¥½¥·¥¨¥Àµ×ÊÝ·ú±Ñ¡¢¥´¡¼¥ë¤â¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¤Î¹¿¿åÈï³²¤ËÎÞ¤·¤¿²¸»Õ´ÆÆÄ¤ò¿´ÇÛ ¡ÖÆüËÜ¤Ç¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¡Ä¡×

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💪🏻 Vicente Moreno, con botas y guantes, ayuda en su tierra tras la DANA.
Massanassa es uno de los municipios más afectados.
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— ElDesmarque (@eldesmarque) November 3, 2024
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