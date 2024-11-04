Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼ÂÊì¤ÈµÁÊì¡¢Ç¾½Ð·ì¤ÎÉ×¡¢6¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡Ä¤¢¤ëÆü¡È¸Â³¦²ÈÂ²¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿½÷À¤¬2Ç¯¸å¤Ë¤Ï¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¶ì¤·¤ß¡×¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤¿ÍýÍ³
¡Ò¡Ö¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ªÂÞ¤ËÀÕ¤á¤é¤ì¤Æµï¾ì½ê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¿ÆÉã¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡×Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤è¤ë×Ñ×Ë¤ò¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿94ºÐÃËÀ¤¬¡È×Ñ×Ë¤ò¤ä¤á¤¿¡É¤â¤¦1¤Ä¤ÎÍýÍ³¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼ÂÊì¤ÈµÁÊì¡¢Ç¾½Ð·ì¤ÎÉ×¡¢6¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡Ä²ÈÂ²Á´°÷¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Ê³Æ®¤·¤¿¤¢¤ë½÷À¡£¤È¤¤Ë¤ÏÇ§ÃÎ¾É¤Î¼ÂÊì¤È¡¢¤Û¤«¤Î²ÈÂ²¤È¤Î´Ö¤ËíÂíà¤¬À¸¤¸¤¿¤³¤È¤â¡£¤³¤ÎÄ¹¤¯¡¢¤Ä¤é¤¤Àï¤¤¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤Î¤«¡©
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Îµ»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ê3Ëç¡Ë
¡¡Ä¹Ç¯¡¢Ç§ÃÎ¾ÉÅö»ö¼Ô¤òÂ¿¤¯¼èºà¤·¤Æ¤¤¿Ãø¼Ô¤Î¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È¡¢±üÌî½¤»Ê»á¤ÎºÇ¿·´©¡ØÇ§ÃÎ¾É¤ÏÉÂµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¡ÊÊ¸½Õ¿·½ñ¡Ë¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢ÅÐ¾ì¤¹¤ëÇ§ÃÎ¾É¤Î¿Í¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤Ï¤¹¤Ù¤Æ²¾Ì¾¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÊÁ´2²ó¤Î1²óÌÜ¡¿¸åÊÔ¤òÆÉ¤à¡Ë
¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¡¡©getty
¢¡¢¡¢¡
Ë½¸À¡¦Ë½¹Ô¤ÎÇØ¸å¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î
¡¡²ÈÂ²¤òÇº¤Þ¤»¤ë¼þÊÕ¾É¾õ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö×Ñ×Ë¡×¤Ë¼¡¤¤¤ÇÂ¿¤¤¤Î¤¬¡ÖË½¸À¡¦Ë½¹Ô¡×¤À¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡£Ç§ÃÎ¾É¤Î¿Í¤¬¤½¤ó¤Ê¼ê¹Ó¤¤¹ÔÆ°¤ò¤È¤ë¤Î¤Ë¤Ï¡¢¡ÒË½¸À¡¦Ë½ÎÏ¤Î¤è¤¦¤Ê¹¶·âÀ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤ÏÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¡Ó¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦¡Ê»²¹ÍÊ¸¸¥¡§»³¸ýÀ²ÊÝ¡ØÇ§ÃÎ¾É¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¡ª¡Ù¶¨Æ±°å½ñ½ÐÈÇ¼Ò¡¢2019¡Ë¡£
¡¡Ç§ÃÎ¾É¤Î¿Í¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬²õ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤ÊÉÔ°Â´¶¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¡£¾É¾õ¤Î¿Ê¹Ô¼¡Âè¤Ç¿ôÊ¬Á°¤Îµ²±¤âÊÝ»ý¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£µ²±¤¬¾Ã¤¨¤¿¤é¼«¸Ê¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤ä¤Õ¤ä¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿È¤ÎÃÖ¤½ê¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÉÔ°Â´¶¤¬ÁýÂç¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢¼ºÇÔ¤·¤¿µ²±¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤ÈµÍ¤é¤ì¤¿¤é¡¢ËÜ¿Í¤ÏÉÔËþ¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤¬ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë½Å¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤ä¤¬¤ÆÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤ÆË½¸À¤äË½¹Ô¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Ë®»Ò¤µ¤ó¤Ë¡¢ATM¤¬»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤ÉÇ§ÃÎ¾É¤Î¾É¾õ¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï80ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¼êÁ°¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ì¼¤Î³¨Èþ¤µ¤ó¤¬¤½¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤ë¤È¡¢²Ç¤®Àè¤Î²ÈÂ²¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤ÆÊì¤ò°ú¤¼è¤Ã¤¿¡£¤¿¤ÀÅö»þ¤Ï²È¤Ë»Ò¶¡¤¬6¿Í¤â¤¤¤¿¤¦¤¨¡¢É×¤ÏÇ¾½Ð·ì¤ÇÅÝ¤ì¤ÆÁ´¿È¤¬Ëãáã¤·¤Æ¤«¤é°ß¤í¤¦¤òÂ¤Àß¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¸È¤Ï93ºÐ¤È¹âÎð¤ÇÇ§ÃÎ¾É¤Î¾É¾õ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤¤¤ï¤Ð¡¢²ÈÂ²Á´°÷¤¬³¨Èþ¤µ¤ó¤Î¸ª¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢Åö»þ¤ÎÈà½÷¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬¼«Ê¬¤Ç¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡×ËèÆü¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Â©¤òÈ´¤¯²Ë¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Ç§ÃÎ¾É¤ÎÊì¿Æ¤ò°ú¤¼è¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤æ¤Ã¤¯¤êÏÃ¤·¹ç¤¦»þ´Ö¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Ë®»Ò¤µ¤ó¤Î¤Û¤¦¤Ï¡¢Ì¼¤Î²Ç¤®Àè¤ËÆëÀ÷¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢ÆÍÁ³¡¢áòáû¤òµ¯¤·¤Æ¤ÏÂçÀ¼¤ò¤¢¤²¤¿¤ê¡¢²È¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¿¤Ó¤¿¤ÓÂçÁû¤®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£»×½Õ´ü¤ò²á¤®¤¿»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊË®»Ò¤µ¤ó¤ËÈ¿È¯¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡Ö´¶¾ð¤Îµ¯Éú¤¬·ã¤·¤¤Êì¤À¤«¤é¡¢Âç¤¤ÊÀ¼¤Ç¤¢¤¢¤À¤³¤¦¤À¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤â¥«¥Ã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¸À¤¤ÊÖ¤¹¡×¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢Ë½¸À¤Î¥Ð¥È¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤ÏË®»Ò¤µ¤ó¤ò¼Ö¤Ë¾è¤»¤Æ¡¢Íî¤ÁÃå¤¯¤Þ¤Ç¥É¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¿¤À»Ò¶¡¤¿¤Á¤â¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤ÈÊ¹¤±¤Ð¿¿¤ÃÀè¤ËÃµ¤·²ó¤ë¤Û¤É¤À¤«¤é°°Õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£³Ý¤±°ã¤¨¤¿¥Ü¥¿¥ó¤ò½¤Àµ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¸ß¤¤¤ËÈ¿È¯¤·¤¿¾õÂÖ¤¬2Ç¯¤Û¤ÉÂ³¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÅö»þ¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡¢Ë®»Ò¤µ¤ó¤Ï¤³¤ó¤Ê¼êµ¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÒÁ°¤Ç¤Ï¤ï¤¹¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ï¤ï¤¹¡Ê¤ì¡Ë¤¿»ö¤â¤ª¤Ü¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤ª¤È¤Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤È¤Ð¤â¤ï¤¹¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£»ú¤ò¤ï¤¹¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤´¤á¤ó¤Í¡£¤ï¤¿¤·¤Ï¤ª¤Ï¤Ê¤·¤¬¤¹¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âÏÃ¡Ê¤·¡Ë¤¿¡Ê¤¯¡Ë¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡ÊÎ¬¡Ë»ä¤¬ÏÃ¤¹¤È¿Í¤¬¤°¤¸¤ã¤¤¤Ã¤È¤é¤ì¤Æ¤¤¤ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¤ª¤Ï¤Ê¤·¤Ï¤ä¤á¤Þ¤¹¡×¤È±¾¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é²È¤Ç¤â¤À¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤à¤¹¤á¡Ê¤È¡ËÏÃ¤·¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸ý¤Ç¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£²æ¤¬²È¤Ç¤à¤¹¤á¤Ë¤Ï¤Ê¤·¤¿¤¤¤¬¡¢¤à¤¹¤á¤â¤¤¤½¤¬¤·¤¤¤Î¤Ç¤ä¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊË®»Ò¡Ë¡Ó
¡¡¤½¤ì¤¬¡¢º£¤Ç¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê²º¤ä¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È³¨Èþ¤µ¤ó¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö»ä¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤âô¥¤È¤·¤Æ¤¤¤¿Êì¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤«¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Ï¤¸¤á¤ÏÇ§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êì¤ò¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤¦¾¯¤·»ä¤ËÇ§ÃÎ¾É¤ÎÃÎ¼±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¼ê½õ¤±¤â¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ø¾®»³¤Î¤ª¤¦¤Á¡Ù¤ÇÂ¾¤Î¤´²ÈÂ²¤«¤é¤ªÏÃ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï»ä°ì¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤«¤é¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÊì¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥±¥¢¥Þ¥Í¤¿¤Á¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»î¹Ôºø¸í¤Ç²ð¸î¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¢¤ëÆü¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¤ªÉ÷Ï¤¤ÇÊì¤¬¶ìÏ«¤·¤Ê¤¬¤é¿ÈÂÎ¤òÀö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢»ä¤¬ÇØÃæ¤òÀö¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤È»×¤¤¡¢°ì½ï¤Ë¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ÇÈ©¤Ë¤Õ¤ì¤¿¤ê¡¢¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤·¤¿¤ê¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×
¡Ö¤¢¤ó¤¿¤¬¤ª¤ë¤±¤ó¡¢»ä¤â¤¬¤ó¤Ð¤ë¤ï¡×
¡¡¤ä¤¬¤Æ¸È¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢»þ´Ö¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤âÄÉ¤¤É÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ê¤é¡ØÃãÏÒ¡¢Àö¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤ï¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¤É¤¦¤»¤¢¤È¤ÇÀö¤¤Ä¾¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡Ø¤¤¤¤¤è¡¢¤¤¤¤¤è¡Ù¤ÈÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢Àö¤¦¤³¤È¤ÏËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹¬¤»¤Ê¤ó¤À¤Èµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤«¤é¡¢¡Ø¤ª´ê¤¤¤Í¡Ù¤Ã¤ÆÍê¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£Àö¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤È´¶¼Õ¤â¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡³¨Èþ¤µ¤ó¤Ï¼¡Âè¤Ë¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÊì¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢Êì¤âÉÔ°Â¤¬¾Ã¤¨¤¿¤Î¤«¤¹¤Ã¤«¤ê²º¤ä¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢É×¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤âÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²È¤ò½Ð¤Æ¹Ô¤¯¤È¡¢³¨Èþ¤µ¤ó¤ÏÆÈ¤ê¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Õ¤È¡Ö¤É¤²¤ó¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢Ë®»Ò¤µ¤ó¤¬¤½¤Ã¤È¶á¤Å¤¡Ö¤¢¤ó¤¿¤¬¤ª¤ë¤±¤ó¡¢»ä¤â¤¬¤ó¤Ð¤ë¤ï¡×¤È¡¢³¨Èþ¤µ¤ó¤Î¸ª¤ò¥Ý¥ó¤ÈÃ¡¤¤¤¿¡£³¨Èþ¤µ¤ó¤Ï»×¤ï¤ºÎÞ¤¬¤³¤Ü¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÌÜ¤òÊÄ¤¸¤¿¤Þ¤Þ¡Ö¤¦¤ó¡¢¤¦¤ó¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê³¨Èþ¤µ¤ó¤Ë²ð¸î¤Î¥³¥Ä¤ò¤¦¤«¤¬¤¦¤È¡¢¤³¤¦¸À¤Ã¤Æ¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢½½Ê¬¤Ê¿çÌ²¤ò¤È¤ê¡¢¿´¤òË¤«¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¡£¤½¤·¤Æ´¶¼Õ¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ò¤¤¤¿¤ï¤ê¡¢¤½¤Î¤¦¤¨¤ÇÊì¤ò¤¤¤¿¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¡¡²ð¸î¤¹¤ë²ÈÂ²¤¬¤°¤Ã¤¹¤êÌ²¤Ã¤Æ¤³¤½ºßÂð²ð¸î¤Ï²ÄÇ½¤Ê¤Î¤À¡£²ð¸î¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¿´¤ÈÂÎ¤ËÍ¾Íµ¤ò»ý¤Æ¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡Ò¥È¥é¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ð¡¼Îò30Ç¯¡¢ÅÜ¤ê¤Ã¤Ý¤¤77ºÐ¤ÎÉ×¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿ºÊ¤òµß¤Ã¤¿¡Ö¤¢¤ë¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡×¡Ó¤ØÂ³¤¯
¡Ê±üÌî ½¤»Ê¡¿Ê¸½Õ¿·½ñ¡Ë