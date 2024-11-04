ÀéÍÕ¡¦»Í³¹Æ»»Ô¤Î¶¯Åð»ö·ï¡¡ÃË¤òÂáÊá¡ÖÀ¸³è¤Ëº¤µç¡×
¡¡ÀéÍÕ¸©»Í³¹Æ»»Ô¤Çµ¯¤¤¿¶¯Åð»ö·ï¤Ç¡¢28ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤Ï¡ÖÀ¸³è¤Ëº¤µç¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸½¶â¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¶â»ÒÍ¥ÂÁÍÆµ¿¼Ô¤Ï3Æü¡¢»Í³¹Æ»»Ô¤Î½»Âð¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢½»¿Í¤ÎÃËÀ¡Ê57¡Ë¤Ë¤±¤¬¤òÉé¤ï¤»¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¸½¶â1Ëü3000±ß¤òÃ¥¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¶â»ÒÍÆµ¿¼Ô¤ÏX¤Ç¡Ö¹â¼ýÆþ¡×¤È¸¡º÷¤·¤Æ¡¢»Ø¼¨Ìò¤Ë¸Ä¿Í¾ðÊó¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ö·ïÅö»þ¡¢ÄÌ¿®¥¢¥×¥ê¡Ö¥·¥°¥Ê¥ë¡×¤ÇÄÌÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é»Ø¼¨¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ö¼Ú¶â¤¬Áý¤¨¤ÆÀ¸³è¤Ëº¤µç¤·¡¢¸½¶â¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¶â»ÒÍÆµ¿¼Ô¤Ë»÷¤¿¿ÍÊª¤¬¸½¾ì¶á¤¯¤Î¥³¥ó¥Ó¥ËÅ¹¤Ç¡¢Ç´Ãå¥Æ¡¼¥×¤ä¼êÂÞ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Ï°ìÏ¢¤Î¶¯Åð»ö·ï¤È¤Î´ØÏ¢¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¶â»ÒÍ¥ÂÁÍÆµ¿¼Ô¤Ï3Æü¡¢»Í³¹Æ»»Ô¤Î½»Âð¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢½»¿Í¤ÎÃËÀ¡Ê57¡Ë¤Ë¤±¤¬¤òÉé¤ï¤»¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¸½¶â1Ëü3000±ß¤òÃ¥¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¶â»ÒÍÆµ¿¼Ô¤ÏX¤Ç¡Ö¹â¼ýÆþ¡×¤È¸¡º÷¤·¤Æ¡¢»Ø¼¨Ìò¤Ë¸Ä¿Í¾ðÊó¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ö·ïÅö»þ¡¢ÄÌ¿®¥¢¥×¥ê¡Ö¥·¥°¥Ê¥ë¡×¤ÇÄÌÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é»Ø¼¨¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ö¼Ú¶â¤¬Áý¤¨¤ÆÀ¸³è¤Ëº¤µç¤·¡¢¸½¶â¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¶â»ÒÍÆµ¿¼Ô¤Ë»÷¤¿¿ÍÊª¤¬¸½¾ì¶á¤¯¤Î¥³¥ó¥Ó¥ËÅ¹¤Ç¡¢Ç´Ãå¥Æ¡¼¥×¤ä¼êÂÞ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Ï°ìÏ¢¤Î¶¯Åð»ö·ï¤È¤Î´ØÏ¢¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£