Â©»Ò¤ÎÌ¾Á°¤¬°ã¤¦¡È²ø¤·¤¹¤®¤ë°ä¸À½ñ¡É¡¢Ç§ÃÎ¾É¤ÎÉã¤Îºâ»º¤ò·»²Ç¤¬»È¤¤¹þ¤ß...ËÜÅö¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡Ö±Ç²è¤Î¤è¤¦¤ÊÁêÂ³¥È¥é¥Ö¥ë¡×
¡¡ÁêÂ³¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¿ÍÀ¸¤Ç°ìÅÙ¤Ï·Ð¸³¤¹¤ë½ÐÍè»ö¤À¤¬¡¢¡È¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ÎÁêÂ³¡É¤È¤¤¤¦¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£°ä»º¤ò¤á¤°¤ê¿ÆÂ²¤È¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥È¥é¥Ö¥ë»ö°Æ¤Ë¤Þ¤Ê¤Ö ¡ÖÅ¥¾Â¡×ÁêÂ³Áè¤¤¤ò¤ß¤ë
¡¡¿Æ¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿ÆÂ²¤¬¤Û¤«¤Î¿ÆÂ²¤È¤ÎÌÌ²ñ¤òË¸³²¤¹¤ë¡Ö°Ï¤¤¹þ¤ß¡×¤ä¡Ö²ø¤·¤²¤Ê°ä½ñ¡×¡Ä¡Ä¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢¸µ²È»öÄ´Ää»Î¤ÇÊÛ¸î»Î¤Î²ÃÆ£¹äµ£»á¤Î¤â¤È¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¥±¡¼¥¹¤Î°ÍÍê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÁêÂ³¥È¥é¥Ö¥ë¤ò²óÈò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿´¹½¤¨¡¦ÃÎ¼±¤¬É¬Í×¤«¡£²ÃÆ£»á¤ÎÃø½ñ¡Ø¥È¥é¥Ö¥ë»ö°Æ¤Ë¤Þ¤Ê¤Ö ¡ÖÅ¥¾Â¡×ÁêÂ³Áè¤¤ ²ò·è¡¦Í½ËÉ¤Î¼ê°ú¡Ù¡Ê²ÃÆ£¹äµ£Ãø¡¦Ãæ±û·ÐºÑ¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¢¡¢¡¢¡
©mapo/¥¤¥á¡¼¥¸¥Þ¡¼¥È
¡ÒCASE1¡ÓÇ§ÃÎ¾É¤ÎÉã¿Æ¤Îºâ»º¤ò¡¢·»¤Î²Ç°ì²È¤¬»È¤¤¹þ¤ß¡©
¡ÊËÜ½ñ184ÊÇ¤è¤ê¡Ë
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¡¢»ä¤Ï°Ï¤¤¹þ¤ß¤Î»ö°Æ¤Î°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ÍÍê¼Ô¤Ï60Âå¤ÎÃËÀ¤Ç¤·¤¿¡£°ÍÍê¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¼Â²È¤Ë½»¤àÇ§ÃÎ¾É¤ÎÉã¿Æ¤Îºâ»º¤¬¡¢Éã¿Æ¤ÈÆ±µï¤¹¤ëË´¤·»¤Î²Ç²ÈÂ²¤Ë»È¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Éã¿Æ¤¬Ç§ÃÎ¾É¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÏÈ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Îºâ»º¤òÊÝÁ´¤¹¤ë¤¿¤á¡¢²ÈÄíºÛÈ½½ê¤Ë¸å¸«¿ÍÁªÇ¤¤Î¿½Î©¤Æ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°Æ¤ÎÄê¡¢°Ï¤¤¹þ¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿ÆÂ²¤¬¸å¸«¿Í¤ÎÁªÇ¤¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤¿¤¿¤á¡¢¸å¸«¿Í¤ÎÁªÇ¤¤ËÉ¬Í×¤Ê°å»Õ¤Î¿ÇÃÇ½ñ¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÅö½é¤«¤éÁÛÄê¤µ¤ì¤¿»öÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡°ÍÍê¼Ô¤ÎÉã¿Æ¤Ï¤½¤Î¸å¡¢Ê¡»ã»ÜÀß¤ËÆþ½ê¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤Ï°ÍÍê¼Ô¤ÈÁêÃÌ¤Î¤¦¤¨¡¢°ÍÍê¼Ô¤È°ì½ï¤Ë¤³¤ÎÊ¡»ã»ÜÀß¤ËÉë¤¡¢Éã¿Æ¤òÏ¢¤ì½Ð¤·¤Æ¤½¤ÎÂ¤ÇÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤¡¢²ÈÄíºÛÈ½½ê¤ËÄó½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¸å¸«³«»ÏÁêÅö¡×¤È¤Î°å»Õ¤Î¿ÇÃÇ½ñ¤ò¼èÆÀ¤·¤è¤¦¤È·×²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ·×²è·è¹Ô¤ÎÆü¡¢»ä¤Ï¡¢°ÍÍê¼Ô¤ËÆ±¹Ô¤·¤ÆÉã¿Æ¤¬Æþ½ê¤·¤Æ¤¤¤ë»ÜÀß¤ÇÉã¿Æ¤È¤ÎÌÌ²ñ¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È²¿¤È¡¢Éã¿Æ¤Ï¤½¤ÎÁ°Æü¤ÎÌë¤Ë¡¢·»²Ç¤ËÏ¢¤ì½Ð¤µ¤ì¤Æ¼Â²È¤Ëµ¢Âð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤òÃÎ¤Ã¤¿°ÍÍê¼Ô¤Ï·ãÅÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ÍÍê¼Ô¤¬¤È¤Ã¤¿¡È¶Ã¤¤Î¹ÔÆ°¡É
¡¡¼Â²È¤Ë²¥¤ê¹þ¤ß¤Ë¤¤¤³¤¦¤È¤¹¤ë°ÍÍê¼Ô¤ò»ä¤ÏÉ¬»à¤ÇÀ©»ß¤·¡¢¤½¤ÎÆü¤Ï¼º°Õ¤Î¤¦¤Á¤Ëµ¢Ï©¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤È¤ÇÊ¹¤¯¤È¡¢¼Â¤Ï¡¢°ÍÍê¼Ô¤¬Ì£Êý¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ë¿ôÆüÁ°¤Ë¤½¤Î·×²è¤òÏÃ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤ä¤é¡¢Ì£Êý¤À¤È»×¤Ã¤Æ¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤Î¤ª»Ð¤µ¤ó¤«¤éÁê¼êÊý¤Ë·×²è¤¬»öÁ°¤ËÏ³¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ó¤Ê¡¢¥¹¥Ñ¥¤±Ç²è¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤À¤Ê¤¢¤È»ä¤Ï¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢»ä¤«¤é»ÜÀßÂ¦¤ËÂÐ¤·¤ÆÉã¿Æ¤Î´Ç¸îµÏ¿Åù¤ò³«¼¨¤¹¤ë¤è¤¦Í×ÀÁ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·»²Ç¤Î°Õ¤ò¼õ¤±¤¿»ÜÀßÂ¦¤Î¶¨ÎÏ¤âÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¡Ö¸å¸«³«»ÏÁêÅö¡×¤È¤Î°å»Õ¤Î¿ÇÃÇ½ñ¤¬Äó½Ð¤Ç¤¤º¡¢¿³Íý¤ÏÆñ¹Ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ó¤È¤«¸å¸«¿Í¤òÁªÇ¤
¡¡¤È¤³¤í¤¬¸åÆü¡¢°Ï¤¤¹þ¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë·»²Ç¤Ë¤âÊÛ¸î»Î¤¬ÂåÍý¿Í¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂåÍý¿Í¤ÈÇ´¤ê¶¯¤¯¶¨µÄ¤·¤¿·ë²Ì¡¢¤½¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¡¢°å»Õ¤Î¿ÇÃÇ½ñ¤ò²ÈºÛ¤ËÄó½Ð¤·¡¢¸å¸«¿Í¡ÊÍø³²´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤ÊÛ¸î»Î¡Ë¤ÎÁªÇ¤¤ËÁæ¤®Ãå¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¸å¸«¿ÍÁªÇ¤¸å¤Ïºâ»º¤ÎÊÝÁ´¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸åÉã¿Æ¤¬¤ªË´¤¯¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢°ä»ºÊ¬³äÄ´Ää¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êÉã¿Æ¤ÎÀ¸Á°¤ÎÍÂÃù¶â¤Î»È¤¤¹þ¤ß¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤ê¡¢Ä´Ää¤ÏÂçÊÑÊ¶µê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÒCASE2¡ÓË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êì¿Æ¤Î¡È°ä¸À½ñ¡É¤¬²ø¤·¤¹¤®¤ë¡©
¡ÊËÜ½ñ120ÊÇ¤è¤ê¡Ë
¡¡°ÍÍê¼Ô¤Ï40Âå¤ÎÃËÀ¤Ç¤·¤¿¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êì¿Æ¤¬¡¢Éã¿Æ¤Î°Û¤Ê¤ë°ÍÍê¼Ô¤Î°ÛÉã¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ËÂÐ¤·¡¢Á´ºâ»º¤ò°äÂ£¤¹¤ë»Ý¤Î¡Ö¼«É®¾Ú½ñ°ä¸À¡×¤òºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÊØäµ2Ëç¤Î¡Ö°ä¸À½ñ¡×¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢Êì¿Æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é²¿¤È10Ç¯¡Ê¡ª¡©¡Ë¤â·Ð¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¡Ö°ä¸À½ñ¡×¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤Î¤¬ºâ»º¤ò¤â¤é¤¦°ÛÉã¤¤ç¤¦¤À¤¤¼«¿È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¡Ö°ä¸À½ñ¡×¤òÈ¯¸«¤·¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÀâÌÀ¤¬ÆóÅ¾»°Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ©»Ò¤ÎÌ¾Á°¤Î´Á»ú¤ò´Ö°ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡¢É®À×¤¬Êì¿Æ¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Ç¤â¤«¤È¤¤¤¦¤Û¤ÉÉÔ¿³¤ÊÅÀ¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢°ä¸À¤òÌµ¸ú¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤È¤Î¤´ÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤È¤´û¤Ë¡¢°ÛÉã¤¤ç¤¦¤À¤¤¤«¤é¡¢°ä¸À¤Ë´ð¤Å¤¡¢ÅÚÃÏ½êÍ¸¢¤Î°ÜÅ¾ÅÐµ¤òµá¤á¤ëÁÊ¾Ù¤¬Äóµ¯¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÂÐ±þ¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«·è¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ê¤Ê¤ª¡¢°ä¸À¤¬¡Ö¼«É®¾Ú½ñ°ä¸À¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¸øÀµ¾Ú½ñ°ä¸À¡×¤Ç¤¢¤ì¤ÐÉ¬¤ºÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¡ÖÁêÂ³¤µ¤»¤ë¡×¤È¤ÎÊ¸¸À¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÁêÂ³¿Í¤Ë¤è¤ëÃ±ÆÈ¿½ÀÁ¤Ë¤è¤ë°ÜÅ¾ÅÐµ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤»ö°Æ¤Ç¤·¤¿¡Ë¡£
°ä¸À¤òÌµ¸ú¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¡ª¡©
¡¡¤Þ¤º»ä¤Ï¡¢¶Ê¤ê¤Ê¤ê¤Ë¤â¤´ËÜ¿Í¤Î½ðÌ¾¡¦²¡°õ¤¬¤¢¤ë°Ê¾å¡¢°ä¸À¤òÌµ¸ú¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÁêÅö¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤³¤È¤ò¤´ÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢°ÍÍê¼Ô¤È¶¨µÄ¤·¤¿·ë²Ì¡¢ºÛÈ½½ê¤¬È½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢ºÛÈ½¤Ç¤Ï°ä¸À¤ÎÌµ¸ú¤ò¼çÄ¥¤·¤Ä¤Ä¡¢²¾¤Ë°ä¸À¤ÎÌµ¸ú¤òÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Í½È÷Åª¤Ê¼çÄ¥¤È¤·¤Æ¡¢°ä¸À¤¬Í¸ú¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤Ë¡¢°ä¸À¤Ë¤è¤ê¿¯³²¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°äÎ±Ê¬¤ÎÀÁµá¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤Æ°ìÄê¤Î¶âÁ¬¤Î»ÙÊ§¤¤¤òµá¤á¤ë¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤ÇÁÊ¾Ù¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢»ä¤¬Àµ¼°¤Ë¼õÇ¤¤·¡¢°ÍÍê¼Ô¤ÎÂåÍý¿Í¤È¤·¤ÆÁÊ¾Ù¤ò¿Ê¤á¡¢Á°½Ò¤ÎÂ¿¤¯¤ÎÉÔ¿³ÅÀ¤ò»ØÅ¦¤·¤Ä¤Ä°ä¸À¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Î¼çÄ¥¤òÇ´¤ê¶¯¤¯Å¸³«¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÛÈ½´±¤Î¿´¾Ú¤È¤·¤Æ¤Ï¤ä¤Ï¤êÅö½é¤ÎÁÛÄê¤É¤ª¤ê¡¢¾Úµò¾å¤Ê¤«¤Ê¤«°ä¸À¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¢¤ë¤È¤Þ¤Ç¤ÏÃÇÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢ÅöÊý¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢°ä¸À¤¬Í¸ú¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤Ë¡¢°ä¸À¤Ë¤è¤ê¿¯³²¤µ¤ì¤¿°äÎ±Ê¬¤ÎÀÁµá¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Áê¼êÊý¤ÎÂåÍý¿Í¤È´üÆü´Ö¤Ç¸ò¾Ä¤ò½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÅöÊý¤¬°ä»º¤Ç¤¢¤ëÉÔÆ°»º¤Î°ÜÅ¾ÅÐµ¼êÂ³¤Ë±þ¤¸¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢°ìÄê¤Î¶âÁ¬¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç°ÍÍê¼Ô¤ÎÇ¼ÆÀ¤âÆÀ¤Æ¹ç°Õ¤¬À®Î©¤·¡¢ÏÂ²òÀ®Î©¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»ö°Æ¤Ç¤Ï¡¢°ä¸À¤ÎÍ¸úÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ø¤·¤¤¤È»×¤ï¤»¤ëÉÔ¼«Á³¡¦ÉÔ²Ä²ò¤ÊÅÀ¤¬¿ôÂ¿¤¯Â¸ºß¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë°ä¸À¤òÌµ¸ú¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬ÁêÅö¹â¤¤¤³¤È¤ò²þ¤á¤ÆºÆ³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÒCASE3¡Ó¡ÈÊüÆ¢Â©»Ò¤À¤±¤Ë¤ÏÁêÂ³¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¡É¤Ï²ÄÇ½¡©
¡ÊËÜ½ñ170ÊÇ¤è¤ê¡Ë
¡¡°ÍÍê¼Ô¤Ï60Âå¤Î½÷À¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ÎÊý¤Ï¡¢¾Íè¡¢ÁêÂ³¿Í¤È¤Ê¤ëÄ¹ÃË¤ÈÆóÃË¤Î2¿Í¤Î¤ª»ÒÍÍ¤Î¤¦¤Á¡¢À¸Á°¤Î¼«Ê¬¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ¹ÔÀ×¤«¤é¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÆóÃË¤Ë¤Ï°ä»º¤òÁêÂ³¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤Î¶¯¤¤°Õ¸þ¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¡¢¤½¤Î°Õ¸þ¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¸øÀµ¾Ú½ñ°ä¸À¤òºîÀ®¤·¤¿¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡°ÍÍê¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÆóÃË¤ÎÉÔ¹ÔÀ×¤Ï¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ÆóÃË¤Ï¤»¤Ã¤«¤¯Âç³Ø¤ËÆþ³Ø¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢1Ç¯¤â¤·¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ËÎ¾¿Æ¤ËÁêÃÌ¤â¤Ê¤¯¾¡¼ê¤ËÂà³Ø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤Î¸å¡¢²»¿®ÉÔÄÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¿ôÇ¯¸å¡¢°ÍÍê¼Ô¤Î¤´¼ç¿Í¡ÊÆóÃË¤Î¼Â¤ÎÉã¿Æ¡Ë¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ç¤¹¤éÏ¢Íí¤â¤È¤ì¤º¡¢Áòµ·¤Ë¤â´é¤ò½Ð¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÂÖÅÙ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤¢¤ë¤È¤ÆÍÁ³¡¢¿ôÇ¯¤Ö¤ê¤Ë¼Â²È¤Ë´é¤ò½Ð¤·¤¿¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¼Ú¶â¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç½õ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤Èµã¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡°ÍÍê¼Ô¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Î¤³¤È¤ËÊò¤ì¤Æ¤â¤Î¤â¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¼«Ê¬¤ÎÂ©»Ò¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»ÅÊý¤Ê¤¯¼Ú¶â¤òÊÖ¤¹¤¿¤á¤Î¤ª¶â¤òÆóÃË¤ËÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¼¡¤ÎÆü¤ÎÄ«¤Ë¤Ï¡¢ÆóÃË¤Ï¤â¤¦²È¤ò½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤Þ¤¿²»¿®ÉÔÄÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¸øÀµ¾Ú½ñ°ä¸À¤òºîÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ë
¡¡ÁêÂ³¿Í¤Î»ñ³Ê¤òÇíÃ¥¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÇÑ½ü¡×¤È¤¤¤¦À©ÅÙ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÇÑ½ü¤Ë¤Ï¡¢¾Íè¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤ÎÊý¤¬¤´Â¸Ì¿¤Î¤¦¤Á¤Ë²ÈÄíºÛÈ½½ê¤Ë¿½Î©¤Æ¤ò¤·¤Æ¡¢ÁêÂ³¿Í¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤Î¿äÄêÁêÂ³¿Í¤Î»ñ³Ê¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤áÇíÃ¥¤¹¤ë¡ÖÀ¸Á°ÇÑ½ü¡×¤È¡¢°ä¸À¤Ë¡ÖÇÑ½ü¤¹¤ë¡×»Ý¤ÎÊ¸¸À¤òµºÜ¤·¤Æ°ä¸À¤Ë¤è¤ê»ØÄê¤µ¤ì¤¿¡Ö°ä¸À¼¹¹Ô¼Ô¡×¤¬°ä¸À¼Ô¤Î»à¸å¡¢°ä¸À¤Îµ¬Äê¤Ë½¾¤Ã¤Æ¡¢²ÈÄíºÛÈ½½ê¤ËÇÑ½ü¤Î¿½Î©¤Æ¤ò¤¹¤ë¡Ö°ä¸ÀÇÑ½ü¡×¤ÎÆó¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÇÑ½ü¤¬ºÛÈ½½ê¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢Èó¾ï¤Ë¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤³¤È¤ò¡¢»ä¤Ï°ÍÍê¼Ô¤Ë¤´ÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢°ÍÍê¼Ô¤Ï¡¢ºÛÈ½½ê¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬Äã¤¤¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤ä¤ë¤À¤±¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤¤ªµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¸¡Æ¤¤Î·ë²Ì¡¢¡Ö°ä¸ÀÇÑ½ü¡×¤ÎÊýË¡¤òÁªÂò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢»ä¤Ï¸ø¾Ú¿Í¤È¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤·¤ÆÉ¬Í×½ñÎà¤ò¼è¤ê´ó¤»¡¢°ÍÍê¼Ô¤È¤È¤â¤Ë¸ø¾ÚÌò¾ì¤Ë¾Ú¿Í¤È¤·¤ÆÉë¤¤¤Æ¡¢1.Á´¤Æ¤Î°ä»º¤òÄ¹ÃË¤ËÁêÂ³¤µ¤»¤ë»Ý¤Î¾ò¹à¡¢2.ÆóÃË¤ò¡ÖÇÑ½ü¡×¤¹¤ë»Ý¤Î¾ò¹àµÚ¤Ó3.»ä¤ò°ä¸À¼¹¹Ô¼Ô¤Ë»ØÄê¤¹¤ë»Ý¤Î¾ò¹à¤òµºÜ¤·¤¿¸øÀµ¾Ú½ñ°ä¸À¤òºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢°ÍÍê¼Ô¤ÎÆóÃË¤ÎÉÔ¹ÔÀ×¤òÎ©¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¾Úµò¤È¤·¤Æ°ÍÍê¼Ô¤¬ºîÀ®¤·¤¿¡ÖÄÄ½Ò½ñ¡×¤Î¾Úµò²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¡¢¸ø¾ÚÌò¾ì¤Ç¡ÖÀëÀÀÇ§¾Ú¡×¤Î¼êÂ³¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾Íè¡¢°ÍÍê¼Ô¤¬¤ªË´¤¯¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢»ä¤¬°ä¸À¼¹¹Ô¼Ô¤È¤·¤Æ²ÈÄíºÛÈ½½ê¤ËÆóÃË¤ÎÇÑ½ü¤Î¿½Î©¤Æ¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤âÇÑ½ü¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏºÛÈ½½ê¤ÎÈ½ÃÇ¤Ê¤Î¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°ÍÍê¼Ô¤Ë¤Ï¡¢ÆóÃË¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¼«Ê¬¤Ë¤è¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Ä¹ÃË¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Î¤³¤È¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È¤Îµ¤»ý¤Á¤òµâ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤ÈÂçÊÑ´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¡ÖÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×ÊÔ½¸Éô¡¿Web¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ê³°ÉôÅ¾ºÜ¡Ë¡Ë