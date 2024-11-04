¡ÖÂç¿Í¤Ã¤ÆÉÝ¤¤¤è¡×¾¡¤Æ¤ë¾¡Éé¤Ë¤Î¤ë¥º¥ë¤µ¤ò¹ÎÄê¤¹¤ëÉã ¤½¤ÎÍýÍ³¤òÊ¹¤¤¤Æ¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ñ¥Ñ¤Ï¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×
19ºÐÇ¯¾å¤ÎÉ×¤È¤Õ¤¿¤ê¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÈÊë¤é¤¹¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¢²£Êöº»Ìï¹á¤µ¤ó¡£ºÇ¶á¡¢¾®³ØÀ¸¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Îµ¿Ìä¤äÇº¤ß¤ËÅú¤¨¤ëÉ×¤ÎÈ¯¸À¤Ë¡¢¿ô¡¹¤ÎÌ¾¸À¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤½¤¦¡£¥¤¥½¥Ã¥×Æ¸ÏÃ¤ÎÌ¾ºî¡ØËÌÉ÷¤ÈÂÀÍÛ¡Ù¤ÎÅ¸³«¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤ëÂ©»Ò¤ËÂÐ¤·¡¢Éã¤¬Äó¼¨¤·¤¿°Õ³°¤Ê»ëÅÀ¤È¤Ï¡©
¡ÚÌ¡²è¡Û¡ØËÌÉ÷¤ÈÂÀÍÛ¡Ù¤ÇÂç¿Í¤Î¥º¥ë¤µ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿Â©»Ò¤¬¡Ö¥Ñ¥Ñ¡¢¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿Éã¤Î¤Ò¤È¸À
¾¡¤Á»î¹ç¤ÈÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤é¾¡Éé¤Ë¤Î¤Ã¤¿¡ÖÂÀÍÛ¡×¤Ë¼áÁ³¤È¤·¤Ê¤¤Â©»Ò
¿ÍÀ¸¤ÇÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤ò¤ï¤¬»Ò¤ËÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡ÖÆ¸ÏÃ¡×¤ò»È¤¦¡£
¤³¤ì¤ÏÉ×¤¬¤È¤ê¤¬¤Á¤Ê¼êË¡¤Ç¡¢°ÊÁ°¤Ë¤â¡Ø²¦ÍÍ¤Î¼ª¤Ï¥í¥Ð¤Î¼ª¡Ù¤ò»È¤Ã¤Æ¥Í¥Ã¥È¥ê¥Æ¥é¥·ー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀèÆüÉ×¤ÈÂ©»Ò¤¬¤Ê¤Ë¤ä¤é¤ª¤â¤·¤í¤½¤¦¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Î¤¾¤¤¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¤Õ¤¿¤ê¤¬¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡ØËÌÉ÷¤ÈÂÀÍÛ¡Ù¤Ç¤·¤¿¡£
¤É¤Á¤é¤¬¶¯¤¤¤«¤ÇÁè¤¦ËÌÉ÷¤ÈÂÀÍÛ¡£¤½¤³¤ËÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿Î¹¿Í¤ò¸«¤Æ¡¢ËÌÉ÷¤¬ÂÀÍÛ¤Ë¾¡Éé¤ò»Å³Ý¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¢¤ÎÎ¹¿Í¤ÎÉþ¤òÃ¦¤¬¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Û¤¦¤ò¾¡¤Á¤È·è¤á¤è¤¦¡×
Àè¹Ô¤ÎËÌÉ÷¤Ï¶¯¤¤É÷¤ò¿á¤¤Ä¤±¤ÆÎ¹¿Í¤ÎÉþ¤òÃ¦¤¬¤½¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢´¨¤µ¤Î¤¢¤Þ¤êÍ¾·×¤ËÉþ¤òÃå¹þ¤àÎ¹¿Í¡£ÂÐ¤·¤ÆÂÀÍÛ¤ÏÎ¹¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Ý¥«¥Ý¥«¤È²¹¤«¤¤Æüº¹¤·¤òÁ÷¤ê¡¢Î¹¿Í¤Ï¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È¾åÃå¤òÃ¦¤°¡Ä¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤á¤Ï¤³¤ÎÊª¸ì¤Ë¤Ò¤Ã¤«¤«¤ê¤ò´¶¤¸¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ÌÀ¤é¤«¤Ë¼«Ê¬¤ËÊ¬¤¬¤¢¤ë¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢ÂÀÍÛ¤Ï¤Ê¤¼ÌÛ¤Ã¤Æ¾¡Éé¤Ë¤Î¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤Þ¤á¤¬°ãÏÂ´¶¤ò¤â¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤³¤³¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ê¤é¿´¶ì¤·¤¯¤Æ¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¡£
¤µ¤¹¤¬¤Ë¤½¤ì¤À¤È¼«Ê¬¤¬°µ¾¡¤·¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡¢¤â¤¦¾¯¤·¸øÊ¿¤Ê¥ëー¥ë¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤è¤È¥Ü¥ä¤¯¤Þ¤á¤ËÉ×¤ÏÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤½¤ì¤¬¼Ò²ñ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£ËÌÉ÷¤Ë¤À¤±¤Ï¤Ê¤ë¤Ê¡×
¤½¤¦¡£¤½¤ì¤¬¼Ò²ñ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¥¤¥¤Ã¤¿Ëö¤ËÅö¤¿¤êÁ°¤Î·ëÏÀ¤¹¤é¸«¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ËÌÉ÷¤Î¶ò¤«¤ÊÁªÂò¤â¡¢¼þ°Ï¤«¤é¤·¤Æ¤ß¤ì¤ÐÈî¤ä¤·°Ê³°¤Î²¿Êª¤Ç¤â¤Ê¤¯¡Ä¡£¼«¿È¤¬·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¤¿¤¤¤Æ¤¤¤ÎÂç¿Í¤Ïºñ¼è¤È¤¤¤¦¼êÃÊ¤Ë½Ð¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤ß¤ó¤Ê¼é¤ë¤Ù¤À¸³è¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£
¤½¤ì¤¬¤¤¤¤¤«°¤¤¤«¤ÏÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ËÌÉ÷¤Ë¤À¤±¤Ï¤Ê¤ë¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬É×¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤·¤¿¡£
PROFILE¡¡²£Êöº»Ìï¹á¤µ¤ó
¤è¤³¤ß¤Í¡¦¤µ¤ä¤«¡£¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡£Ä¹ºê¸©½Ð¿È¡¢1984Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£2015Ç¯¡¢Âè°ì»ÒÃÂÀ¸¤òµ¡¤Ë¡¢Ä¹ÃË¡Ö¤Þ¤á¡Ê°¦¾Î¡Ë¡×¤È¤ÎÆü¾ï¤ò³¨Æüµ¤Ë¤·¤Æ¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£2017Ç¯¤ËÄ¹½÷¡Ö¤æ¤á¤³¡Ê°¦¾Î¡Ë¡×¤¬ÃÂÀ¸¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤Þ¤áÆüµ¡Ù¡Ê¤«¤ó¤½ÐÈÇ¡Ë¡¢¡Ø¤Þ¤áÆüÏÂ¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¤Á¤ó¤Á¤ó¤Ü¤¦¤º¤Î¤À¤¤¤Ü¤¦¤±¤ó¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¡¢ÅÅ»Ò½ñÀÒ¡Ø¤Ø¤¿¤Î¤è¤³¤º¤£±¡¦£²¡Ù¡Ê¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò¡Ë ¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£