¿Í¤Î¹ÔÆ°¤ËÌîµå¹ë½£ÂåÉ½¤¬´¶ÎÞ¡ÖºÇ¹â¤À¡ª¡×¡¡Ãæ³ØÀ¸¤ËÃ¦Ë¹¤·¡Ä¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤¬¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×
ÃÏ¸µÃæ³Ø¹»¤Î¹ç¾§ÃÄ¤¬¹ñ²ÎÀÆ¾§¤Ç´¿·Þ
¡¡9Æü³«Ëë¤Î¡Ö¥é¥°¥¶¥¹ presents Âè3²ó WBSC ¥×¥ì¥ß¥¢12¡×¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¿è¤Ê´¿·Þ¤Ë´¶·ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£1Æü¤ËÍèÆü¤·¡¢²áµî¤Ë¤â¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤È¤·¤¿Åìµþ¡¦ÉÜÃæ»Ô¤ÇÎý½¬¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£3Æü¤Ë¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÁ°¤ÇÃÏ¸µÃæ³Ø¹»¤Î¹ç¾§ÃÄ¤¬¹ë½£¹ñ²Î¤òÈäÏª¤·¡¢¡ÖºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤È¥Á¡¼¥à¤ò´¶·ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉÜÃæ»ÔÌ±µå¾ì¤Ë¸·¤«¤Ê²ÎÀ¼¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¤¤¿¡£¥Ð¥Ã¥¯¥Í¥Ã¥È¤ÎÁ°¤ËÀ°Îó¤·¤¿30¿Í¤Û¤É¤Î¹ç¾§ÃÄ¤¬²Î¤Ã¤¿¤Î¤Ï¹ë½£¹ñ²Î¡£¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï°Ø»Ò¤ËºÂ¤ê¡¢¤¸¤Ã¤¯¤êÊ¹¤Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èï¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ë¹»Ò¤òÃ¦¤°Áª¼ê¤âÂ³½Ð¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¥ï¥ª¡×¤È´¶Ã²¤ÎÀ¼¤âÏ³¤ì¡¢Âç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÂåÉ½¸ø¼°X¤¬Æ°²è¤ò¸ø³«¡£Ê¸ÌÌ¤Ë¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡¡¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¹ñ²Î¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤±éÁÕ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ÉÜÃæÂè»ÍÃæ³Ø¹»¹ç¾§ÃÄ¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡£ºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤Èµ¤·¡¢ÎÞ¤òÎ®¤¹³¨Ê¸»ú¤âÅº¤¨¤¿¡£¹ë½£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö¤È¤Æ¤â¥¯¡¼¥ë¤À¡ª¡×¡Ö¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥Õ¥ë¡×¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¹ë½£¤Ï2018Ç¯¤Î¿ÆÁ±»î¹ç°Ê¹ß¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤òÉÜÃæ»Ô¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÂåÉ½¸ø¼°X¤Ï1Æü¡¢¡ÖÂèÆó¤Î¸Î¶¿¡¢ÉÜÃæ¤ËÃå¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÆüËÜ¸ì¤ÇÊó¹ð¡£13Æü¤Ë¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤ÇÆ±¤¸¥°¥ë¡¼¥×B¤Î»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë