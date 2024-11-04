NEC¾®Àî¹Ò´ð¡¢2¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤ÎÂçË½¤ì¡ª»´ÇÔ¤ÎÁê¼êÁª¼ê¤Ï¼Õºá ¡Ö¤ï¤¶¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
¾®Àî¹Ò´ð¡¢º´Ìî¹ÒÂç¡¢±ö³·ò¿Í¤¬½êÂ°¤¹¤ëNEC¥Ê¥¤¥á¡¼¥Ø¥ó¤Ï¡¢3Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸Âè11Àá¥Õ¥í¡¼¥Ë¥ó¥²¥óÀï¤Ë6-0¤Ç°µ¾¡¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¾®Àî¤Ï2¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤ÈÂçË½¤ì¡£Á°È¾6Ê¬¤ËÀèÀ©ÅÀ¤È¤Ê¤ëPK¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢Á°È¾26Ê¬¤Ë¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¥¯¥í¥¹¤òº¸Â¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥·¥å¡¼¥È¤ÇÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à4ÅÀÌÜ¤â¥¢¥·¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜÂåÉ½¡¢ÀõÌîÂóËá¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¸Æ¤Ö¤Ù¤¼ÂÎÏÇÉ¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼4¿Í
°ìÊý¡¢¶þ¿«Åª»´ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥í¡¼¥Ë¥ó¥²¥ó¤Ï10ÈÖ¤òÇØÉé¤¦¥ë¥·¥¢¡¼¥Î¡¦¥ô¥¡¥ì¥ó¥Á¤¬¡Ö¤³¤ì¤Ï¥Õ¥í¡¼¥Ë¥ó¥²¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤È¤Æ¤â¿É¤¤¡£¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¼Õºá¤¹¤ë¡£¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò¸«¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤ï¤¶¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡¢´ÆÆÄ¤â¡ÖºÇ°¤ÎÆü¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÃ²¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£